Mousse de chocolate fácil e cremoso fica pronto em apenas 15 minutos
Descubra como preparar uma sobremesa aerada e deliciosa em poucos minutos; confira truques práticos para garantir a consistência perfeita
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A receita de mousse de chocolate fácil e cremoso fica pronta em apenas 15 minutos de preparo, exigindo depois o tempo de geladeira. Esta opção resulta em uma sobremesa aerada e deliciosa em poucos minutos de trabalho. Considerada fácil de fazer, a receita oferece truques práticos para garantir a consistência perfeita e apresenta um rendimento de aproximadamente 6 porções.
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Com etapas rápidas de execução, o preparo orienta a formação de um creme homogêneo que mantém a leveza ao incorporar as claras batidas antes do resfriamento.
Ingredientes
Para obter as 6 porções da sobremesa, separe a lista de itens:
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1 lata de leite condensado (395 g)
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1 caixinha de creme de leite (200 g)
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200 g de chocolate meio amargo ou ao leite
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3 claras de ovos
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3 colheres de sopa de açúcar
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Modo de preparo
O passo a passo do modo de preparo é estruturado em cinco procedimentos práticos:
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Derreta o chocolate: pique o chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos.
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Prepare o creme: misture o leite condensado e o creme de leite ao chocolate derretido até formar um creme homogêneo.
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Bata as claras: em uma batedeira, bata as claras até ficarem firmes. Acrescente o açúcar aos poucos e continue batendo.
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Misture tudo: incorpore delicadamente as claras ao creme de chocolate, mexendo de baixo para cima para manter a leveza.
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Leve à geladeira: distribua em uma travessa ou potinhos e deixe gelar por pelo menos 4 horas.
Dicas para ficar ainda melhor
As orientações e truques práticos para a sobremesa incluem alternativas de finalização e consistência:
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Use chocolate meio amargo para equilibrar o doce
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Rale um pouco de chocolate por cima para decorar
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Acrescente raspas de chocolate ou morangos na hora de servir
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Para uma consistência mais firme, deixe na geladeira de um dia para o outro
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Se preferir não utilizar ovos crus, use claras pasteurizadas
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Outra opção é fazer uma versão sem claras, mas a mousse ficará mais parecida com um creme de chocolate