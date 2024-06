O Rio Grande do Sul, afetado por fortes chuvas, produz quase 70% do arroz nacional

O quilo do arroz que será importado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está mais próximo de chegar ao prato do brasileiro. A estatal divulgou que o produto custará no máximo R$ 4 ao consumidor e cerca de 300 mil toneladas serão leiloadas nesta quinta-feira (06/6).





A medida foi adotada pelo governo federal para prevenir um eventual desabastecimento do produto no mercado interno, em consequência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O Estado produz quase 70% do arroz no país. Segundo a Conab, o objetivo da compra é evitar especulação financeira e estabilizar o preço do produto para o consumidor final.







As despesas relativas à aquisição do arroz estarão limitadas a R$ 1,7 bilhão. Já em relação às despesas de equalização de preços para a venda do produto, o valor é limitado a R$ 630 milhões. Ambos os valores são exclusivos para o primeiro leilão da Conab.

A estatal poderá importar até 1 milhão de toneladas de arroz beneficiado ou em casca para recomposição dos estoques públicos. Outros leilões públicos estão programados para este ano, conforme informa a empresa na nota. Os estoques serão destinados a pequenos varejistas das regiões metropolitanas das cidades brasileiras.

