No próximo sábado (25/5), data que marca o Dia da África, acontece em Belo Horizonte, a 1ª edição da Parada Negra LGBT. O evento acontece a partir das 14h, na Praça Sete. O coletivo Rede Afro LGBT, que atua desde 2005, vai as ruas do centro da cidade levando o tema “Do Erê ao Ancestral - Pela Vida das Juventudes Negras”.



A Parada Negra LGBT de BH busca resgatar o movimento na cidade, evidenciando figuras negras que foram historicamente silenciadas. Além disso, procura divulgar e discutir as políticas públicas do município voltadas para a população negra e LGBTQIAPN+. O evento será aberto ao público, e contará, em sua programação, com apresentações, performances artísticas e pautas da comunidade de forma racializada.

Os organizadores do evento, Vanessa Alecrim e Thiago Santos, compartilham a empolgação para o evento. "Estamos entusiasmados em trazer a Parada Negra LGBT para a cidade e em contribuir para a visibilidade e representatividade da comunidade negra e LGBT na cidade". Eles acreditam que a iniciativa é fundamental para promover o diálogo e a inclusão, além de fortalecer a luta pelos direitos civis de todas as pessoas.

Além de marcar o simbólico Dia da África, a Parada também é inspirada no movimento "Black Pride", que teve início em 25 de maio de 1991, nos Estados Unidos. Apesar de ser a primeira edição realizada na capital mineira, a Parada Negra já está no calendário da população LGBT de outras cidades do Brasil, como São Paulo e João Pessoa.

Recursos

A iniciativa não tem apoio de nenhum edital ou emenda para sua realização, no entanto, a Rede Afro LGBT mineira conta com movimentos sociais, sindicatos e alguns mandatos progressistas para captar recursos. Segundo a coordenação, a Prefeitura de Belo Horizonte irá ceder uma estrutura básica de apoio para o evento.

A iniciativa privada pode apoiar a causa entrando em contato com a organização pelo e-mail redeafrolgbtmg@gmail.com ou pelas redes sociais.

Serviço

1ª Parada Negra LGBT de Belo Horizonte



Sábado, 25 de maio, às 14h



Praça Sete (quarteirão fechado Cine Vallourec)