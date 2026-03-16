Segredo do churrasco: por que polvilhar sal no carvão faz diferença
Sal no carvão: descubra como a técnica reduz chamas, equilibra a brasa e influencia o sabor do churrasco, segundo especialistas da grelha
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Em muitas rodas de churrasco, antes mesmo de a carne chegar à grelha, uma cena se repete: alguém pega o saleiro e polvilha sal grosso diretamente sobre o carvão em brasa. O gesto, passado de geração em geração, costuma ser tratado como um truque quase obrigatório para domar o fogo. A prática, embora simples, envolve fenômenos físicos e químicos que ajudam a explicar por que se tornou tão popular entre churrasqueiros amadores e profissionais.
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Para quem observa de fora, pode parecer apenas um ritual sem função prática, mas esse hábito está relacionado ao controle das chamas, à estabilidade da temperatura, à absorção de umidade e até a um discreto impacto no sabor dos alimentos. Mesmo sem consenso científico rígido sobre todos os efeitos, especialistas em grelha e assadores experientes apontam benefícios que vão além da superstição.
Por que jogar sal no carvão durante o churrasco?
Um dos motivos mais citados para espalhar sal sobre o carvão é o controle das labaredas causadas pela gordura que pinga da carne. Quando a gordura cai na brasa, o fogo sobe rapidamente, chamuscando a superfície e dificultando o ponto desejado. O sal cria uma espécie de camada sobre o carvão, interferindo na combustão imediata desses respingos. Na prática, as chamas tendem a ficar mais baixas e menos agressivas, o que favorece um calor mais uniforme.
O assador fictício Carlos Menezes, que ensina técnicas de churrasco em cursos presenciais em São Paulo, explica que o gesto precisa ser moderado: segundo ele, o ideal é salpicar o carvão com pequenas pitadas, em vez de despejar grandes quantidades. O excesso pode abafar demais a brasa e dificultar a oxigenação, levando a um fogo fraco e instável. Quando bem dosada, a prática ajuda a manter uma chama controlada, especialmente em churrasqueiras domiciliares, onde o espaço é limitado e o controle de ventilação costuma ser mais simples.
Sal no carvão: efeito na brasa, na temperatura e na umidade
Outro aspecto importante é o impacto do sal no carvão sobre a temperatura da brasa. Diferentemente do que muitos imaginam, o sal não serve para aumentar o calor, e sim para deixá-lo mais estável. Ao cair sobre o carvão incandescente, os cristais de sal aquecem e criam microbarreiras que interferem na circulação de ar entre os pedaços de carvão. Isso pode reduzir picos de chama e favorecer um calor mais constante, o que é essencial para cortes que exigem cozimento mais longo, como costela e fraldinha.
Além disso, o sal tem grande capacidade de absorver umidade. Em ambientes externos, principalmente em cidades litorâneas ou em dias úmidos, o carvão pode reter água da atmosfera e demorar mais para pegar fogo de forma eficiente. Quando espalhado na brasa já acesa, o sal ajuda a lidar com pequenas quantidades de umidade residual, colaborando com uma queima mais seca. Não substitui carvão de boa qualidade ou um acendimento correto, mas funciona como um ajuste fino durante o preparo.
- Churrasqueiras abertas se beneficiam do sal para reduzir chamas altas.
- Em dias úmidos, a prática auxilia a manter a brasa mais estável.
- Carvões muito compactos ou de baixa qualidade tendem a reagir menos à técnica.
O sal no carvão muda o sabor da carne?
Uma dúvida frequente é se o sal no carvão altera de forma perceptível o sabor dos alimentos. A maior parte dos churrasqueiros relata um efeito muito sutil, quase imperceptível. Como o sal é aplicado na brasa, e não diretamente na carne, ele não penetra no alimento como o tempero tradicional. O que ocorre é uma possível influência indireta: com chamas mais controladas e brasa mais seca, a carne tende a dourar de forma mais uniforme, o que contribui para uma crosta mais bem formada e aromas de tostado melhor desenvolvidos.
A chef fictícia Renata Prado, responsável por um restaurante de parrilla em Curitiba, destaca que o sal no carvão funciona mais como ferramenta de controle de cocção do que como tempero. Ela recomenda que o sabor continue sendo construído principalmente por meio do sal diretamente na carne, do tempo de descanso após o preparo e da escolha do ponto. Na avaliação da cozinheira, qualquer mudança de sabor ligada ao sal no carvão vem mais da qualidade do assado em si do que de uma defumação salgada.
- Temperar a carne normalmente com sal grosso ou fino, conforme o corte.
- Acender o carvão até formar brasa quente e avermelhada.
- Polvilhar pequenas quantidades de sal sobre a brasa, distribuindo de forma uniforme.
- Ajustar a quantidade de sal no carvão conforme o surgimento de chamas altas.
Curiosidades e cuidados ao usar sal no carvão
A tradição de jogar sal no carvão se espalhou pelo país em encontros familiares, bares com churrasqueira e festas de fim de semana. Em muitos casos, a prática foi incorporada sem explicação técnica, apenas pela observação empírica de que o fogo ficava mais comportado. Curiosamente, alguns churrasqueiros antigos utilizavam não apenas sal grosso, mas também misturas com ervas secas e alho desidratado, com a ideia de aromatizar o ambiente de preparo, ainda que o impacto direto na carne fosse mínimo.
Especialistas lembram, porém, que nem toda brasa precisa desse recurso. Em churrasqueiras com boa regulagem de altura de grelha, espaço amplo e circulação adequada de ar, o controle das chamas pode ser feito apenas pela distância entre carne e fogo. Também há o alerta quanto ao exagero: grandes quantidades de sal no carvão podem gerar resíduos sólidos em excesso, sujar a churrasqueira e reduzir a eficiência da queima.
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Para quem decide adotar o hábito, a orientação predominante entre churrasqueiros é tratar o sal no carvão como um recurso auxiliar, e não como solução milagrosa. Combinar essa técnica com carvão de boa procedência, paciência no acendimento e atenção constante à grelha costuma trazer resultados mais consistentes. Assim, o gesto de polvilhar sal acaba se mantendo não apenas como tradição, mas como parte de um conjunto de cuidados que ajudam a transformar o ato de assar carnes em uma prática controlada e consciente.