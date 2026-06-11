Para aquecer no frio: 5 receitas de caldos e sopas fáceis de fazer

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a chegada dos dias mais frios, nada melhor do que um prato quente para aquecer o corpo e a alma. Versáteis e nutritivas, as sopas e os caldos são opções reconfortantes que transformam ingredientes simples em refeições completas. Prepará-los em casa é mais fácil do que parece. Separamos cinco receitas práticas para você experimentar neste inverno e espantar o frio de forma deliciosa.

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Caldo de Feijão Clássico

Um clássico que nunca falha e aproveita um dos ingredientes mais presentes na mesa brasileira. Para esta receita, você vai precisar de feijão já cozido e temperado, bacon em cubos, linguiça calabresa e cheiro-verde.

Comece batendo o feijão cozido no liquidificador até obter um creme liso. Em uma panela, frite o bacon e a linguiça até dourarem. Adicione o caldo de feijão batido, ajuste o sal e deixe apurar por alguns minutos. Sirva bem quente com cheiro-verde picado por cima. Para uma versão vegetariana, omita as carnes e refogue legumes como cenoura e salsão em cubos antes de adicionar o caldo.

Sopa de Legumes Nutritiva

Versátil e saudável, esta sopa é perfeita para aproveitar os vegetais da estação ou aqueles que estão na geladeira. Utilize batata, cenoura, chuchu, abobrinha e um caldo de legumes caseiro ou industrializado de boa qualidade.

Corte todos os legumes em cubos pequenos e uniformes. Em uma panela grande, refogue cebola e alho, adicione os legumes e cubra com o caldo. Cozinhe até que fiquem macios. Para uma versão mais cremosa, bata parte da sopa no liquidificador e misture novamente ao restante na panela. Incremente com folhas de espinafre ou agrião nos minutos finais do cozimento para um toque extra de nutrientes.

Caldo Verde Tradicional

Com origem portuguesa, o caldo verde conquistou o paladar brasileiro pelo seu sabor marcante. Seus ingredientes principais são batata, couve fatiada bem fina e linguiça paio ou calabresa.

Cozinhe as batatas em água e sal. Depois de cozidas, amasse-as ou bata no liquidificador com um pouco da água do cozimento para formar um creme. Volte o creme para a panela, adicione a linguiça em rodelas e cozinhe por cerca de dez minutos. Desligue o fogo, acrescente a couve e finalize com um fio de azeite. Para adaptar para uma dieta vegetariana, substitua a linguiça por cogumelos salteados ou tofu defumado.

Creme de Mandioquinha com Gengibre

Esta opção tem um toque sofisticado, mas continua muito fácil de fazer. A combinação da mandioquinha, também conhecida como batata-baroa, com o gengibre cria um sabor levemente picante e bastante aromático.

Descasque e cozinhe a mandioquinha até ficar bem macia. Bata no liquidificador com um pedaço pequeno de gengibre fresco ralado e um pouco da água do cozimento, até atingir a consistência desejada. Volte para a panela, tempere com sal, pimenta-do-reino e sirva quente, decorado com salsinha picada ou croutons.

Sopa Cremosa de Abóbora

A abóbora cabotiá é a estrela desta receita, garantindo doçura natural e uma textura aveludada. Você precisará dela já cozida, além de cebola, alho e temperos a gosto, como noz-moscada.

Após cozinhar a abóbora em pedaços até quase desmanchar, refogue cebola e alho em uma panela. Adicione a abóbora cozida e amasse com um garfo ou use um mixer de mão para obter um creme homogêneo. Tempere com sal e uma pitada de noz-moscada. Para um toque extra de cremosidade, adicione um pouco de creme de leite ou leite de coco no final. Sirva imediatamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.