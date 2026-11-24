A receita de mousse de chocolate fácil e cremoso fica pronta em apenas 15 minutos de preparo, exigindo depois o tempo de geladeira. Esta opção resulta em uma sobremesa aerada e deliciosa em poucos minutos de trabalho. Considerada fácil de fazer, a receita oferece truques práticos para garantir a consistência perfeita e apresenta um rendimento de aproximadamente 6 porções.

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Com etapas rápidas de execução, o preparo orienta a formação de um creme homogêneo que mantém a leveza ao incorporar as claras batidas antes do resfriamento.

Ingredientes

Para obter as 6 porções da sobremesa, separe a lista de itens:

1 lata de leite condensado (395 g)

1 caixinha de creme de leite (200 g)

200 g de chocolate meio amargo ou ao leite

3 claras de ovos

3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

O passo a passo do modo de preparo é estruturado em cinco procedimentos práticos:

Derreta o chocolate: pique o chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos. Prepare o creme: misture o leite condensado e o creme de leite ao chocolate derretido até formar um creme homogêneo. Bata as claras: em uma batedeira, bata as claras até ficarem firmes. Acrescente o açúcar aos poucos e continue batendo. Misture tudo: incorpore delicadamente as claras ao creme de chocolate, mexendo de baixo para cima para manter a leveza. Leve à geladeira: distribua em uma travessa ou potinhos e deixe gelar por pelo menos 4 horas.

Dicas para ficar ainda melhor

As orientações e truques práticos para a sobremesa incluem alternativas de finalização e consistência: