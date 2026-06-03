Lexa fará show em Parada LGBTQIAPN+ no Triângulo Mineiro
Dona de hits como 'Posso ser' e 'Só depois do carnaval', cantora foi confirmada na 10ª edição do evento em Frutal
compartilheSIGA
A 11 dias da 10ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Frutal, no Triângulo Mineiro, a prefeitura do município confirmou a presença da cantora Lexa na programação. Em 14 de junho, o Estádio Marretão vai se transformar em um palco da celebração da diversidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conhecida por vários hits do funk como "Posso ser", “Chama ela” (parceria com Pedro Sampaio), “Sapequinha” (com MC Lan), “Combatchy"(com Anitta, Luísa Sonza e MC Rebecca) e “Só depois do carnaval”, Lexa será a principal atração da parada, que também contará com apresentações de Herick & Bruno e DJ Nando.
Leia Mais
A festa terá concentração às 14h no Parque dos Lagos e seguirá até o Estádio Marretão, onde acontecem os shows.
Nas redes sociais, a Prefeitura de Frutal convidou o público para participar da festa. “Prepare o look, reúna os amigos e venha fazer parte dessa festa linda, cheia de cores, música, representatividade e liberdade para ser quem você é."
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro