Burger King lança King Cheese e dá 50% de desconto para quem falar 'uai'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Burger King anunciou o lançamento do King Cheese, novo sanduíche da plataforma The Kings. Para marcar a chegada do produto, a rede preparou uma ação interativa no BK Drive. Entre os dias 3 e 5 de agosto de 2026, clientes que pedirem o sanduíche com a frase "Me vê um King Cheese, uai" garantem 50% de desconto na compra do lanche individual.

O sanduíche combina um empanado de queijo mussarela, o Queijo Crispy Seara, com um molho de sabor levemente agridoce.

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A promoção é válida da 0h do dia 3 até as 23h59 do dia 5 de agosto. Quem aproveitar a oferta também pode transformar o pedido em combo, com batata frita e bebida, por um valor adicional de R$ 15,90.

A campanha de divulgação, criada pela agência AlmapBBDO, brinca com o ditado popular de que "mineiro come quieto".

“Com o King Cheese, elevamos ainda mais esse patamar de indulgência ao combinar o queijo mussarela empanado ao nosso exclusivo molho agridoce apimentado”, afirma Pedro Laguárdia, Gerente de Marketing do Burger King.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.