Fartura Conceição abre temporada com chefs, cultura e sabores locais

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A 7ª edição do Festival Fartura Conceição do Mato Dentro será realizada de 22 a 24 de maio, no Largo do Rosário, na região central de Minas Gerais. O evento abre a temporada nacional da iniciativa, que já passou pela Europa e pelos Estados Unidos neste ano.

O festival reúne gastronomia, cultura e economia criativa, com chefs convidados e produtores locais, além de feira de artesanato, bares, espaço kids gratuito e apresentações artísticas ao longo dos três dias.

“O Fartura Conceição do Mato Dentro inaugura a temporada 2026 em território nacional, sendo um evento muito importante, porque ele condensa todos os nossos pilares: a democratização da gastronomia, a troca com o produtor local, com o cozinheiro local, a experiência do público, a arte, a cultura, a ocupação do espaço público. Estamos muito animados em começar essa rota que nos leva ao interior de Minas e que representa o Brasil todo”, afirma Guilherme Sânzio, diretor de produção da Plataforma Fartura.

Entre os chefs com restaurantes em Belo Horizonte estão confirmados:

Bruna Rezende, à frente d’A Porca Voadora , no bairro Serra, na Região Centro-Sul

, no bairro Serra, na Região Centro-Sul Yves Saliba, dos restaurantes Odoyá, na Savassi, Pastaio, no Funcionários, e Per Lui, no Serra, todos na Região Centro-Sul da capital

Ana Gabi Costa, do Trintaeum, em Lourdes

Pedro Emílio Cunha, do Fuga Bar & Cozinha, no Cruzeiro

Américo Piacenza, da Cantina Piacenza , no Santo Agostinho

, no Santo Agostinho Regilene Coelho, do Maturi, no Santa Tereza, na Região Leste

Daniel Tassi, do Bar Padrin, no Carmo

Márcio Brito, da Márcio Brito Confeitaria, no Sagrada Família, também na Região Leste

A programação também conta com Marina Leite Lima, do Casulo, na Lapinha da Serra, vilarejo de Santana do Riacho, a cerca de 140 km de Belo Horizonte.

Representantes de Conceição do Mato Dentro completam o time, como Guto Corrêa, do Burguer Artesanal na Brasa; o casal Lurdinha Majó e Geraldo Magela, do Pastel Mato Dentro, conhecido pelo pastel de angu do Pastel Mato Dentro; e Igor Duarte, da sorveteria Frutos de Goiás. Os nomes reúnem diferentes estilos da cozinha mineira e referências da gastronomia contemporânea.

A programação reúne gastronomia, cultura e economia criativa, com chefs convidados, produtores locais, feira de artesanato e bares com bebidas diversas Victor Schwaner/Divulgação

Diferentes espaços

Madrinha do evento, a chef Aline Guedes participa de uma imersão com produtores da região, conhece processos artesanais e compartilha sua experiência com o público em atividades como aulas e cozinhas ao vivo. Aline é pesquisadora da alimentação e da comensalidade de quilombos remanescentes do estado de São Paulo, com publicações no Brasil, em Portugal, na Espanha e na Argentina.

A chef também já atuou em restaurantes e hotéis, com passagens ao lado de nomes como Bel Coelho, Alex Atala, Mauro Maia e Hamilton Mellão. Na televisão, participou dos programas The Taste Brasil, Cozinha Prática com Rita Lobo e Mestre do Sabor.

O festival será dividido em diferentes espaços. Nos Restaurantes, chefs convidados apresentam pratos ao longo do dia. A Cozinha ao Vivo promove demonstrações culinárias com preparo em tempo real. Já o Espaço Conhecimento oferece aulas e conteúdos gastronômicos. A Mercearia Fartura reúne produtores da região, com itens como cafés, queijos, geleias, cachaças, doces e outros produtos artesanais.

A chef Aline Guedes é pesquisadora da alimentação e comensalidade de quilombos remanescentes do estado de SP, com publicações no Brasil, além de Portugal, Espanha e Argentina Arquivo pessoal/Divulgação

Na programação musical, estão confirmados a banda carioca de forró Tocaia; o maestro Di Souza, com show em homenagem a Raul Seixas; e o “caipigroove” da banda Roça Nova. Também sobem ao palco Elaine Abras, cantando Almir Sater; Nádia Campos; Raquel Coutinho, com participação especial de Thiago Delegado; Matheus Félix, com a turnê Feitiço Mestiço; Baile da Dri; Choro de Lamparina; Raissa Anastácia; Deco Lima & Banda; e Samburana.

Edições tradicionais

Em agosto, a agenda segue com o Festival Fartura Nova Lima (4ª edição), nos dias 1º e 2, e com o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes (29ª edição), de 21 a 30 de agosto.

No segundo semestre, Belo Horizonte recebe o Festival Fartura (12ª edição), nos dias 26 e 27 de setembro. O calendário se encerra com o Festival Fartura Lagoinha (4ª edição), de 30 de novembro a 4 de dezembro.

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Serviço

Festival Fartura Conceição do Mato Dentro 2026

