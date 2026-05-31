Estilo de Vida
Cervejas sem álcool e zero álcool: quais as diferenças?
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No entanto, apesar do nome, ela nem sempre apresenta ausência total de álcool, já que a legislação de muitos países permite pequenas quantidades da substância nessa versão da bebida. No Brasil, por exemplo, o Ministério da Agricultura e Pecuária estabelece que cervejas com até 0,5% de teor alcoólico podem ser classificadas como “sem álcool”. Atenção: cuidado para não confundir cervejas sem álcool e zero álcool. A principal diferença entre elas está no limite de álcool permitido. Diferentemente d Foto: Divulgação
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A produção dessas cervejas começa de maneira muito semelhante à da cerveja tradicional. Os ingredientes básicos continuam sendo água, malte, lúpulo e levedura, utilizados normalmente no processo de fermentação. A principal diferença aparece na etapa final, quando o álcool é reduzido ou removido da bebida. Algumas empresas interrompem a fermentação antes da formação completa do álcool, enquanto outras utilizam técnicas para retirar o álcool já produzido. Esse cuidado busca preservar aroma, sabor Foto: Divulgação
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Entre os métodos mais utilizados estão a evaporação controlada e a osmose reversa. Na evaporação, a cerveja é aquecida para eliminar o álcool, que evapora em temperatura inferior à da água. Já na osmose reversa, filtros especiais separam as moléculas de álcool dos demais componentes da bebida sem alterar tanto o sabor original. Foto: Divulgação
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Alguns fabricantes utilizam equipamentos sofisticados para preservar compostos aromáticos importantes durante o processo. Essas tecnologias ajudaram a reduzir uma crítica comum às cervejas sem álcool, relacionada ao sabor mais fraco ou artificial. O sabor ainda é um dos aspectos mais discutidos pelos consumidores. Foto: Divulgação
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Como o álcool interfere no sabor da bebida, algumas cervejas sem álcool podem parecer mais leves ou adocicadas. Mesmo assim, a indústria vem investindo em técnicas capazes de manter maior complexidade de aromas e sabores. Em degustações às cegas, alguns consumidores já encontram dificuldade para diferenciar determinadas versões das cervejas alcoólicas tradicionais. Foto: Divulgação