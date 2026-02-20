Assine
Livro reúne quatro séculos de poesia de autoras esquecidas da literatura brasileira

A obra "Inesquecíveis: quatro séculos de poetas brasileiras", da editora Bazar do Tempo, será lançada após o Carnaval

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
20/02/2026 09:54

Livro reúne quatro séculos de poesia de autoras esquecidas da literatura brasileira crédito: Bazar do Tempo

A editora Bazar do Tempo vai lançar após o Carnaval o livro “Inesquecíveis: quatro séculos de poetas brasileiras”, antologia que reúne cerca de 100 poemas e perfis históricos de 30 autoras brasileiras nascidas entre o século XVIII e a década de 1970.

Entre as poetas incluídas na obra estão Bárbara Heliodora, Narcisa Amália, Maria Firmina dos Reis, Pagu, Olga Savary, Conceição Evaristo e Micheliny Verunschk.

Organizado pelas escritoras e pesquisadoras Ana Rüsche e Lubi Prates, o livro tem o objetivo de revisitar as obras de autoras que não permaneceram nos recortes mais difundidos da literatura brasileira.

Rüsche e Prates apontam fatores históricos ligados ao acesso ao mercado editorial e aos critérios de canonização como determinantes desse apagamento.

A seleção foi organizada em quatro blocos cronológicos: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República até 1940 e autoras nascidas entre a década de 1940 e a década de 1970.

overflay