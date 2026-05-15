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COZINHA LOCAL

Fartura Conceição abre temporada com chefs, cultura e sabores locais

Evento traz a chef Aline Guedes como madrinha, além de cozinheiros convidados, produtores locais, aulas e shows musicais

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
15/05/2026 21:48 - atualizado em 15/05/2026 22:09

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Festival Fartura Conceição do Mato Dentro
O Fatura Conceição do Mato Dentro inaugura a temporada 2026 em território nacional crédito: Victor Schwaner/Divulgação

A 7ª edição do Festival Fartura Conceição do Mato Dentro será realizada de 22 a 24 de maio, no Largo do Rosário, na região central de Minas Gerais. O evento abre a temporada nacional da iniciativa, que já passou pela Europa e pelos Estados Unidos neste ano.

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O festival reúne gastronomia, cultura e economia criativa, com chefs convidados e produtores locais, além de feira de artesanato, bares, espaço kids gratuito e apresentações artísticas ao longo dos três dias.

“O Fartura Conceição do Mato Dentro inaugura a temporada 2026 em território nacional, sendo um evento muito importante, porque ele condensa todos os nossos pilares: a democratização da gastronomia, a troca com o produtor local, com o cozinheiro local, a experiência do público, a arte, a cultura, a ocupação do espaço público. Estamos muito animados em começar essa rota que nos leva ao interior de Minas e que representa o Brasil todo”, afirma Guilherme Sânzio, diretor de produção da Plataforma Fartura.

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Entre os chefs com restaurantes em Belo Horizonte estão confirmados:

  • Bruna Rezende, à frente d’A Porca Voadora, no bairro Serra, na Região Centro-Sul
  • Yves Saliba, dos restaurantes Odoyá, na Savassi, Pastaio, no Funcionários, e Per Lui, no Serra, todos na Região Centro-Sul da capital
  • Ana Gabi Costa, do Trintaeum, em Lourdes
  • Pedro Emílio Cunha, do Fuga Bar & Cozinha, no Cruzeiro
  • Américo Piacenza, da Cantina Piacenza, no Santo Agostinho
  • Regilene Coelho, do Maturi, no Santa Tereza, na Região Leste
  • Daniel Tassi, do Bar Padrin, no Carmo
  • Márcio Brito, da Márcio Brito Confeitaria, no Sagrada Família, também na Região Leste

A programação também conta com Marina Leite Lima, do Casulo, na Lapinha da Serra, vilarejo de Santana do Riacho, a cerca de 140 km de Belo Horizonte.

Representantes de Conceição do Mato Dentro completam o time, como Guto Corrêa, do Burguer Artesanal na Brasa; o casal Lurdinha Majó e Geraldo Magela, do Pastel Mato Dentro, conhecido pelo pastel de angu do Pastel Mato Dentro; e Igor Duarte, da sorveteria Frutos de Goiás. Os nomes reúnem diferentes estilos da cozinha mineira e referências da gastronomia contemporânea.

Festival Fartura Conceição do Mato Dentro
A programação reúne gastronomia, cultura e economia criativa, com chefs convidados, produtores locais, feira de artesanato e bares com bebidas diversas Victor Schwaner/Divulgação

Diferentes espaços

Madrinha do evento, a chef Aline Guedes participa de uma imersão com produtores da região, conhece processos artesanais e compartilha sua experiência com o público em atividades como aulas e cozinhas ao vivo. Aline é pesquisadora da alimentação e da comensalidade de quilombos remanescentes do estado de São Paulo, com publicações no Brasil, em Portugal, na Espanha e na Argentina.

A chef também já atuou em restaurantes e hotéis, com passagens ao lado de nomes como Bel Coelho, Alex Atala, Mauro Maia e Hamilton Mellão. Na televisão, participou dos programas The Taste Brasil, Cozinha Prática com Rita Lobo e Mestre do Sabor.

O festival será dividido em diferentes espaços. Nos Restaurantes, chefs convidados apresentam pratos ao longo do dia. A Cozinha ao Vivo promove demonstrações culinárias com preparo em tempo real. Já o Espaço Conhecimento oferece aulas e conteúdos gastronômicos. A Mercearia Fartura reúne produtores da região, com itens como cafés, queijos, geleias, cachaças, doces e outros produtos artesanais.

Festival Fartura Conceição do Mato Dentro
A chef Aline Guedes é pesquisadora da alimentação e comensalidade de quilombos remanescentes do estado de SP, com publicações no Brasil, além de Portugal, Espanha e Argentina Arquivo pessoal/Divulgação

Na programação musical, estão confirmados a banda carioca de forró Tocaia; o maestro Di Souza, com show em homenagem a Raul Seixas; e o “caipigroove” da banda Roça Nova. Também sobem ao palco Elaine Abras, cantando Almir Sater; Nádia Campos; Raquel Coutinho, com participação especial de Thiago Delegado; Matheus Félix, com a turnê Feitiço Mestiço; Baile da Dri; Choro de Lamparina; Raissa Anastácia; Deco Lima & Banda; e Samburana.

Edições tradicionais 

Em agosto, a agenda segue com o Festival Fartura Nova Lima (4ª edição), nos dias 1º e 2, e com o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes (29ª edição), de 21 a 30 de agosto.

No segundo semestre, Belo Horizonte recebe o Festival Fartura (12ª edição), nos dias 26 e 27 de setembro. O calendário se encerra com o Festival Fartura Lagoinha (4ª edição), de 30 de novembro a 4 de dezembro.

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Festival Fartura Conceição do Mato Dentro 2026

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