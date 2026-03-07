Doure linguiça, bacon e pernil e prepare um feijão tropeiro bem temperado estilo mineiro

Feijão tropeiro é prato de respeito: sustenta, rende e tem cara de comida de Minas feita em panela grande. Esta versão rende 10 porções e fica pronta em cerca de 1 hora, com feijão cozido, carnes bem douradinhas, alho forte, couve e ovos. O segredo do ponto está em controlar a umidade com o caldo do feijão, para não virar farofa seca nem ficar encharcado.

Por que guardar o caldo do feijão é o segredo do ponto perfeito?

O caldo é o controle remoto do tropeiro. Ele hidrata a farinha de milho e a farinha de mandioca aos poucos, deixando tudo úmido na medida e sem embolar. Se você coloca farinha direto sem líquido, o tropeiro fica farofado e pesado.

Além disso, o caldo puxa sabor do feijão e ajuda a unir o tempero das carnes com as farinhas, deixando o prato mais redondo e gostoso.

Quais ingredientes você precisa para render 10 porções?

A lista é bem completa, porque essa versão é carregada em carnes, ovos e verduras. Como linguiça e bacon já têm sal, vale ajustar o sal no final, provando com calma.

A seguir, confira os ingredientes:

Ingredientes 1 kg de feijão vermelho

1 pacote de farinha de milho

500 g de linguiça calabresa defumada fina

500 g de linguiça comum de porco

150 g de bacon

3 xícaras de farinha de mandioca crua

1 cabeça grande de alho socado

150 g de bife de pernil em iscas

1 dúzia de ovos

2 cebolas roxas médias

1 pimenta-malagueta pequena

10 folhas de couve-manteiga

Cebolinha e salsinha a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Colorau a gosto

1/2 copo de azeite de oliva

1/2 copo de óleo de soja

Cerca de 1/2 litro do caldo do feijão cozido

1 colher (sopa) de sal Marque os ingredientes conforme for separando antes de iniciar o preparo.

Se você quiser o tropeiro mais leve, reduza um pouco a farinha de mandioca e ajuste a umidade com o caldo.

Esse feijão tropeiro fica cheio de sabor com carnes douradas, couve e ovos

Como preparar o feijão e deixar tudo pronto antes de começar?

O preparo fica mais rápido quando você faz uma mise en place bem organizada. Picar as carnes miudinhas ajuda a esfarelar e espalhar sabor por todo o tropeiro, sem ficar com pedaços grandes concentrados.

A seguir, a sequência da primeira etapa:

Lave o feijão e deixe de molho em 1,5 litro de água quente por 30 minutos. Pique linguiças bem miudinhas e corte o bacon em pedaços. Pique as cebolas e fatie a couve bem fininha. Cozinhe meia dúzia de ovos e deixe em água fria para descascar. Cozinhe o feijão por cerca de 40 minutos, escorra e reserve o caldo.

O feijão deve ficar cozido, mas firme. Se desmanchar demais, ele vira creme e pesa o tropeiro.

Como dourar as carnes e construir o tempero bem forte?

Essa etapa é onde nasce o sabor. Dourar bem é importante para formar aquele fundo gostoso na panela. Depois, você escorre o excesso de gordura e entra com azeite, alho e cebola para perfumar, sem deixar o prato pesado.

A seguir, o passo a passo das carnes:

Em panela grande, coloque linguiças, bacon e pernil com 1/2 copo de óleo e frite até dourar bem. Escorra o excesso de gordura. Acrescente azeite, alho, cebola, pimenta amassada, pimenta-do-reino e colorau. Refogue até a cebola murchar e o tempero se espalhar.

Se quiser um aroma ainda mais marcante, deixe o alho pegar uma cor leve, sem queimar, para não amargar.

Com mais de 3,4 milhões de visualizações, o vídeo do canal Receitas de Pai ensina todo o preparo dessa receita deliciosa:

Como misturar as farinhas e acertar a umidade do jeito mineiro?

O segredo é entrar primeiro com a farinha de milho e umedecer com caldo aos poucos. Depois vem a farinha de mandioca crua para dar corpo e textura. Assim você controla o ponto: mais caldo deixa mais molhadinho, menos caldo deixa mais farofado.

A seguir, a etapa do ponto final:

Junte o feijão cozido e envolva no tempero

Adicione a couve e finalize com salsinha e cebolinha

Entre com a farinha de milho e vá pingando caldo do feijão

Coloque a farinha de mandioca e ajuste com mais caldo, se precisar

Pique os ovos cozidos e misture

Prove e ajuste sal, pimenta e cor

Sirva na hora, com o tropeiro soltinho e bem perfumado. E se quiser seguir a finalização clássica, coloque torresmo por cima e sirva com ovo frito de gema mole ao lado, que vira refeição completa de verdade.