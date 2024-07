O apagão tecnológico global desta sexta-feira (19/7) levou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG) a pedir a prorrogação do pagamento das obrigações vencidas até a próxima segunda-feira (22/7).





"Empresas de diversos segmentos, incluindo companhias aéreas internacionais e bancos, estão enfrentando problemas de tecnologia. Alguns serviços disponibilizados na internet estão paralisados ou sofrendo intermitência", explicou, em nota.

De acordo com a Fecomércio-MG, a solicitação foi feita para órgãos públicos de Minas Gerais e Belo Horizonte, além de instituições financeiras.



Apagão

Uma falha generalizada em sistemas de tecnologia afetou diversas atividades de comunicação, operações financeiras e transporte pelo mundo. Os efeitos começaram a ser percebidos na madrugada, com impactos em setores como aviação, telecomunicações e saúde.



Leia: Problema que provocou apagão cibernético está "sendo corrigido", afirma CrowdStrike

O problema surgiu após uma atualização no sistema da Microsoft, que gerou uma incompatibilidade com o software de segurança cibernética "Falcon", desenvolvido pela CrowdStrike para proteger sistemas operacionais, como o Windows, contra ataques cibernéticos.