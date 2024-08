Grande BH: preços de itens da cesta básica voltam a subir

Os itens da cesta básica apresentam um aumento significativo no preço em relação aos últimos meses na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). É o que mostra levantamento recente do MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, que analisou os preços das sete principais redes de supermercados e atacarejos na Grande BH entre os dias 19 e 23 de agosto. No início deste mês, os itens apresentaram queda no preço médio.

De acordo com a pesquisa, os itens essenciais da cesta básica receberam um aumento no preço médio acima da inflação, quando comparados com o preço de junho. É o caso do arroz de 5 kg, que pela marca Codil apresentou um aumento de 24%, passando da média de R$ 23,13 para R$ 28,70, e pela marca Tia Ju, que apresentou aumento de 23,77%, que custava em média R$ 23,53 e hoje chega a R$ 29,12.

Na mesma linha, o pacote de açúcar cristal de 5 kg, da marca Carrefour, teve aumento de 33%, passando do preço médio de R$ 17,24 para R$ 22,99, enquanto o feijão carioca de 1 kg, da marca Dona Dê, apresentou aumento de 46%, subindo do preço médio de R$ 3,74 para R$ 5,48, e da marca Xap subiu 31%, passando de R$ 3,74 para R$ 4,90.

Outro item que apresentou aumento expressivo do preço médio foi o macarrão com ovos de 500g que, na marca Mara Azul, subiu 31% no preço médio, passando de R$ 2,76 para R$ 3,78. Já o leite integral de 1 litro, pela marca Itambé, custava, em média R$ 3,37, e passou para R$ 4,64, com uma variação de 37% desde junho deste ano.

O café de 500g, da marca Fino Grão, passou do preço médio de R$ 15,66 para R$ 21,44, também com ajuste de 37%. Já a maionese de 500g, pela marca Arisco, recebeu aumento de 22,88%, passando da média de preço de R$ 5,90 para R$ 7,25.

Produtos têm alta variação entre estabelecimentos

Além do aumento de preço, o levantamento constatou a variação de preços dos itens de cesta básica entre os estabelecimentos. Segundo o MercadoMineiro, os recordistas de variação de preço são o quilo do pão de sal / francês, que pode custar entre R$ 11,99 a R$ 26,00, com uma faixa de preço de 116% de abrangência; além do quilo da muçarela em pedaço, que varia 143%, podendo custar de R$ 34,99 a R$ 85,00.

Na mesma linha, o molho de tomate de 300 g, da marca Tarantella, pode ser encontrado com os preços de R$ 1,98 a R$ 3,68, variando 65%, enquanto a farinha de trigo de 1 kg, na marca Boa Sorte, pode custar de R$ 3,98 a R$ 5,99; a margarina de 500 g, da marca Qualy, varia de R$ 6,98 a R$ 10,49; e o óleo de soja de 900 ml, pela marca Soya, varia o preço entre R$ 3,99 a R$ 5,99, os três com uma faixa de preço que varia em 50%.

De forma similar, o achocolatado de 370 g, da marca Nescau, varia o preço em 45%, custando entre R$ 8,95 e R$ 12,99. O café de 500 g, pela marca Pilão, pode custar de R$ 17,48 a R$ 23,99, com uma variação de 37%, enquanto o pente de 20 ovos brancos pode custar entre R$ 10,90 a R$ 18,90, com uma faixa de 70% de variação.

Outro produto que têm alta variação é a sardinha de 125 g da marca Gomes da Costa, que pode ser encontrada sob os preços de R$ 3,98 a R$ 6,49, com 63% de diferença dos preços. O arroz branco tipo 1 de 5 kg, da marca Super Ecco, tem variação de 45%, custando de R$ 25,80 a R$ 37,45, enquanto o feijão carioca de 1 kg da marca Tryumpho pode custar de R$ 5,38 a R$ 7,99, variando em 48%.

