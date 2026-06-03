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MÊS DO ORGULHO

Lexa fará show em Parada LGBTQIAPN+ no Triângulo Mineiro

Dona de hits como 'Posso ser' e 'Só depois do carnaval', cantora foi confirmada na 10ª edição do evento em Frutal

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
03/06/2026 16:05

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Lexa recorre à tratamento após efeito colateral de caneta emagrecedora
Funkeira carioca Lexa vai agitar a 10ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN de Frutal, no Triângulo Mineiro, que acontece em 14 de junho crédito: Instagram

A 11 dias da 10ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Frutal, no Triângulo Mineiro, a prefeitura do município confirmou a presença da cantora Lexa na programação. Em 14 de junho, o Estádio Marretão vai se transformar em um palco da celebração da diversidade.

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Conhecida por vários hits do funk como "Posso ser", “Chama ela” (parceria com Pedro Sampaio), “Sapequinha” (com MC Lan), “Combatchy"(com Anitta, Luísa Sonza e MC Rebecca) e “Só depois do carnaval”, Lexa será a principal atração da parada, que também contará com apresentações de Herick & Bruno e DJ Nando.

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A festa terá concentração às 14h no Parque dos Lagos e seguirá até o Estádio Marretão, onde acontecem os shows.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Frutal convidou o público para participar da festa. “Prepare o look, reúna os amigos e venha fazer parte dessa festa linda, cheia de cores, música, representatividade e liberdade para ser quem você é."

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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