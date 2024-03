De acordo com dados de pesquisa da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e da Organização Internacional do Cacau (ICCO), para suprir demanda nacional, importações de cacau no Brasil atingiu US$ 110 milhões em 2023. Neste ano, a alta demanda e a Páscoa revelam o aumento de 75% no preço do produto.

A marca alcançada pelas importações do produto no ano passado, equivale a um aumento expressivo de 300% em comparação a 2022, quando o valor foi de US$ 28 milhões. Já em relação ao volume importado do produto, o total foi de 43,3 mil toneladas no ano passado, aumento significativo frente a 2022, que fechou com 11,4 mil toneladas.



O Brasil ocupa o sexto lugar na produção de cacau mundial, segundo a ICCO. Apesar disso, alguns fatores pontuais contribuem para a necessidade das importações de cacau.

O co-CEO da empresa Vixtra, que conduziu o estudo, Leonardo Baltieri, explica que um dos motivos do contraste de importações nos últimos anos, se deve à disseminação de pragas, como a vassoura-de-bruxa, em 2023. Isso exerceu um grande impacto nas plantações de cacau em diversas regiões do país, reduzindo a produtividade e a qualidade do produto. "Como resultado, veio a necessidade de aumentar as importações para suprir a demanda interna e manter a indústria chocolateira nacional funcionando”.

O estudo também revela que grande parte do cacau que chega ao Brasil vêm da Costa do Marfim (com 80,84% das exportações) e de Gana (com 19,12%), conforme dados da Secex. Os dois países africanos, grandes produtores mundiais da iguaria, possuem uma cultura agrícola aliada às condições climáticas favoráveis ao cultivo. "Isso resulta em uma oferta consistente e competitiva de cacau para o mercado internacional, incluindo o brasileiro”, diz Baltieri.

Como ficam os preços e expectativas para a Páscoa 2024?

O preço do cacau importado apresentou um crescimento constante no preço por tonelada a partir de novembro de 2022. Segundo a ICCO, ao comparar os meses de janeiro de 2023 e 2024, neste ano, houve um aumento de 75% no valor do produto.

“A alta nos preços do cacau importado nos últimos anos está relacionada a um fenômeno comum no mercado: a lei da oferta e procura". Leonardo explica que, o fenômeno que dita os preços dos produtos no mercado, se deu porque as últimas mudanças e eventos climáticos na África Ocidental, impactaram negativamente as safras globais, reduzindo a produção e elevando os preços.

"Paralelamente, questões relacionadas à sustentabilidade, como a pressão por práticas agrícolas mais responsáveis e certificações de comércio justo, podem ter contribuído para custos adicionais, influenciando os preços finais”, afirma o co-CEO.

No entanto, apesar desses desafios, ele afirma que as importações de cacau garantem um suprimento estável para a indústria chocolateira no Brasil, permitindo atender à crescente demanda dos consumidores, especialmente durante a Páscoa.

Além disso, Baltieri expõe a expectativa para este período. "Espera-se que as empresas do setor ajustem suas estratégias de precificação e promoção para a festividade, visando garantir a acessibilidade dos produtos em consonância com margens de lucro saudáveis".

* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice