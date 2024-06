Elon Musk, CEO da Tesla, agora ocupa a segunda posição de mais rico do mundo, seguindo Bernard Arnault, do conglomerado de luxo LVMH, que ocupa a primeira posição

Na última quinta-feira (6/6), o CEO do conglomerado de luxo LVMH, Bernard Arnault, ultrapassou Elon Musk no ranking das pessoas mais ricas do mundo. A conquista se deu após as ações da empresa especializada em artigos de luxo subirem nas negociações da Europa.

Com a movimentação, o patrimônio de Arnault aumentou US$ 7,7 bilhões durante a manhã, com os papeis da empresa cotados a US$ 830 (R$ 4.390,7), apresentando um aumento de 1,45%. No total, o patrimônio líquido do CEO da LVMH passou a ser estimado em US$ 210,1 bilhões, ultrapassando o do CEO da Tesla, avaliado em US$ 208,6 bilhões.

Em reais, o aumento foi de cerca de R$ 40,7 bilhões, resultando no total líquido de R$ 1,1 trilhão no patrimônio de Arnault.

Os dois empresários estavam disputando o primeiro lugar há um tempo. Desde o início de 2024, as ações da LVMH vêm apresentando um aumento de 5,5%, enquanto as da Tesla apresentaram queda de 30%.

No início de maio, porém, Musk chegou ao segundo lugar do ranking, ultrapassando Jeff Bezos, fundador da Amazon, e, em pouco tempo, chegou à primeira posição, passando Bernard Arnault, depois que sua startup de inteligência artificial xAI arrecadou US$ 6 bilhões em uma avaliação de US$ 18 bilhões.

Agora, o segundo lugar é ocupado por Musk, enquanto as posições na sequência têm Jeff Bezos na terceira, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e da Meta, na quarta, e Larry Ellison, fundador da Oracle, ocupando a posição de quinta pessoa mais rica do mundo.