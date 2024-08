O Link Festival, um dos maiores eventos de acessibilidade digital da América Latina, está com inscrições gratuitas abertas ao público. A programação ocupará a Casa Natura, em São Paulo (SP), nos dias 7 e 8 de agosto, com transmissão online e ao vivo de palestras e trilhas de conteúdos, apresentações artísticas e a 3ª edição do Prêmio Líderes de Acessibilidade.





O festival é produzido pela Hand Talk e abrange temas como Tecnologia, Comunicação e Marketing, e Diversidade e Inclusão. Já são confirmados como palestrantes a criadora de conteúdo Ana Clara Moniz; a influenciadora e criadora de conteúdo Leticia Fabbri; o gerente de Parcerias para Acessibilidade da Google Brasil Bernardo Barlach; o CEO do Tudo é Acessibilidade Marcelo Sales; e diversos outros nomes.

“Estamos animados para a edição deste ano do Link Festival e felizes em poder realizar nossa premiação ao vivo na Casa Natura. Vamos ampliar o alcance dos debates sobre comunicação, tecnologia e diversidade e dar ainda mais voz à nossa missão de criar o futuro da inclusão. Com os nossos parceiros e convidados, queremos trazer um debate de alto nível para contribuir com um mundo mais inclusivo para todos”, diz Ronaldo Tenório, CEO e cofundador da Hand Talk.





Pioneiro neste setor, o evento já reuniu mais de 37 mil inscrições, 130 palestrantes e 65 horas de conteúdo em outras edições. Personalidades como Clodoaldo Silva e Pequena Lô, além de profissionais renomados como Priscyla Laham (Microsoft) e Lia Carrari (Google), já foram palestrantes do Link Festival.





O Link Festival conta com patrocínio Diamante do Google e Claro, além da Secretaria de Estado da Ciência da Tecnologia e Inovação de Alagoas. Entre os apoiadores estão: Agência Tambor, Produtora Catuaí e PinePR, agência de relações públicas focada em estratégia eficaz para empresas de tecnologia e inovação, grandes marcas ou que estejam em crescimento acelerado.





Serviço

Link Festival

Onde: transmissão online e ao vivo pelo YouTube

Quando: 07 e 08 de agosto, das 14h às 18h

Inscrição gratuita via internet