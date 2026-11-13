Carnes e legumes na chapa: chef aponta um erro comum com o óleo que pode atrapalhar o douramento e indica uma mudança simples na hora de preparar os alimentos

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Preparar verduras salteadas envolve detalhes que alteram o resultado final na cozinha. A quantidade de óleo, a temperatura da frigideira e a distribuição dos ingredientes afetam a textura, a cor e o sabor dos alimentos. Para aprimorar esse preparo, o chef David Guibert, de 35 anos, recomenda mudar um hábito comum na hora de cozinhar.

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A orientação do profissional consiste em aplicar o óleo diretamente sobre os vegetais ou a carne, em vez de colocar a gordura na frigideira. Dessa forma, os itens recebem uma cobertura leve antes do contato com a superfície aquecida, garantindo uma distribuição uniforme da matéria gordurosa.

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Como aplicar a técnica do óleo

O método funciona para saltear legumes ou preparar carnes. O processo começa com o corte dos ingredientes em um recipiente. Em seguida, basta adicionar uma pequena quantidade de óleo e misturar para espalhar o produto pela superfície antes de levar os alimentos à frigideira.

Guibert resume a recomendação: "Muita gente adiciona o óleo na frigideira, mas é melhor incorporá-lo diretamente à carne ou à verdura".

Cuidados para atingir o ponto ideal

Algumas medidas práticas ajudam a alcançar o melhor resultado no prato:

cortar os ingredientes em tamanhos similares: permite tempos de cocção mais parecidos entre as peças;

distribuir o óleo antes de cozinhar: envolver os vegetais evita que partes fiquem sem matéria gordurosa;

utilizar fogo forte: favorece o dourado exterior e agiliza o preparo, desde que a pessoa controle o processo;

evitar encher demais a frigideira: o excesso de ingredientes dificulta a douração e gera vapor;

cozinhar em várias etapas: mantém o calor adequado e garante o contato com a superfície quente;

adicionar itens ácidos no final: limão, vinagre e tomate entram nos últimos minutos para realçar sabores.

Tempo de preparo de cada vegetal

O tempo na frigideira varia com o tipo de vegetal, a espessura do corte e a temperatura utilizada. A abobrinha precisa de aproximadamente três a quatro minutos de preparo. A berinjela, por sua vez, requer entre seis e sete minutos para dourar.

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Pimentões cozinham rapidamente em fogo alto, dependendo do tamanho das partes e da preferência pessoal. A cebola demanda alguns minutos até dourar e atingir um sabor adocicado. Os aspargos pedem cocção breve para preservar a firmeza. Já os cogumelos exigem frigideira ampla e sem acúmulo de pedaços, pois liberam líquido enquanto cozinham.