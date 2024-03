As restituições começarão a ser feitas a partir do dia 31 de maio

A partir do dia 31 de maio, contribuintes que declararam o Imposto de Renda dentro do prazo poderão receber as restituições de acordo com uma lista de prioridades definida pela Receita Federal.

Recebem prioridade os contribuintes acima de 80 anos; acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave; cuja maior fonte de renda seja o magistério ou que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição.

A contadora e gestora financeira Ana Maria explica a ordem de prioridade: “As primeiras que recebem a restituição são pessoas com alguma doença grave ou pessoas idosas, as outras datas vão ficando de acordo com os prazos de entrega. Quem entregar primeiro tem prioridade em receber a restituição. A partir disso, vão liberando os lotes até finalizar todas as entradas.”

A especialista ainda esclarece que os contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida dentro do sistema do Imposto de Renda e quem optou por fazer a restituição via Pix também recebem prioridade.

Segundo a Receita Federal, havendo empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade. A correção dos valores de restituição pela taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, se inicia a partir da data prevista para a entrega da declaração de rendimentos, no dia 31 de maio.

Os lotes de restituição serão pagos de acordo com o seguinte calendário:

Primeiro lote: 31 de maio;

Segundo lote: 28 de junho;

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto lote: 30 de agosto;

Quinto e último lote: 30 de setembro.

Lote residual

O contribuinte que caiu na malha fina e acertou as pendências ou entregou com atraso a sua declaração do último ano pode verificar a partir desta quinta-feira (21) se está no lote residual de restituição do Imposto de Renda. O órgão liberará a consulta a partir das 10h com 205.930 contribuintes beneficiados, que receberão um total de R$339,01 milhões.





A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celular e tablet.

O pagamento será feito em 28 de março pela forma especificada pelo contribuinte no momento da entrega da declaração.