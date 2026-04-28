Guia gastronômico de Gregório Duvivier em BH; veja por onde ele passou
Assim como boa parte dos turistas que por aqui passam, Duvivier visitou muitos bares e restaurantes em BH
O ator, escritor, roteirista e humorista, Gregório Duvivier esteve em Belo Horizonte na última semana para apresentar sua peça intitulada “O Céu da Língua”. Assim como grande parte de quem visita BH, ele fez questão de ir a restaurantes, bares e cafeterias da “capital dos bares”. Separamos, aqui, lugares visitados por Gregório e um pouquinho do que serve cada um deles. Confira:
A Porca Voadora
Localizado na Serra, Bairro na região Centro-Sul de BH, o bar A Porca Voadora serve petiscos inspirados na boemia belo-horizontina. Um dos grandes clássicos é o jiló recheado com joelho de porco e frito. Servido sobre uma saborosa glace, ele é o acompanhamento perfeito para uma cerveja gelada – coisa que o bar também serve.
Outro destaque é a kimchiliça, uma linguiça recheada com carne de porco e kimchi (fermentado coreano à base de acelga) coberta com creme de requeijão de raspa e farofinha.
Serviço
Rua do Ouro, 1709, Serra
(31) 98380-5775
Quarta, das 18h às 23h30
Quinta, das 12h às 16h e das 18h às 23h30
Sexta e sábado, das 12h às 23h30
Domingo, das 12h às 17h
Pacato
Gregório também passou pelo Pacato, restaurante no Lourdes, na Região Centro-Sul de BH. Dentre as entradas, os cogumelos da temporada grelhados na brasa com gema marinada, molho beurre blanc de martini com leite de coco e farofa de pão de alho foi uma das pedidas do ator.
No Pacato, destaca-se o trabalho com preparos e ingredientes mineiros, comumente somados a outras referências internacionais. Exemplo disso é o Wellington de Porco. O prato é uma “releitura” do clássico britânico Bife Wellington, geralmente feito com filé-mignon. Na casa belo-horizontina, ele é guarnecido com purê de abóbora e molho poivre feito com pimentas do Norte de Minas.
Serviço
Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes
(31) 98324-8736
De quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h
Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h
Domingo, das 12h às 16h
OOP Café
A dupla composta por um café coado e um pão de queijo é quase um ponto turístico de Belo Horizonte. Talvez por isso, Gregório tenha escolhido visitar também uma cafeteria. A escolhida foi a OOP Café, localizada na Região da Savassi, serve cafés especiais, doces, sanduíches, croissants, dentre outros produtos.
Um dos itens que chama a atenção no cardápio é o pão de queijo com crosta de queijo Canastra, recheado com creme de requeijão de raspa e queijo Canastra, finalizado com mel e pimenta.
Serviço
Rua Fernandes Tourinho, 143, Funcionários
(31) 98454-5722
De segunda a sábado, das 9h às 19h30
Domingo, das 9h às 18h
Nimbos
Talvez a hamburgueria (se é que podemos chamar assim) mais badalada da cidade, o Nimbos, na Região da Savassi, também foi um dos pontos visitados por Gregório. Em sua ida, o autor experimentou o Shablei, um clássico da casa feito com hambúrguer bovino, requeijão de corte, rúcula, cebola caramelizada, mel e bacon; e o Oklahoma, que tradicionalmente é composto por hambúrguer bovino, cebola, cheddar, picles de pepino, cebola e maionese caseira. Gregório ainda adicionou ao sanduíche duplo pimenta jalapeño e bacon.
No seu Instagram, ele classificou o prato como “o melhor hambúrguer do mundo”.
Serviço
Rua Sergipe, 629, Savassi
De quarta a sábado, das 18h à 0h
Domingo, das 17h às 23h
Bar Chika
O Bar Chika, escondido no subsolo do Nimbos, também foi visitado por Gregório na última semana. O bar é um speakeasy (ou um bar escondido) e serve coquetéis criativos e refinados. Um dos destaques é o Jardim das Seis, que mistura tequila, alecrim, abacaxi, pepino japonês, limão-taiti, absinto e mel de agave.
Serviço
Rua Sergipe, 629, Savassi
De quinta a sábado, das 19h às 23h30
Manza
A sidra belo-horizontina Manza foi degustada por Gregório em sua passagem pela capital mineira. Feita com maçãs brasileiras, ela vem ressignificando a bebida não só por aqui, mas por todo o país. O autor, inclusive, parabenizou a marca pelo sabor que o agradou.
Cozinha Tupis
Outra parada clássica para quem visita a cidade é a Cozinha Tupis, que fica dentro do Mercado Novo, no Centro de BH. Gregório também passou por lá e comeu um dos pratos mais inusitados do cardápio: uma costelinha suína que chega à mesa envolta em algodão-doce.
A casa é reconhecida por misturar sabores mineiros e internacionais de forma descomplicada. Além do prato degustado pelo humorista, destacamos o frango à paçoquinha, que são asinhas fritas e besuntadas em molho levemente picante servidas com uma farofinha de paçoca.
Serviço
Avenida Olegário Maciel, 742, loja 2161, Centro
De terça a sexta, das 11h30 às 22h30
Sábado, das 11h30 às 22h
Domingo, das 11h30 às 16h
Birosca
Também conhecido pela comida mineira autoral, o restaurante Birosca recebeu Gregório Duvivier para um almoço em BH. Dentre os clássicos da casa, se destaca a Galinhada Mentirosa, feita com risoni, frango caipira e gema de ovo.
Um dos pratos que mais evidencia a assinatura da casa que busca referências mineiras é o capeletti de pão de queijo recheado com linguiça in brodo.
Serviço
Rua São Paulo, 2003, Lourdes
De terça a sábado, das 12h às 23h
Domingo, das 12h às 16h