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Seu bar pode ser a central oficial da torcida na Copa do Mundo; saiba como

Sympla vai escalar um estabelecimento em BH para ser o ponto de encontro oficial da torcida do Brasil durante os jogos

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Repórter
15/04/2026 15:32

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Para entrar na disputa, os bares precisam atender a critérios específicos
Para entrar na disputa, os bares precisam atender a critérios específicos crédito: gpointstudio para Freepik

Começou a corrida para se tornar ponto de encontro oficial dos torcedores brasileiros na Copa do Mundo 2026. A plataforma de eventos Sympla lançou nesta quarta-feira (15/4) o edital “Escalação de Bares 2026”, com o objetivo de selecionar um bar em Belo Horizonte — além de um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo — para ganhar o título de "Central Sympla" durante o mundial. Os estabelecimentos selecionados receberão R$ 10 mil para as transmissões dos jogos.

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De acordo com o estrategista de marketing da Sympla, Pedro Rocha, a ideia é fortalecer o papel dos bares como centros de convivência. “A Copa é um momento de encontro, celebração e pertencimento. Queremos estar ao lado de espaços que ajudam a transformar cada jogo em uma vivência coletiva, com a cara da torcida brasileira”, destaca.

Para entrar na disputa, os bares precisam atender a critérios específicos. A Sympla busca estabelecimentos com localização central e de fácil acesso, que possuam estrutura adequada para a transmissão dos jogos (TV e/ou telão com som) e capacidade mínima para 150 pessoas.

Além de receber os R$ 10 mil, os selecionados terão visibilidade em conteúdos da "Central Sympla" nas redes sociais e participarão de ativações físicas de marca. Em contrapartida, como consta no edital, deverão viabilizar a aplicação da marca Sympla em diferentes pontos do espaço, como fachada, paredes, portas e janelas.

O documento também cita a possibilidade de intervenções criativas e temporárias, como customização de uniformes da equipe e inclusão de itens temáticos no cardápio. Além disso, caso o evento exija controle de público, o bar deverá operar a gestão de ingressos e acesso exclusivamente via plataforma Sympla.

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Como se inscrever


As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente até o dia 24 de abril através do formulário oficial. É permitida uma inscrição por bar.

A Sympla lançou nesta quarta-feira (15/04) o edital 'Escalação de Bares 2026'
A Sympla lançou nesta quarta-feira (15/04) o edital 'Escalação de Bares 2026' Sympla/Divulgação
 

O processo seletivo contará com uma fase de pré-seleção baseada em fotos e vídeos do espaço, seguida por entrevistas presenciais ou on-line até o dia 8 de maio. O resultado final será divulgado em 18 de maio.

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Serviço

Escalação de Bares Sympla 2026

  • Inscrições: de 15 a 24 de abril
  • Público-alvo: bares com localização central, estrutura adequada e capacidade para 150+ pessoas
  • Benefício: R$ 10 mil em patrocínio e ativação de marca
  • Mais informações e inscrições no site da Sympla

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