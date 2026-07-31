Burger King lança King Cheese e dá 50% de desconto para quem falar 'uai'
Saiba como destravar o 'mineirês' e garantir seu novo sanduíche pela metade do preço no BK Drive; promoção interativa é por tempo limitado
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O Burger King anunciou o lançamento do King Cheese, novo sanduíche da plataforma The Kings. Para marcar a chegada do produto, a rede preparou uma ação interativa no BK Drive. Entre os dias 3 e 5 de agosto de 2026, clientes que pedirem o sanduíche com a frase "Me vê um King Cheese, uai" garantem 50% de desconto na compra do lanche individual.
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O sanduíche combina um empanado de queijo mussarela, o Queijo Crispy Seara, com um molho de sabor levemente agridoce.
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A promoção é válida da 0h do dia 3 até as 23h59 do dia 5 de agosto. Quem aproveitar a oferta também pode transformar o pedido em combo, com batata frita e bebida, por um valor adicional de R$ 15,90.
A campanha de divulgação, criada pela agência AlmapBBDO, brinca com o ditado popular de que "mineiro come quieto".
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“Com o King Cheese, elevamos ainda mais esse patamar de indulgência ao combinar o queijo mussarela empanado ao nosso exclusivo molho agridoce apimentado”, afirma Pedro Laguárdia, Gerente de Marketing do Burger King.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.