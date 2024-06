Estão abertas as inscrições para o programa "Decola Garota", parceria da Amazon Brasil com a Rede Mulher Empreendedora (RME). A iniciativa, que é gratuita, conta com um cronograma de capacitação de mulheres empreendedoras para 30 vagas na quarta edição, que acontece neste ano, entre os dias 17 de julho e 21 de agosto.

A programação inclui treinamento on-line sobre gestão de negócios, com o objetivo de incentivar a expansão de Pequenos e Médios Negócios para o mercado online. Ao longo do programa, as participantes também terão de sessões de perguntas e respostas com especialistas da área, além de receber um certificado de participação.

Haverá uma seleção interna de 15 negócios que cumprirem requisitos de presença e outros estabelecidos durante o programa, que receberão mentoria e recurso financeiro de R$ 10 mil, R$ 6 mil e R$ 2 mil para os três primeiros lugares, respectivamente, além de R$ 500 para todas as selecionadas.

Para se inscrever, a interessada deve ter um negócio formalizado com MEI/CNPJ localizado no Brasil, ter documento de identidade com naturalidade brasileira, e ter estoque de produtos físicos não-perecíveis disponíveis para venda.

Além disso, quem se inscrever deve ter um cartão de crédito há pelo menos três meses para conseguir criar conta no marketplace. No entanto, nenhum valor será debitado do cartão.

O cadastro para o programa deverá ser realizado até o dia 24 de junho, às 12h, pelo site venda.amazon. Já os resultados das seleções para os programas serão enviados por e-mail entre os dias 1 e 5 de julho.