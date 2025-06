Mutirão em BH vai mudar nome e gênero em documentos do público LGBTQIAPN+

Pessoas trans, travestis e não binárias, inclusive aquelas registradas em outras cidades, poderão receber orientação e apoio jurídico especializado. Na próxima sexta-feira (27/6), a partir das 14h, a cidade de Belo Horizonte recebe um mutirão dedicado à retificação de nome e gênero em documentos oficiais. A atividade será no Centro de Referência LGBT, localizado na Rua Curitiba, 481, Centro.





A proposta é reduzir as barreiras legais e burocráticas enfrentadas por pessoas que buscam o reconhecimento da própria identidade de gênero nos registros civis.





Mês do Orgulho traz série de debates e formações





O mutirão faz parte de uma programação mais ampla promovida pela administração municipal para marcar o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. A agenda inclui atividades voltadas à cidadania, à saúde e à formação de profissionais que atendem o público LGBTQIAPN+.





Entre os destaques, está um seminário virtual, com link para participação, que vai reunir especialistas de diferentes regiões do país para discutir os desafios e avanços no atendimento a essa população. O evento, organizado pelo Centro de Referência LGBT, contará com representantes de serviços públicos de Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza e Rio de Janeiro.





Congresso discute saúde integral da população LGBTQIAPN+





Encerrando o mês de atividades, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) promove no dia 30 de junho o 2º Congresso Municipal de Saúde Integral LGBTQIAPN+. O evento, voltado principalmente para servidores e estudantes da área da saúde, será realizado a partir das 8h no auditório do Centro de Educação Integral Imaculada Conceição, no Bairro Lourdes.





Os objetivos do evento são ampliar a discussão sobre o acesso e a qualidade dos serviços de saúde prestados a pessoas LGBTQIAPN+, além de produzir materiais educativos sobre o tema.





Na programação, estão previstas várias atividades. Entre elas, às 10h, a Mesa 1, com o tema “Saúde Trans”.

Os assuntos abordados na mesa serão: “Transfeminismo como ferramenta para acionar Saúde Transmasculina”, com Leonardo Peçanha, doutorando em Saúde Coletiva; “Ambulatório Anyky Lima (HEM) - Dados de atendimento de BH desde 2017, análise desses pacientes”, com Tatiani Fereguetti, médica infectologista e “Saúde trans: ausências e possibilidades”, com Tulio Raquel Penido, médico residente de Clínica Médica pelo Hospital da Baleia.

Interessados em participar do congresso devem fazer a inscrição antecipadamente no link que tem a programação completa. Já o calendário completo das ações do Mês do Orgulho está disponível na página oficial da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).