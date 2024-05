Uma organização de ativismo popular que atua na defesa de justiça climática, racial e de gênero quer amplificar mais vozes periféricas em Minas Gerais e impulsionar o trabalho de comunicação de influenciadores populares. Para isso, o NOSSAS irá oferecer encontros de formação política, oficinas sobre comunicação digital, além de uma bolsa mensal de R$ 1 mil e até R$ 7 mil para compra de equipamentos.

A aposta do edital “Periferia que Fala” é construir audiências digitais em defesa da democracia e contribuir para o fortalecimento do campo democrático em Minas Gerais. O projeto do NOSSAS visai capacitar comunicadores periféricos para potencializar sua produção de conteúdos e, assim, gerar ampliação do alcance de pautas ligadas à transformação social, ao direito à cidade e aos direitos humanos de forma geral.

O processo de inscrição é online e gratuito, e vai ocorrer em duas etapas: na primeira, é necessário fazer uma pré-inscrição pelo portal do NOSSAS, registrando informações pessoais. Já na segunda etapa, o candidato deve responder ao formulário completo enviado por e-mail, além de enviar um vídeo de apresentação de até dois minutos.

Para realizar a inscrição, é necessário ser um criador de conteúdo com mais de 2 mil seguidores em redes sociais, maiores de 18 anos e que vivam em Belo Horizonte e Região Metropolitana. As inscrições vão até o dia 2 de junho (domingo) e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail edital@nossas.org.

Capacitação

O “Periferia que Fala” terá uma duração de três meses, entre 17 de junho e 12 de setembro deste ano. Serão oferecidas oficinas on-line e presenciais para uma formação que abarca desde debates políticos sobre a cidade e o papel cívico da população até conteúdos diretamente ligados à produção de conteúdo, como criação de roteiros, edição de vídeo e monetização.

Ao longo do processo formativo, são previstas atividades práticas de produção e compartilhamento de conteúdos nas redes dos participantes, que também contarão com mentorias individuais para apoiar o desenvolvimento e a produção de conteúdo.

O coordenador do projeto, Warley Bombi, explica que a metodologia foi construída junto a uma experiência de turma piloto. “Foi uma vivência muito interessante com comunicadores e comunicadoras de diferentes quebradas, com redes e trajetórias diversas”, relata. “Agora a ideia é ampliar essa formação e chegar a mais pessoas”, completa.



Ele conta ainda que, não por acaso, a identidade visual do projeto foi criada pelo artista Douglas Din, um grandes nomes do hip hop na cidade: “A gente quer contribuir para que esses saberes circulem cada vez mais e fortalecer quem já está fazendo a diferença por aqui”.

A diretora-executiva da organização Áurea Carolina também ressalta a importância da educação política no uso das redes sociais. "Em tempos de empobrecimento do debate público, nossa aposta é na produção de conteúdos que engajem as pessoas por uma vida melhor nas suas cidades. Esse é o valor democrático mais importante, e acreditamos que qualquer pessoa pode ser porta-voz dessas ideias sem cair na armadilha da polarização”, diz.

Seleção

As candidaturas serão avaliadas pela equipe do NOSSAS a partir de três critérios: alinhamento com a proposta do edital; diversidade do grupo; e presença digital.

Para garantir a participação de mulheres e pessoas negras, a turma deverá ser composta por ao menos 50% de mulheres (cis ou trans), 70% de pessoas negras e 60% de pessoas até 35 anos. Apenas serão selecionadas pessoas que tenham pelo menos 2 mil seguidores em alguma rede social, como Instagram, Facebook, TikTok ou Twitter.

O resultado da seleção está previsto para sair no dia 10 de junho e será comunicado pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição. Cada pessoa selecionada receberá uma bolsa mensal de R$ 1 mil para apoiar na participação no ciclo formativo previsto no edital, que terá a duração de três meses. Além disso, também serão disponibilizados até R$ 7 mil para a compra de equipamentos para produção de conteúdo.

Serviço

Periferia que Fala - Inscrições abertas até 2 de junho

Inscrições: periferiaquefala.nossas.org.br

Para mais informações, acesse: nossas.org