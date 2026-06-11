Dia dos Namorados: 18 menus especiais em Belo Horizonte para a data

Uma das datas mais badaladas – se não for a mais – no setor de bares e restaurantes, é o Dia dos Namorados, celebrado no Brasil em 12 de junho. Com a alta demanda, casas passaram a investir cada vez mais em menus fechados e exclusivos para a celebração.

Aqui, você fica por dentro do cardápio especial de 18 casas, com propostas, preços e sabores diferentes entre si. Veja:

Trintaeum

No restaurante Trintaeum, localizado no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, a noite desta sexta-feira (12/6) vai contar com um menu de quatro tempos (R$ 640, para o casal, com bebidas e taxas de serviço cobradas à parte) assinado pela chef Ana Gabi Costa.

O jantar começa com queijos e produtos mineiros selecionados. Peixe, manteiga e milho são os componentes da segunda etapa da noite. Como prato principal, a chef vai servir um ancho serenado e mandioca glaceada. Na sobremesa, o já tradicional gelado de queijo de cabra com azeite da casa, vai ser servido com frutas vermelhas de quintal (morango, amora, goiaba, acerola e jabuticaba).

Gero

O restaurante Gero, no Hotel Fasano, localizado também em Lourdes, preparou um menu especial de Dia dos Namorados com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 480 por pessoa, sem bebidas e taxa de serviço).

Os clientes devem escolher as entradas e os pratos. Tartare de carne no tutano e vieiras grelhadas com lentilhas são as opções de entradas; enquanto agnolotti de ricota com espinafre e molho de tomate com ervas finas, dourado e grelhado no consomê de frutos do mar com mexilhões e costeleta de cordeiro com acelga na brasa são as possibilidades de principal.

As sobremesas disponibilizadas são: cannoli de doce de leite, mousse de chocolate e tiramisu.

Pastaio

O Pastaio, restaurante italiano no Bairro Funcionários, ainda na Região Centro-Sul de BH, vai preparar um menu com entrada, prato e sobremesa para esta sexta-feira especial. Para começar, os clientes podem escolher entre duas opções: crudo de peixe com leite de tigre de caju, azeite de coentro, brunoise de caju, cebola roxa e castanha; ou pizzeta fugazzetta (queijo com cebola) de copa lombo curado na casa.

Dentre os principais, a opção pode ser pelo cavatelli com espuma de bobó de camarão e lagostim grelhado ou pappardelle com queijo, denver e pangrattato (farinha feita com pão) e cebola.

A sobremesa é uma versão de floresta negra feita com “terra” de chocolate, cremeaux de baunilha, cerejas, gelato de chocolate e calda de cereja. O valor do menu por pessoa é R$ 295 (sem taxas de serviço e bebidas).

Yokai

Quem estiver mais para os temperos asiáticos pode aproveitar o cardápio especial para a data do Yokai, restaurante ainda no Funcionários. São duas versões para a escolha dos clientes: a vegetariana e a com frutos do mar.

A vegetariana começa com dumpling de banana tostada, amendoim, molho de tomate com gengibre e pasta de amendoim. Em seguida, será servido um sonho frito recheado com karê japonês (molho curry japonês) e maionese de cebolinha. O principal é um ramen com caldo de vegetais e gengibre servido com abóbora tostada, ovo curado, cebola roxa, agrião, vagem e pó de coentro.

Já o menu do mar começa com dumpling de siri com molho ponzu, depois parte para o sonho frito desta vez recheado com polvo e alho. O principal também é um ramen, feito com caldo de proco e camarão, ovo curado, cebolinha e alho-poró. A sobremesa é a mesma para as duas versões: dumpling de maçã com doce de leite. O valor do menu é R$ 210 por pessoa, e por R$ 325, pode acompanhar drinques pensados para harmonizar com as comidas.

Odoyá

Na Savassi, também Região Centro-Sul da capital, o restaurante Odoyá prepara um menu especial com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 250 por pessoa, com bebidas e serviço à parte). Dentre as entradas, são duas opções: crudo de angu com caramelo de nam pla (molho de peixe tailandês), cebola roxa, picles de coentro e tortilha de mandioca ou ostras frescas com vinagrete de maçã-verde.

Os principais, à escolha do cliente, são: arroz bomba meloso com picanha de sol, picles de cebola e tomate confitado ou camarões grelhados com purê de couve-flor, molho beurre blanc e salada.

O jantar é finalizado com tiramisu de limão feito com limoncello, creme de mascarpone e raspas de limão.

A Cozinha de Sofia

A Cozinha de Sofia, espaço gastronômico na Serra, Região Centro-Sul da cidade, vai servir um menu especial para a noite mais badalada do ano. A entrada é uma burrata com uvas assadas e servida com focaccia. O principal deve ser escolhido entre o camarão flambado com ravioli de búfala e molho de açafrão; e filé-mignon grelhado e fatiado servido com glacee tonnarelli na manteiga de sálvia.

