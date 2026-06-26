Assine
overlay
Início Diversidade
REPRESENTATIVIDADE

Evento cultural LGBT+ terá programação com premiações em dinheiro em BH

Iniciativa selecionou projetos artísticos locais e conta com ações culturais diversas neste sábado (27/6)

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
26/06/2026 17:26 - atualizado em 26/06/2026 17:31

compartilhe

SIGA
×
O Sarau de Queerbrada terá uma 'Queermada', em parceria com a Gaymada da Pedreira Prado Lopes
O Sarau de Queerbrada terá uma 'Queermada', em parceria com a Gaymada da Pedreira Prado Lopes crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Unindo atividades que envolvem esporte, saúde, arte e cultura, o Sarau de Queerbrada surge para celebrar a existência de manifestações artísticas e culturais de pessoas LGBT+ que vivem nas periferias de Belo Horizonte. Neste sábado (27/6), o evento conta com uma programação diversa na praça Cândido Portinari, no Bairro Tupi A, Região Norte de BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A celebração ocorre sempre em espaços públicos, como ruas, praças e centros culturais. O sarau busca integrar as pessoas LGBT+, cisgêneras e heterossexuais ao promover um evento cultural com linguagens artísticas.

Gabrè da Silva, multiartista itinerante e integrante do Ponto de Cultura Coletivo Recriart&Cultura- organização sem fins lucrativos focada na transformação social e urbana -, propôs a realização do projeto junto ao coletivo. O grupo fomentou essa e outras iniciativas em parceria com a realizadora sociocultural TiêTá no Corre, um projeto de arte urbana focado na produção local e no incentivo ao empreendedorismo periférico.

"Nas quebradas e no meio hip hop, sentia que ainda prevaleciam muitas normas hegemônicas. Mesmo sendo um corpo racializado, pobre e periférico, o fato de ser LGBT ainda fazia com que eu não me sentisse à vontade nesses espaços", disse Gabrè. 

Leia Mais

Programação

No sábado, a programação vai de "queermada" a intervenções artísticas. "É um espaço de trocas. Nosso lema é 'respeito e paz'. O objetivo é esse, criar um espaço de convivência onde, por meio da arte, a gente possa quebrar barreiras de estigma", disse Gabrè.

Confira a programação:

  • Queermada, em parceria com a Gaymada da Pedreira Prado Lopes 

  • Pocket shows de Lado B MC e Preta Lua 

  • Workshop de Breaking com a BGirl Chellz

  • Workshop de Passinho com Rikinho

  • Sets de discotecagem com DJ Lailão UAI e DJ Nanda Chitta

  • Intervenção artística de Grafite com EMi

  • Palco aberto para poesia e rimas 

Durante o Bloco Sarau, um intérprete de Libras estará presente para garantir a acessibilidade. 

O evento no sábado anunciará ainda os vencedores do Edital de Premiação Sarau de Queerbrada, que selecionou nove iniciativas artístico-culturais enviadas por coletivos e artistas. A escolha faz parte do Projeto LMIC 0885/2025 - Sarau de Queerbrada, que propõe a redistribuição criativa de recursos oriundos de editais de fomento. Os artistas selecionados serão contemplados com um prêmio de R$ 1.200. 

Leia Mais

"A ideia é buscar outros artistas, pessoas e coletivos que também têm iniciativas e ideias para premiar com esse valor, além de criar esse senso de comunidade integrada por toda a cidade, da população LGBT, de artista nas periferias da cidade”, concluiu Gabrè.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

bh cultura lgbt musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay