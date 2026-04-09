Culinária da Alemanha vai além da salsicha; conheça 5 pratos

Quando se pensa na culinária da Alemanha, a imagem que geralmente vem à mente é um prato de salsichas acompanhado de uma grande caneca de cerveja. Embora esses itens sejam de fato parte da cultura local, a gastronomia alemã é muito mais rica e variada, com sabores que refletem as tradições de cada uma de suas regiões. De massas com queijo a bolos recheados, o país oferece uma experiência surpreendente para o paladar.

Para quem deseja explorar essa cozinha além dos estereótipos, há pratos tradicionais que são verdadeiros tesouros culinários. Eles revelam uma combinação única de ingredientes simples e técnicas que resultam em refeições reconfortantes e cheias de sabor. Conhecer essas receitas é uma forma de viajar pela cultura alemã sem sair da mesa.

Considerado o macarrão com queijo da Alemanha, o Käsespätzle é um prato originário da região da Suábia. Trata-se de uma massa fresca, feita à base de ovos, que é cozida e misturada com camadas generosas de queijo derretido, geralmente Emmental. O toque final fica por conta da cebola frita crocante, adicionada por cima antes de servir.

Maultaschen

Também originários da região da Suábia, os Maultaschen são um tipo de ravióli grande. A massa é recheada com uma mistura de carne moída, pão amanhecido, espinafre, cebola e especiarias. Eles costumam ser cozidos.

Rinder Rouladen

Este prato consiste em finos bifes de carne bovina, geralmente coxão mole, enrolados com um recheio de mostarda, bacon, cebola e picles de pepino. Os rolinhos são cozidos lentamente em um molho escuro com cenouras, vinho, extrato de tomate e outros ingredientes. O resultado é uma carne extremamente macia. É como um bife à rolê alemão. Costuma ser servido com repolho roxo e bolinhos de batata.

Schweinshaxe

Famoso na Baviera, especialmente durante a Oktoberfest, o Schweinshaxe é um joelho de porco assado até que a pele fique dourada e incrivelmente crocante, enquanto a carne por dentro permanece suculenta. O preparo lento garante a textura perfeita, assim como a adição de molho, que rega a peça durante o cozimento. É tradicionalmente acompanhado por chucrute e bolinhos de batata alemães.

Schwarzwälder Kirschtorte

Conhecida mundialmente como Bolo Floresta Negra, esta sobremesa é um ícone da culinária alemã. A receita original combina camadas de bolo de chocolate umedecidas com Kirschwasser, um destilado à base de suco de cereja negra, intercaladas com chantilly e cerejas frescas. Lascas de chocolate e mais chantilly decoram o topo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.