Porto Rico acaba de eleger a candidata mais velha para a disputa ao Miss Universo. Nesta sexta-feira (28/6), foi anunciado que Jennifer Colón, de 36 anos, será a representante da ilha caribenha no concurso mundial, que será sediado no México em setembro deste ano.





A candidata representou o município de Orocovis no Miss Universo Porto Rico. Mãe solo de três crianças (duas meninas e um menino), ela é médica esteticista e iridólogoa – prática pseudocientífica que se propõe a diagnosticar problemas de saúde a partir da análise da pigmentação da íris.

Apesar de ser a candidata mais velha da história do Miss Universo e a primeira competidora do concurso em Porto Rico a ter sido mãe, ela já havia tentado o título em 2009, quando tinha 20 anos de idade. Na época, ficou em segundo lugar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr)





Se ganhar o título de Miss Universo, ela desbancará a norte-americana Brook Lee, que com 26 anos foi a candidata mais velha a levar a coroa para casa, em 1997.





Antes com um limite de idade de 28 anos, os concursos de miss têm se tornado mais inclusivos nos últimos anos, aceitando mulheres mais velhas, transgênero e plus size. Um dos destaques deste ano foi a jornalista, advogada e modelo argentina Alejandra Rodríguez, que venceu o Miss Universo Buenos Aires. Com 60 anos, ela acabou não vencendo a disputa contra modelos de outras províncias, mas ganhou evidência por sua trajetória.