A sobremesa é uma pavlova com mousse de chocolate branco e calda de frutas vermelhas. O valor do jantar é R$ 850 por casal.

Per Lui

O Per Lui, restaurante na Serra, Região Centro-Sul de BH, é especializado em menus degustação. Neste Dia dos Namorados, o jantar será dividido em cinco tempos, a começar por uma dupla de snacks – um crudo de atum com creme azedo defumado e uma croqueta de cogumelo picante.

O segundo tempo é um chawanmushi (espécie de pudim salgado japonês) de galinha com cogumelos e espuma de pecorino. Depois, será servido um ravioli de ragu de coelho com molho demi-glace e creme de couve-flor. Carré de cordeiro, purê de cenoura com maçã-verde é a última etapa salgada. A noite é finalizada com um tiramisu de maracujá e manga. O valor do menu é R$ 495 por pessoa incluindo a harmonização de vinhos.

Gata Gorda

No Gata Gorda, restaurante com pegada espanhola na Savassi, a noite desta sexta-feira vai oferecer um menu com um couvert, duas entradas, um principal e uma sobremesa pelo valor de R$ 315 por pessoa (sem bebida).

A primeira etapa, o couvert, é um pão tostado com manteiga de anchova. As entradas serão: brioche, queijo de cabra, tapenade e vieira; e ravioloni de gema com brodo e duxelle (preparo com cogumelos finamente picados).

São três opções de principal: peixe do dia com glace de porco e guioza de camarão e porco; fregola, pistache, queijo azul, alho-poró e mel fermentado; ou picanha com mil-folhas de batata e fonduta de alho negro.

Torta basca ou de chocolate são servidas como sobremesa.

Casa Riuga

Na Casa Riuga, bistrô aconchegante também na Savassi, o menu de Dia dos Namorados tem quatro entradinhas, um principal e uma sobremesa (R$ 350 por pessoa). Focaccia, manteiga noisette, ricota e picles dão as boas-vindas aos casais. Em seguida, serão servidas mini tostadas de vinagrete de polvo; e wonton de ricota com pimenta-de-cheiro e taquito de tartare.

A quarta etapa, toda verde, é um prato que une aspargos, ervilha-torta, couve-de-bruxelas, purê de ervilha e pangrattato.

O principal é um corte de denver steak com bagna cauda e purê de abóbora defumada. Já a sobremesa é uma mousse de chocolate com caramelo de amendoim e laranja kinkan.

Rex Bibendi

Ainda na Savassi, o Rex Bibendi vai funcionar com menu de R$ 210 por pessoa. São quatro etapas divididas em couvert, entrada, principal e sobremesa.

Os trabalhos vão ser abertos com um brioche e manteiga de tomate e sardella. De entrada, são três opções: “Hot-dog” de tartar de atum; croqueta de batata à carbonara ou a versão vegetariana do sanduíche com tartar de beterraba.

Também são três os principais disponíveis para a escolha dos clientes. O primeiro, fraldinha braseada com jus de cebola caramelizada, mil-folhas de batata e fonduta de queijo Canastra. Caramelle (massa recheada) de camarão e molho de pimentões com amendoim é a segunda opção; e risoto de beterraba com “bombom” de cabra e uva-verde fecham as sugestões.

Para sobremesa, a escolha deve ser feita entre rabanada brulée de chocolate branco caramelizado e compota de amora e mil-folhas de baunilha com morango e amarena.

Cabernet Butiquim

Também na Savassi, o Cabernet Butiquim preparou uma proposta diferente: um prato e uma entrada por pessoa e couvert e sobremesa para o casal (por R$ 190 por pessoa). O couvert em questão são dadinhos de tapioca com aioli de páprica.

São duas opções de entradas: bruschetta de carne de lata com queijo mineiro e geleia defumada; e pastel de angu de alho-poró com bobó de camarão. De principal, será servido o mil-folhas de cupim ao poivre com aligot de mandioquinha; ou o salmão com tomates confitados e risoto de aspargos; ou o fagottini de alho-poró e cogumelos com molho romesco e pesto.

A sobremesa pode ser churros recheados de chocolate branco com coulis de morango ou sorvete de doce de leite com compota de pera ao vinho e crumble.

Andu de Dois

No Andu de Dois, casa de comida nortista-mineira localizada no Santa Tereza, Região Leste da capital, o valor do menu de três tempos do Dia dos Namorados varia conforme a escolha do prato principal.

O menu com entrada e sobremesa acompanhando a costela de boi e risoto pomodoro sai a R$ 150 por pessoa; com risoto de cogumelo e pistache, a R$ 130; e com barriga de proco glaceada, creme cítrico e vinagrete de banana-da-terra, a R$ 120 por pessoa.

As entradas oferecidas são: creme de mandioca com cupim desfiado e pesto de agrião (ou a mesma combinação com cogumelos substituindo o cupim); ou focaccia com creme de requeijão, uva assada e amêndoas laminadas.

