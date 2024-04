O curta-metragem brasileiro “Amarela” foi indicado para concorrer à Palma de Ouro no 77º Festival de Cannes. Dirigido pelo nipo-brasileiro André Hayato Saito, o filme é o único representante da América Latina a disputar a premiação na categoria de curtas e foi selecionado entre 4.420 outras para fazer parte de uma lista de apenas 11 produções.

O enredo da obra conta a história de Erika Oguihara (Melissa Uehara), uma adolescente nipo-brasileira que luta contra o sentimento de não-pertencimento durante a final da Copa do Mundo de 1988, entre Brasil e França. Enquanto o país se une para celebrar um possível título mundial, a jovem sofre uma violência que parece invisível e adentra em um mar doloroso de sentimentos.

O filme é a terceira parte de uma trilogia do diretor na qual ele investiga sua ancestralidade japonesa. As outras partes são “Kokoro to Kokoro” e “Vento Dourado”. Para Saito, “Erika representa o desejo de encontrar nosso lugar no mundo”.

"Sempre me senti japonês demais pra ser brasileiro e brasileiro demais pra ser japonês," afirma o diretor. "A busca por uma identidade que habita o entre-lugar se tornou a parte mais sólida de quem eu sou.’ Amarela’ é uma ferida aberta não só do povo nipo-brasileiro, mas de todos os filhos das diásporas ao redor do globo que se conectam a esse sentimento de serem estrangeiros no próprio país”, complementa.

“Amarela” tem 15 minutos de duração e seu elenco também conta com Ricardo Oshiro, Carolina Hamanaka, Kazue Akisue, Yuki Sugimoto e Naoki Takeda. O filme é produzido por Mayra Faour Auad e Gabrielle Auad, da MyMama Entertainment, com produção executiva de João Terra e produção associada de Fernanda Takai, Rodrigo Pasianotto, Ilda Santiago e a atriz Jacqueline Sato.

Dentre os escolhidos para a disputa na categoria de curtas, estão filmes de dez nacionalidades diferentes: Azerbaijão, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Croácia, França, Kosovo, Lituânia, Portugal e Estados Unidos.

A 77ª edição do Festival de Cannes acontece de 14 a 25 de maio na França e a Palma de Ouro de Curta-Metragem será entregue pelo Júri presidido pela atriz belga Lubna Azabal durante a cerimônia de encerramento do festival.