Fartura Conceição abre temporada com chefs, cultura e sabores locais
Evento traz a chef Aline Guedes como madrinha, além de cozinheiros convidados, produtores locais, aulas e shows musicais
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A 7ª edição do Festival Fartura Conceição do Mato Dentro será realizada de 22 a 24 de maio, no Largo do Rosário, na região central de Minas Gerais. O evento abre a temporada nacional da iniciativa, que já passou pela Europa e pelos Estados Unidos neste ano.
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O festival reúne gastronomia, cultura e economia criativa, com chefs convidados e produtores locais, além de feira de artesanato, bares, espaço kids gratuito e apresentações artísticas ao longo dos três dias.
“O Fartura Conceição do Mato Dentro inaugura a temporada 2026 em território nacional, sendo um evento muito importante, porque ele condensa todos os nossos pilares: a democratização da gastronomia, a troca com o produtor local, com o cozinheiro local, a experiência do público, a arte, a cultura, a ocupação do espaço público. Estamos muito animados em começar essa rota que nos leva ao interior de Minas e que representa o Brasil todo”, afirma Guilherme Sânzio, diretor de produção da Plataforma Fartura.
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Entre os chefs com restaurantes em Belo Horizonte estão confirmados:
- Bruna Rezende, à frente d’A Porca Voadora, no bairro Serra, na Região Centro-Sul
- Yves Saliba, dos restaurantes Odoyá, na Savassi, Pastaio, no Funcionários, e Per Lui, no Serra, todos na Região Centro-Sul da capital
- Ana Gabi Costa, do Trintaeum, em Lourdes
- Pedro Emílio Cunha, do Fuga Bar & Cozinha, no Cruzeiro
- Américo Piacenza, da Cantina Piacenza, no Santo Agostinho
- Regilene Coelho, do Maturi, no Santa Tereza, na Região Leste
- Daniel Tassi, do Bar Padrin, no Carmo
- Márcio Brito, da Márcio Brito Confeitaria, no Sagrada Família, também na Região Leste
A programação também conta com Marina Leite Lima, do Casulo, na Lapinha da Serra, vilarejo de Santana do Riacho, a cerca de 140 km de Belo Horizonte.
Representantes de Conceição do Mato Dentro completam o time, como Guto Corrêa, do Burguer Artesanal na Brasa; o casal Lurdinha Majó e Geraldo Magela, do Pastel Mato Dentro, conhecido pelo pastel de angu do Pastel Mato Dentro; e Igor Duarte, da sorveteria Frutos de Goiás. Os nomes reúnem diferentes estilos da cozinha mineira e referências da gastronomia contemporânea.
Diferentes espaços
Madrinha do evento, a chef Aline Guedes participa de uma imersão com produtores da região, conhece processos artesanais e compartilha sua experiência com o público em atividades como aulas e cozinhas ao vivo. Aline é pesquisadora da alimentação e da comensalidade de quilombos remanescentes do estado de São Paulo, com publicações no Brasil, em Portugal, na Espanha e na Argentina.
A chef também já atuou em restaurantes e hotéis, com passagens ao lado de nomes como Bel Coelho, Alex Atala, Mauro Maia e Hamilton Mellão. Na televisão, participou dos programas The Taste Brasil, Cozinha Prática com Rita Lobo e Mestre do Sabor.
O festival será dividido em diferentes espaços. Nos Restaurantes, chefs convidados apresentam pratos ao longo do dia. A Cozinha ao Vivo promove demonstrações culinárias com preparo em tempo real. Já o Espaço Conhecimento oferece aulas e conteúdos gastronômicos. A Mercearia Fartura reúne produtores da região, com itens como cafés, queijos, geleias, cachaças, doces e outros produtos artesanais.
Na programação musical, estão confirmados a banda carioca de forró Tocaia; o maestro Di Souza, com show em homenagem a Raul Seixas; e o “caipigroove” da banda Roça Nova. Também sobem ao palco Elaine Abras, cantando Almir Sater; Nádia Campos; Raquel Coutinho, com participação especial de Thiago Delegado; Matheus Félix, com a turnê Feitiço Mestiço; Baile da Dri; Choro de Lamparina; Raissa Anastácia; Deco Lima & Banda; e Samburana.
Edições tradicionais
Em agosto, a agenda segue com o Festival Fartura Nova Lima (4ª edição), nos dias 1º e 2, e com o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes (29ª edição), de 21 a 30 de agosto.
No segundo semestre, Belo Horizonte recebe o Festival Fartura (12ª edição), nos dias 26 e 27 de setembro. O calendário se encerra com o Festival Fartura Lagoinha (4ª edição), de 30 de novembro a 4 de dezembro.
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Serviço
Festival Fartura Conceição do Mato Dentro 2026
- Data: 22, 23 e 24 de maio
- Horários: sexta-feira: 18h às 00h; sábado: 12h às 00h; domingo: 11h às 21h
- Local: Largo do Rosário – Conceição do Mato Dentro (MG)
- Mais informações: https://www.instagram.com/farturabrasil e https://www.farturabrasil.com.br/