Dia de chuva: 5 receitas de caldos e sopas para aquecer e confortar

Um dia chuvoso e com temperaturas mais baixas pede uma comida que abraça e conforta. Para transformar o clima cinzento em uma oportunidade de aproveitar o aconchego de casa, nada melhor do que uma tigela de caldo ou sopa bem quentinha. Essas receitas são práticas, nutritivas e perfeitas para aquecer o corpo e a alma.

Preparar uma refeição saborosa não precisa ser complicado. Com ingredientes simples, que muitas vezes já estão na despensa ou na geladeira, é possível criar pratos deliciosos. Abaixo, você encontra cinco opções fáceis para deixar seu dia mais gostoso.

Caldo verde tradicional

Um clássico que nunca decepciona. A combinação de batata, couve e linguiça calabresa resulta em um prato com sabor marcante e textura aveludada. Para preparar, cozinhe as batatas e bata no liquidificador com a própria água do cozimento até formar um creme. Em uma panela, frite a linguiça em rodelas, adicione o creme de batata e, por último, a couve fatiada bem fininha. Deixe cozinhar por mais alguns minutos e sirva.

Sopa cremosa de legumes

Versátil e saudável, esta sopa é uma ótima forma de aproveitar os vegetais disponíveis. Você pode usar cenoura, batata, chuchu, abobrinha e vagem. Cozinhe todos os legumes picados com temperos como cebola e alho. Quando estiverem macios, bata uma parte deles no liquidificador para criar uma base cremosa e misture com os pedaços que restaram na panela. O resultado é um prato nutritivo e cheio de sabor.

Creme de mandioquinha com gengibre

Esta opção tem um toque sofisticado, mas é muito simples de fazer. A doçura da mandioquinha (ou batata-baroa) combina perfeitamente com o sabor levemente picante do gengibre. Basta cozinhar a mandioquinha em pedaços e depois batê-la no liquidificador com um pedacinho de gengibre fresco ralado. Volte o creme para a panela para aquecer bem e, se quiser, finalize com um fio de azeite e cheiro-verde.

Sopa de feijão com macarrão

Uma receita que remete à comida de avó e garante saciedade. Aproveite aquele feijão já cozido e temperado. Bata uma parte no liquidificador para engrossar o caldo e mantenha a outra parte com os grãos inteiros. Leve a mistura ao fogo e, quando ferver, adicione macarrão do tipo pequeno, como o de letrinhas ou argolinha. Cozinhe até a massa ficar macia e sirva em seguida.

Caldo de abóbora com carne seca

A combinação da abóbora cabotiá com a carne seca desfiada é um sucesso garantido. Cozinhe a abóbora em cubos até ficar bem macia e transforme em um purê. Em outra panela, refogue a carne seca (já dessalgada e desfiada) com cebola e alho. Incorpore o purê de abóbora, adicione um pouco de água ou caldo para atingir a consistência desejada e deixe os sabores se misturarem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.