As sobremesas se encaixam em gostos completamente diferentes. Os chocólatras podem optar pela mousse assada de chocolate com calda de morango, enquanto os que preferem doces mais leves podem pedir o manjar de tapioca com caramelo salgado e lascas de coco.

Rivo

O menu do Rivo, restaurante no Lourdes, é dividido em couvert, entrada, principal e sobremesa.

O primeiro passo é brioche folhado quente, manteiga da casa e anchova. Para as entradas, são três opções: crudo de carne com mil-folhas de inhame e maionese de trufa; lasanha na parrilla; ou uma mistura de tomate, morango, água de tomate defumada e lardo.

Os principais também são à escolha: short rib, fondant de batata baroa, purê de salsa, gel de limão capeta, gel de jabuticaba e molho perigourdine; peixe do dia, purê de couve-flor, mexilhão, gremolata, laranja e coentro; ou capeletti de abóbora com amaretto (licor italiano) e sálvia.

A sobremesa pode ser o tradicional tiramisu ou uma torta de chocolate, café e doce de leite. O valor do menu é R$ 350 por pessoa, e taxas e bebidas são cobradas à parte.

Bar Pirex

Para quem gosta mais da atmosfera de bar, o Pirex e o Duplex, casas vizinhas no Centro de BH, prepararam um menu em conjunto. O valor é R$ 350 por pessoa.

O jantar começa com azeitonas e redução de vermute acompanhadas de um welcome drink de lichia. Em seguida, vêm as entradas: toast de tartar e pastel de bobó de camarão com catupiry e guioza de porco, boi e legumes. Caipirinha acompanha.

Os principais oferecidos são: creme de baroa com cogumelos, ovo perfeito e chilli e ravioli de língua com maçã-verde. O vermute da casa acompanha esta etapa.

A sobremesa pode ser uma mousse de chocolate ou torta de limão. O drinque “Café Cor de Rosa” do bar Chika (do mesmo sócio) vem com o doce.

Koboshi

Outra casa que preparou um menu de Dia dos Namorados asiático é o Koboshi, na Savassi. O couvert é uma sopa de missoshiro com alga e tofu. Em seguida, será servido um dumpling de barriga de porco e uma dupla de baos: um de pato com especiarias e outro de camarão grelhado.

O principal (à escolha do cliente) pode ser duas variações de massa fresca com caldo de porco (ou a versão vegetariana). A sobremesa leva bolo de baunilha, frutas vermelhas e matcha. O valor do menu é R$ 255 por pessoa.



Cozinha Santo Antônio

Na Cozinha Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, na Região Centro-Sul de BH, o menu de Dia dos Namorados tem quatro tempos (R$ 280 por pessoa, sem serviço) e começa com um drinque de boas-vindas: um cold brew de uísque.

Cuscuz pérola com castanhas tostadas em ninho de creme de castanha é a primeira etapa, seguida por farro (um cereal ancestral) em creme de couve e timo. Depois, será servido o prato com frégola, molho bisque de camarão e frutos do mar da semana.

Bolinhas de tapioca infusionadas no café com cardamomo e milho-verde fecham a noite.

Pacato

O restaurante Pacato, no Lourdes, preparou um menu para lá de especial para a data – que mescla ingredientes de Minas e iguarias como caviar e trufa fresca. O couvert que dá início à sequência é composto por sourdough de fubá acompanhado de terrine de cogumelo, balsâmico de jabuticaba e trufa fresca de verão.

Depois serão servidos três snacks frios: abóbora com beurre blanc de espumante e caviar; tartar de picanha defumada com gel de cajuzinho e castanha de pequi; e atum yellowfin servido com pinoli, azeite e iogurte de ovelha na telha de alga.

De principal, a casa aposta no gnocchi de banana-da-terra com bisque de camarão e pimenta de cheiro, além do filé Wellington de sereno com glace de vinho do Porto mineiro e purê de baroa à Robuchon.

A sobremesa é uma pavlova com creme de queijo, picles de goiaba, goiabada cítrica e sorbet de goiaba. O valor do menu é R$ 350 por pessoa.

Quintal com Chefs

Outra opção na Savassi é o bistrô Quintal com Chefs vai servir um menu com entrada, prato e sobremesa. As sugestões de entrada são: burrata com tomates, pesto de nirá e crocante de parma, servida com fatias de pão da casa (R$ 65); dois bastões crocantes de queijo e tapioca, servidos com goiabada picante (R$ 45); e costela suína assada lentamente ao molho do chef e servida na cama de farofa crocante (R$ 55).

O menu especial para a data conta com quatro opções de principal: polvo e camarão na manteiga, servido com arroz negro cremoso (R$ 89); chorizo ao molho roti, servido com legumes e palmito ao creme de castanha e alho (R$ 82); risoto de cupim e café, finalizado com queijo minas (R$ 79); e rigatoni ao molho de funghi, servido com tomatinho confit e lascas de parmesão (R$ 69).

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Chocolate em três texturas (R$ 35) e verrine de cheesecake (R$ 32) são as sobremesas oferecidas na data.