Lexa fará show em Parada LGBTQIAPN+ no Triângulo Mineiro

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A 11 dias da 10ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Frutal, no Triângulo Mineiro, a prefeitura do município confirmou a presença da cantora Lexa na programação. Em 14 de junho, o Estádio Marretão vai se transformar em um palco da celebração da diversidade.

Conhecida por vários hits do funk como "Posso ser", “Chama ela” (parceria com Pedro Sampaio), “Sapequinha” (com MC Lan), “Combatchy"(com Anitta, Luísa Sonza e MC Rebecca) e “Só depois do carnaval”, Lexa será a principal atração da parada, que também contará com apresentações de Herick & Bruno e DJ Nando.

A festa terá concentração às 14h no Parque dos Lagos e seguirá até o Estádio Marretão, onde acontecem os shows.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Frutal convidou o público para participar da festa. “Prepare o look, reúna os amigos e venha fazer parte dessa festa linda, cheia de cores, música, representatividade e liberdade para ser quem você é."

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro