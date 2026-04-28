Olho de sogra: conheça a história curiosa por trás do famoso doce
Entenda as lendas que deram nome a um dos doces mais queridos do Brasil e aprenda o passo a passo de como preparar essa sobremesa em casa
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Um dos doces mais conhecidos das festas brasileiras de aniversário, o olho de sogra tem origem na relação entre nora e sogra. O doce é uma ameixa seca cortada ao meio e recheada com beijinho.
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A história por trás do nome não é bem definida, mas cercada de lendas, segundo Solange Demeterco, doutora em história da gastronomia da Universidade Positivo. A pesquisadora explica que a origem mais provável remonta mais de um século, ao hábito de mães e avós de homens ensinarem noras a cozinhar.
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Nesse contexto, uma nora teria feito uma brincadeira, colocando uma ameixa cortada ao meio para simular o olho da sogra observando o preparo do doce. Solange aponta ainda a possibilidade de o nome ter sido “olho de cobra”, em referência à dificuldade de ter um bom relacionamento.
O folclore popular também conta que o doce ganhou o nome como uma sátira ao olhar fixo que a mãe da noiva ou do noivo lançava para monitorar o casal no sofá. A sobremesa não pisca, encarando de volta na bandeja.
Receita de olho de sogra
A Marajoara Laticínios recomenda um modo de preparo para a sobremesa. Confira os ingredientes e as instruções.
Ingredientes
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Leite condensado Marajoara 395g;
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1 pacote de coco seco ralado sem açúcar (100g);
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1 xícara (chá) de açúcar;
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2 gemas;
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meia xícara (chá) de água;
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500 g de ameixa preta seca sem caroço;
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açúcar refinado para passar os docinhos.
Modo de preparo
Em uma panela, misture o leite condensado, o coco, o açúcar, as gemas e a água. Leve ao fogo, mexendo sempre, até a mistura desprender do fundo da panela, o que leva cerca de dez minutos. Retire do fogo, coloque em um prato untado com manteiga e espere esfriar.
Em outro recipiente, hidrate as ameixas em água quente por aproximadamente cinco minutos. Depois, escorra a água e corte as ameixas ao meio, sem separar totalmente as duas metades.
Com as mãos untadas, enrole o doce de coco. Passe os docinhos no açúcar refinado e use a massa para rechear as ameixas. Para servir, coloque em forminhas de papel.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.