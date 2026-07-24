Cervejaria mineira lança Milkshake IPA de Banana com sabor de banana split
Cervejaria mineira foge do comum e cria receita inédita com a fruta; resultado é cremoso, lupulado e lembra a famosa sobremesa de sorvete
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A Prussia Bier anunciou sua nova criação, a Milkshake IPA de Banana. O rótulo rompe com o tradicional ao explorar a fruta em uma New England IPA, uma combinação incomum no mercado brasileiro.
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Enquanto a maioria das cervejarias nacionais utiliza a banana em bases escuras como Stouts, Porters e Brown Ales, a marca mineira inovou. A empresa desenvolveu uma receita inédita com a fruta adicionada diretamente durante o processo de mostura.
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Sabor de Banana Split
Para obter uma cremosidade intensa, a produção combina lactose, trigo e aveia. Essa mistura garante um corpo denso e aveludado, com uma textura que remete a um milkshake.
A base recebe uma carga potente dos lúpulos Nugget, Sabro e El Dorado, que equilibram o dulçor com o amargor característico de uma IPA moderna. A fermentação é conduzida pela levedura Verdant, que potencializa o perfil tropical e frutado.
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O resultado final entrega uma experiência que lembra a sobremesa "Banana Split", mas que preserva a identidade refrescante de uma IPA.
DNA mineiro
Fundada em 2014 em São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, a Prussia Bier nasceu da iniciativa dos amigos Fernando Cota, Douglas Vidal e Railton Vidal. A marca se consolidou como um dos principais nomes da segunda geração de microcervejarias artesanais mineiras.
Inspirada na cultura cervejeira europeia, a empresa coleciona rótulos premiados em concursos nacionais e internacionais. Nos últimos anos, expandiu sua operação e estruturou um e-commerce com entrega para todo o Brasil.
Além de produzir seu portfólio, especializado em IPAs e estilos especiais, a fábrica da marca em Minas Gerais também atua na terceirização de envase e produção para outras empresas do setor.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.