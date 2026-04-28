Olho de sogra: conheça a história curiosa por trás do famoso doce

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um dos doces mais conhecidos das festas brasileiras de aniversário, o olho de sogra tem origem na relação entre nora e sogra. O doce é uma ameixa seca cortada ao meio e recheada com beijinho.

A história por trás do nome não é bem definida, mas cercada de lendas, segundo Solange Demeterco, doutora em história da gastronomia da Universidade Positivo. A pesquisadora explica que a origem mais provável remonta mais de um século, ao hábito de mães e avós de homens ensinarem noras a cozinhar.

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Nesse contexto, uma nora teria feito uma brincadeira, colocando uma ameixa cortada ao meio para simular o olho da sogra observando o preparo do doce. Solange aponta ainda a possibilidade de o nome ter sido “olho de cobra”, em referência à dificuldade de ter um bom relacionamento.

O folclore popular também conta que o doce ganhou o nome como uma sátira ao olhar fixo que a mãe da noiva ou do noivo lançava para monitorar o casal no sofá. A sobremesa não pisca, encarando de volta na bandeja.

Receita de olho de sogra

A Marajoara Laticínios recomenda um modo de preparo para a sobremesa. Confira os ingredientes e as instruções.

Ingredientes

Leite condensado Marajoara 395g;

1 pacote de coco seco ralado sem açúcar (100g);

1 xícara (chá) de açúcar;

2 gemas;

meia xícara (chá) de água;

500 g de ameixa preta seca sem caroço;

açúcar refinado para passar os docinhos.

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, o coco, o açúcar, as gemas e a água. Leve ao fogo, mexendo sempre, até a mistura desprender do fundo da panela, o que leva cerca de dez minutos. Retire do fogo, coloque em um prato untado com manteiga e espere esfriar.

Em outro recipiente, hidrate as ameixas em água quente por aproximadamente cinco minutos. Depois, escorra a água e corte as ameixas ao meio, sem separar totalmente as duas metades.

Com as mãos untadas, enrole o doce de coco. Passe os docinhos no açúcar refinado e use a massa para rechear as ameixas. Para servir, coloque em forminhas de papel.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.