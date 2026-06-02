Hambúrguer: pesquisa aponta os segredos da preferência nacional

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O hambúrguer, um dos pratos mais versáteis do cardápio brasileiro, tem suas preferências de consumo mapeadas por um estudo do time de Global CRM & Listening da MBRF. A análise investigou 296.466 menções em redes sociais entre maio de 2020 e maio de 2025 para entender o que o consumidor busca.

A pesquisa, realizada com a plataforma Radar Stilingue, mostra que o mercado global do produto deve crescer 5,5% ao ano até 2030, segundo a Data Intelo. No Brasil, a experiência do consumidor é guiada por três pilares que somam 42,8% das conversas on-line.

Leia Mais

Sabor, ingredientes e preparo artesanal

O atributo "sabor" é o principal fator de escolha, com 19,6% das menções, o que corresponde a 108.337 publicações. Expressões como "explosão de sabores" e "gostinho de churrasco" destacam a conexão emocional com o prato.

Em segundo lugar aparece a preocupação com os "ingredientes", que concentram 11,9% do debate. Logo em seguida, o "hambúrguer artesanal" responde por 11,3% das menções, o que aponta um interesse crescente por preparos cuidadosos, composições premium e blends de carne selecionados.

Do churrasco ao prato do dia a dia

O estudo identifica dois perfis de consumo distintos. Sete por cento dos lares brasileiros consomem hambúrgueres premium de forma recorrente. Esse grupo prioriza composições 100% de carne bovina, suculência e maciez, associando o produto a churrascos e eventos sociais.

Por outro lado, o consumo cotidiano representa a maior fatia do volume da categoria, presente em mais de 40% dos carrinhos de compra. Este público valoriza soluções práticas, rendimento, embalagens em formato pack e o custo-benefício para refeições em casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.