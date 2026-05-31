Cervejas sem álcool e zero álcool: quais as diferenças?

No entanto, apesar do nome, ela nem sempre apresenta ausência total de álcool, já que a legislação de muitos países permite pequenas quantidades da substância nessa versão da bebida. No Brasil, por exemplo, o Ministério da Agricultura e Pecuária estabelece que cervejas com até 0,5% de teor alcoólico podem ser classificadas como “sem álcool”. Atenção: cuidado para não confundir cervejas sem álcool e zero álcool. A principal diferença entre elas está no limite de álcool permitido. Diferentemente d Foto: Divulgação