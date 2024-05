A linha lançada como homenagem do projeto Role Models

A ginasta brasileira Rebeca Andrade é uma das nove atletas que terão uma boneca Barbie com sua imagem, segundo a fabricante de brinquedos Mattel, que afirmou que as escolhas buscam mostrar as esportistas como modelos antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

“Eu nunca imaginei que um dia poderia ser Barbie! É uma honra ter sido escolhida ao lado de nomes tão grandes no esporte”, escreveu a atleta nas redes sociais.

“O que isso representa para tantas meninas que podem um dia se inspirar na minha história e seguir em frente, sabendo que podem ser o que escolherem ser. Pra mim essa homenagem representa conquista, sonho, um salto de fé”, completou.

Além da brasileira, a tenista Venus Williams (Estados Unidos), as futebolistas Christine Sinclair (Canadá) e Mary Fowler (Austrália), a ginasta Alexis Moreno (México), a atleta de paratriatlo Susan Rodriguez (Espanha), a nadadora Federica Pellegrini (Itália) e a velocista Ewa Swoboda (Polônia) também viraram boneca.

A linha lançada como homenagem do projeto Role Models (Mulheres Inspiradoras), busca celebrar e reconhecer a importância de atletas que inspiram milhares de mulheres no mundo.