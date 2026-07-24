Cervejaria mineira lança Milkshake IPA de Banana com sabor de banana split

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Prussia Bier anunciou sua nova criação, a Milkshake IPA de Banana. O rótulo rompe com o tradicional ao explorar a fruta em uma New England IPA, uma combinação incomum no mercado brasileiro.

Enquanto a maioria das cervejarias nacionais utiliza a banana em bases escuras como Stouts, Porters e Brown Ales, a marca mineira inovou. A empresa desenvolveu uma receita inédita com a fruta adicionada diretamente durante o processo de mostura.

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Sabor de Banana Split

Para obter uma cremosidade intensa, a produção combina lactose, trigo e aveia. Essa mistura garante um corpo denso e aveludado, com uma textura que remete a um milkshake.

A base recebe uma carga potente dos lúpulos Nugget, Sabro e El Dorado, que equilibram o dulçor com o amargor característico de uma IPA moderna. A fermentação é conduzida pela levedura Verdant, que potencializa o perfil tropical e frutado.

O resultado final entrega uma experiência que lembra a sobremesa "Banana Split", mas que preserva a identidade refrescante de uma IPA.

DNA mineiro

Fundada em 2014 em São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, a Prussia Bier nasceu da iniciativa dos amigos Fernando Cota, Douglas Vidal e Railton Vidal. A marca se consolidou como um dos principais nomes da segunda geração de microcervejarias artesanais mineiras.

Inspirada na cultura cervejeira europeia, a empresa coleciona rótulos premiados em concursos nacionais e internacionais. Nos últimos anos, expandiu sua operação e estruturou um e-commerce com entrega para todo o Brasil.

Além de produzir seu portfólio, especializado em IPAs e estilos especiais, a fábrica da marca em Minas Gerais também atua na terceirização de envase e produção para outras empresas do setor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.