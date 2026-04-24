Mineiro lança livro LGBTQIAPN+ em Belo horizonte neste sábado

Neste sábado (25/4), o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) sedia o lançamento de “Tons do Arco-Íris”, livro de contos do escritor e ator mineiro Lucas Lopes Valadares. O evento terá distribuição gratuita de exemplares e reunirá leitores em torno de narrativas que retratam vivências LGBTQIAPN+ de Belo Horizonte e da região metropolitana.

A ideia do livro nasceu da percepção do autor sobre a ausência de protagonismo LGBTQIAPN+ na literatura. “Eu sentia falta de ver nossos corpos em todos os espaços, inclusive nos livros”, afirma Lucas. Segundo ele, enquanto outras minorias conquistaram mais espaço na mídia, o mesmo movimento ainda não se consolidou para pessoas LGBTQIAPN+. “A literatura é um exercício solitário, e poucas pessoas leem. A representatividade, então, é ainda mais difícil”, diz.

Para compor “Tons do Arco-Íris”, Lucas entrevistou 29 pessoas de Belo Horizonte e região metropolitana, e incluiu um relato próprio, totalizando 30 contos. “O que mais se repetiu foi a jornada da autoaceitação, do desejo de falar sobre si e de se colocar no mundo”, relata o autor. As histórias terminam de diversas formas. Algumas com aceitação plena e relações afetivas consolidadas, outras com redescobertas individuais, autocontemplação ou superação de relacionamentos abusivos. “Muitas narrativas falam sobre barreiras externas e internas, mas também sobre a busca dos mesmos afetos que todo mundo quer. A diferença é que os nossos são vistos com outros olhos”, afirma.

O livro registra experiências de autoaceitação, construção de identidade, relações familiares e a formação de novas configurações de família. “Quis registrar as histórias de Belo Horizonte e da região metropolitana para que elas fossem ouvidas, sentidas e reconhecidas”, explica Lucas. “A literatura pode ser um lugar de pertencimento e de espelho para quem muitas vezes não se vê”.

O lançamento no Centro Cultural de Referência das Juventude reforça o compromisso do autor com a circulação dessas narrativas em territórios periféricos. “Distribuir gratuitamente é garantir que o livro chegue a quem talvez não pudesse comprá-lo”, diz. O evento contará com bate-papo e entrega de exemplares, sujeita à disponibilidade.

Serviço



Lançamento do livro “Tons do Arco-Íris”

Data: 25/04

Horário: 13h

Local: Centro de Referência das Juventudes - CRJ (Rua Guaicurus, 50, Centro. Belo Horizonte)

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Atividade: bate-papo com o autor e distribuição gratuita de exemplares