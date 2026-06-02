Como fazer a verdadeira massa de pizza italiana em casa; veja o segredo

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Preparar em casa uma massa de pizza que compete com as melhores pizzarias de Nápoles, na Itália, é mais simples do que parece. O segredo não está em ingredientes caros ou equipamentos profissionais, mas em respeitar o processo e os tempos de fermentação para garantir uma base leve, aerada e com as bordas crocantes na medida certa.

A receita autêntica exige poucos componentes, mas a qualidade de cada um faz toda a diferença no resultado. Com este guia prático, é possível replicar a experiência de uma verdadeira pizza italiana sem sair da cozinha, usando apenas um forno doméstico comum.

Ingredientes para a massa de pizza

500g de farinha de trigo tipo 00 (ou a mais pura que encontrar)

300ml de água morna

15g de sal marinho fino

1-2g de fermento biológico fresco (ou 0,5g do seco)

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Dicas essenciais: Os segredos da massa perfeita

Fermentação longa é a chave

O verdadeiro segredo da pizza napolitana não é um ingrediente, mas o tempo. A fermentação longa (de 8 a 24 horas) desenvolve sabores complexos e uma textura leve e digestível, impossível de alcançar com descansos curtos.

Abra a massa com as mãos

Nunca use um rolo de macarrão. Ele destrói as bolhas de ar criadas na fermentação, que são responsáveis pelas bordas altas e aeradas (o famoso "cornicione"). Abra os discos delicadamente com a ponta dos dedos, do centro para fora.

Use uma pedra refratária

Para simular o calor intenso de um forno a lenha, preaqueça uma pedra de pizza ou uma assadeira de ferro fundido na temperatura máxima do seu forno. Isso garantirá uma base crocante e um cozimento rápido e uniforme.

O passo a passo detalhado

Prepare a base: Em uma tigela grande, dissolva o fermento na água morna. Deixe descansar por cinco minutos até espumar. Em seguida, adicione o azeite e misture bem. Incorpore os secos: Junte a farinha e o sal à mistura líquida aos poucos, mexendo com uma colher. Quando a massa começar a ganhar corpo, transfira para uma bancada levemente enfarinhada. Sove a massa: Trabalhe a massa por cerca de 10 a 15 minutos, até que ela fique lisa, elástica e não grude mais nas mãos. Esse processo é fundamental para desenvolver o glúten. Primeira fermentação: Forme uma bola com a massa, coloque em uma tigela untada com azeite e cubra com um pano úmido ou plástico filme. Deixe descansar em temperatura ambiente por 8 a 12 horas, ou na geladeira por 24 horas para um sabor mais apurado. Porcione e modele: Após o descanso, divida a massa em duas ou três porções iguais. Modele cada uma em formato de bola, de maneira suave para não perder o ar interno. Segunda fermentação: Coloque as bolas de massa em uma assadeira, cubra novamente e deixe descansar por mais 30 a 60 minutos. Abra os discos e asse: Abra cada bola de massa conforme a dica acima. Monte com seu recheio preferido e leve ao forno. Em fornos domésticos, preaqueça a 250-300°C e asse por 8 a 12 minutes. Em fornos a lenha (400-500°C), o tempo é de 60 a 90 segundos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.