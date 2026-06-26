Evento cultural LGBT+ terá programação com premiações em dinheiro em BH

Unindo atividades que envolvem esporte, saúde, arte e cultura, o Sarau de Queerbrada surge para celebrar a existência de manifestações artísticas e culturais de pessoas LGBT+ que vivem nas periferias de Belo Horizonte. Neste sábado (27/6), o evento conta com uma programação diversa na praça Cândido Portinari, no Bairro Tupi A, Região Norte de BH.

A celebração ocorre sempre em espaços públicos, como ruas, praças e centros culturais. O sarau busca integrar as pessoas LGBT+, cisgêneras e heterossexuais ao promover um evento cultural com linguagens artísticas.

Gabrè da Silva, multiartista itinerante e integrante do Ponto de Cultura Coletivo Recriart&Cultura- organização sem fins lucrativos focada na transformação social e urbana -, propôs a realização do projeto junto ao coletivo. O grupo fomentou essa e outras iniciativas em parceria com a realizadora sociocultural TiêTá no Corre, um projeto de arte urbana focado na produção local e no incentivo ao empreendedorismo periférico.

"Nas quebradas e no meio hip hop, sentia que ainda prevaleciam muitas normas hegemônicas. Mesmo sendo um corpo racializado, pobre e periférico, o fato de ser LGBT ainda fazia com que eu não me sentisse à vontade nesses espaços", disse Gabrè.

Programação

No sábado, a programação vai de "queermada" a intervenções artísticas. "É um espaço de trocas. Nosso lema é 'respeito e paz'. O objetivo é esse, criar um espaço de convivência onde, por meio da arte, a gente possa quebrar barreiras de estigma", disse Gabrè.

Confira a programação:

Queermada, em parceria com a Gaymada da Pedreira Prado Lopes

Pocket shows de Lado B MC e Preta Lua

Workshop de Breaking com a BGirl Chellz

Workshop de Passinho com Rikinho

Sets de discotecagem com DJ Lailão UAI e DJ Nanda Chitta

Intervenção artística de Grafite com EMi

Palco aberto para poesia e rimas

Durante o Bloco Sarau, um intérprete de Libras estará presente para garantir a acessibilidade.

O evento no sábado anunciará ainda os vencedores do Edital de Premiação Sarau de Queerbrada, que selecionou nove iniciativas artístico-culturais enviadas por coletivos e artistas. A escolha faz parte do Projeto LMIC 0885/2025 - Sarau de Queerbrada, que propõe a redistribuição criativa de recursos oriundos de editais de fomento. Os artistas selecionados serão contemplados com um prêmio de R$ 1.200.

"A ideia é buscar outros artistas, pessoas e coletivos que também têm iniciativas e ideias para premiar com esse valor, além de criar esse senso de comunidade integrada por toda a cidade, da população LGBT, de artista nas periferias da cidade”, concluiu Gabrè.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata