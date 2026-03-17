5 receitas de caldos e sopas para aquecer na frente fria

A queda nas temperaturas em várias regiões do Brasil renova a busca por pratos quentes e reconfortantes. Para aquecer as noites mais frias que se aproximam, nada melhor do que um caldo ou uma sopa saborosa. Separamos cinco opções práticas e econômicas que prometem nutrir e trazer aconchego para toda a família.

As receitas são simples e usam ingredientes fáceis de encontrar, ideais para quem busca uma refeição deliciosa sem complicação. Cada prato oferece uma combinação única de sabores, desde os mais tradicionais até os com um toque diferente para surpreender o paladar. Confira as sugestões para deixar seu jantar mais aquecido.

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1. Caldo de feijão cremoso

Um clássico brasileiro, o caldo de feijão é uma opção nutritiva e cheia de sabor. Feito com o feijão já cozido, batido no liquidificador e engrossado com temperos como alho e cebola, ele fica ainda mais gostoso com pedacinhos de bacon ou linguiça e um fio de azeite. É a pedida certa para uma refeição que abraça.

2. Sopa de abóbora com gengibre

Leve e sofisticada, a sopa de abóbora ganha um toque especial com o gengibre. A combinação do doce da abóbora com o picante da raiz cria um sabor único e surpreendente. Além de fácil de fazer, é uma alternativa saudável e que agrada a diferentes paladares, servindo bem como entrada ou prato principal.

3. Caldo verde tradicional

De origem portuguesa, o caldo verde conquistou o Brasil por ser uma refeição completa e robusta. A base de batatas e couve cortada bem fininha, acompanhada de rodelas de linguiça calabresa, garante saciedade e muito sabor. É ideal para os dias em que o frio aperta de verdade e o corpo pede algo mais forte.

4. Sopa de legumes com macarrão

Versátil e colorida, a sopa de legumes é a receita perfeita para aproveitar o que você tem na geladeira. Cenoura, batata, chuchu e vagem são alguns dos ingredientes que podem compor o prato. Adicionar um pouco de macarrão curto, como o de letrinhas ou argolinha, ajuda a deixar a sopa ainda mais substanciosa e querida pelas crianças.

5. Canja de galinha

Famosa por seu poder de confortar, a canja de galinha é sinônimo de cuidado e afeto. A receita clássica leva pedaços de frango desfiado, arroz e legumes como cenoura e batata, cozidos em um caldo rico. O resultado é um prato leve, nutritivo e que aquece o corpo e a alma em qualquer noite gelada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.