Elon Musk confirmou uma série de lives em sua rede social com a participação de Donald Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bilionário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), publicou post nesta sexta-feira (31) para confirmar uma série de lives em sua rede social sobre a corrida à presidência dos Estados Unidos. Uma delas terá a participação de Donald Trump.





O ex-presidente, condenado pela Justiça nesta quinta (30) por ter fraudado documentos para ocultar caso com a atriz pornô Stormy Daniels, responderá ao vivo a perguntas do público avaliadas por equipe de moderação.





O evento também terá transmissão do canal a cabo NewsNation. Não há confirmação sobre a data, o local e quem apresentará a live.





Além do ex-presidente, deve participar Robert F. Kennedy, possível candidato independente à presidência. O presidente Joe Biden teria recusado convite para live e debate, de acordo com o Wall Street Journal.





"Isso será interessante", disse Musk ao republicar uma notícia sobre a live no X com a participação de Trump.





A série de lives foi idealizada por Linda Yaccarino, CEO do X. Além de esquentar o debate entre republicanos e democratas em meio a meses da eleição, Musk deseja colocar a plataforma no centro do debate público norte-americano.





O primeiro dos dois debates eleitorais entre Trump e Biden está marcado para 27 de junho.





Bem antes de ter sua conta no Twitter suspensa após a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, Trump usou a plataforma para ganhar apoio popular. Nessa esteira, conquistou sua nomeação ao Partido Republicano em 2015 e a vitória sobre Hillary Clinton, no pleito de 2016.





Em 2022, após comprar a plataforma, Musk revogou a suspensão do republicano da rede social. Mesmo assim, o ex-presidente tem publicado menos do que em outros tempos.





O bilionário e também dono da SpaceX tem exercido sua influência política para mexer peças no tabuleiro de xadrez da eleição americana. A série de lives mostra como as relações entre Musk e Trump têm se estreitado.