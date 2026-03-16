Segredo do churrasco: por que polvilhar sal no carvão faz diferença

Em muitas rodas de churrasco, antes mesmo de a carne chegar à grelha, uma cena se repete: alguém pega o saleiro e polvilha sal grosso diretamente sobre o carvão em brasa. O gesto, passado de geração em geração, costuma ser tratado como um truque quase obrigatório para domar o fogo. A prática, embora simples, envolve fenômenos físicos e químicos que ajudam a explicar por que se tornou tão popular entre churrasqueiros amadores e profissionais.

Para quem observa de fora, pode parecer apenas um ritual sem função prática, mas esse hábito está relacionado ao controle das chamas, à estabilidade da temperatura, à absorção de umidade e até a um discreto impacto no sabor dos alimentos. Mesmo sem consenso científico rígido sobre todos os efeitos, especialistas em grelha e assadores experientes apontam benefícios que vão além da superstição.

Por que jogar sal no carvão durante o churrasco?

Um dos motivos mais citados para espalhar sal sobre o carvão é o controle das labaredas causadas pela gordura que pinga da carne. Quando a gordura cai na brasa, o fogo sobe rapidamente, chamuscando a superfície e dificultando o ponto desejado. O sal cria uma espécie de camada sobre o carvão, interferindo na combustão imediata desses respingos. Na prática, as chamas tendem a ficar mais baixas e menos agressivas, o que favorece um calor mais uniforme.

O assador fictício Carlos Menezes, que ensina técnicas de churrasco em cursos presenciais em São Paulo, explica que o gesto precisa ser moderado: segundo ele, o ideal é salpicar o carvão com pequenas pitadas, em vez de despejar grandes quantidades. O excesso pode abafar demais a brasa e dificultar a oxigenação, levando a um fogo fraco e instável. Quando bem dosada, a prática ajuda a manter uma chama controlada, especialmente em churrasqueiras domiciliares, onde o espaço é limitado e o controle de ventilação costuma ser mais simples.

O sal no carvão não aumenta o calor da brasa, mas pode ajudar a reduzir labaredas e manter a temperatura mais constante, favorecendo um assado mais uniforme – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy



Sal no carvão: efeito na brasa, na temperatura e na umidade

Outro aspecto importante é o impacto do sal no carvão sobre a temperatura da brasa. Diferentemente do que muitos imaginam, o sal não serve para aumentar o calor, e sim para deixá-lo mais estável. Ao cair sobre o carvão incandescente, os cristais de sal aquecem e criam microbarreiras que interferem na circulação de ar entre os pedaços de carvão. Isso pode reduzir picos de chama e favorecer um calor mais constante, o que é essencial para cortes que exigem cozimento mais longo, como costela e fraldinha.

Além disso, o sal tem grande capacidade de absorver umidade. Em ambientes externos, principalmente em cidades litorâneas ou em dias úmidos, o carvão pode reter água da atmosfera e demorar mais para pegar fogo de forma eficiente. Quando espalhado na brasa já acesa, o sal ajuda a lidar com pequenas quantidades de umidade residual, colaborando com uma queima mais seca. Não substitui carvão de boa qualidade ou um acendimento correto, mas funciona como um ajuste fino durante o preparo.

Churrasqueiras abertas se beneficiam do sal para reduzir chamas altas.

Em dias úmidos, a prática auxilia a manter a brasa mais estável.

Carvões muito compactos ou de baixa qualidade tendem a reagir menos à técnica.

O sal no carvão muda o sabor da carne?

Uma dúvida frequente é se o sal no carvão altera de forma perceptível o sabor dos alimentos. A maior parte dos churrasqueiros relata um efeito muito sutil, quase imperceptível. Como o sal é aplicado na brasa, e não diretamente na carne, ele não penetra no alimento como o tempero tradicional. O que ocorre é uma possível influência indireta: com chamas mais controladas e brasa mais seca, a carne tende a dourar de forma mais uniforme, o que contribui para uma crosta mais bem formada e aromas de tostado melhor desenvolvidos.

A chef fictícia Renata Prado, responsável por um restaurante de parrilla em Curitiba, destaca que o sal no carvão funciona mais como ferramenta de controle de cocção do que como tempero. Ela recomenda que o sabor continue sendo construído principalmente por meio do sal diretamente na carne, do tempo de descanso após o preparo e da escolha do ponto. Na avaliação da cozinheira, qualquer mudança de sabor ligada ao sal no carvão vem mais da qualidade do assado em si do que de uma defumação salgada.

Temperar a carne normalmente com sal grosso ou fino, conforme o corte. Acender o carvão até formar brasa quente e avermelhada. Polvilhar pequenas quantidades de sal sobre a brasa, distribuindo de forma uniforme. Ajustar a quantidade de sal no carvão conforme o surgimento de chamas altas.

Embora muita gente pense que altera o sabor, o sal no carvão influencia mais o controle da brasa do que o tempero da carne, ajudando a dourar melhor sem queimar – depositphotos.com / AlexFedorenko



Curiosidades e cuidados ao usar sal no carvão

A tradição de jogar sal no carvão se espalhou pelo país em encontros familiares, bares com churrasqueira e festas de fim de semana. Em muitos casos, a prática foi incorporada sem explicação técnica, apenas pela observação empírica de que o fogo ficava mais comportado. Curiosamente, alguns churrasqueiros antigos utilizavam não apenas sal grosso, mas também misturas com ervas secas e alho desidratado, com a ideia de aromatizar o ambiente de preparo, ainda que o impacto direto na carne fosse mínimo.

Especialistas lembram, porém, que nem toda brasa precisa desse recurso. Em churrasqueiras com boa regulagem de altura de grelha, espaço amplo e circulação adequada de ar, o controle das chamas pode ser feito apenas pela distância entre carne e fogo. Também há o alerta quanto ao exagero: grandes quantidades de sal no carvão podem gerar resíduos sólidos em excesso, sujar a churrasqueira e reduzir a eficiência da queima.

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Para quem decide adotar o hábito, a orientação predominante entre churrasqueiros é tratar o sal no carvão como um recurso auxiliar, e não como solução milagrosa. Combinar essa técnica com carvão de boa procedência, paciência no acendimento e atenção constante à grelha costuma trazer resultados mais consistentes. Assim, o gesto de polvilhar sal acaba se mantendo não apenas como tradição, mas como parte de um conjunto de cuidados que ajudam a transformar o ato de assar carnes em uma prática controlada e consciente.