Doure linguiça, bacon e pernil e prepare um feijão tropeiro bem temperado estilo mineiro

Feijão tropeiro é prato de respeito: sustenta, rende e tem cara de comida de Minas feita em panela grande. Esta versão rende 10 porções e fica pronta em cerca de 1 hora, com feijão cozido, carnes bem douradinhas, alho forte, couve e ovos. O segredo do ponto está em controlar a umidade com o caldo do feijão, para não virar farofa seca nem ficar encharcado.
Por que guardar o caldo do feijão é o segredo do ponto perfeito?
O caldo é o controle remoto do tropeiro. Ele hidrata a farinha de milho e a farinha de mandioca aos poucos, deixando tudo úmido na medida e sem embolar. Se você coloca farinha direto sem líquido, o tropeiro fica farofado e pesado.
Além disso, o caldo puxa sabor do feijão e ajuda a unir o tempero das carnes com as farinhas, deixando o prato mais redondo e gostoso.
Quais ingredientes você precisa para render 10 porções?
A lista é bem completa, porque essa versão é carregada em carnes, ovos e verduras. Como linguiça e bacon já têm sal, vale ajustar o sal no final, provando com calma.
A seguir, confira os ingredientes:
Ingredientes
Se você quiser o tropeiro mais leve, reduza um pouco a farinha de mandioca e ajuste a umidade com o caldo.
Como preparar o feijão e deixar tudo pronto antes de começar?
O preparo fica mais rápido quando você faz uma mise en place bem organizada. Picar as carnes miudinhas ajuda a esfarelar e espalhar sabor por todo o tropeiro, sem ficar com pedaços grandes concentrados.
A seguir, a sequência da primeira etapa:
- Lave o feijão e deixe de molho em 1,5 litro de água quente por 30 minutos.
- Pique linguiças bem miudinhas e corte o bacon em pedaços.
- Pique as cebolas e fatie a couve bem fininha.
- Cozinhe meia dúzia de ovos e deixe em água fria para descascar.
- Cozinhe o feijão por cerca de 40 minutos, escorra e reserve o caldo.
O feijão deve ficar cozido, mas firme. Se desmanchar demais, ele vira creme e pesa o tropeiro.
Como dourar as carnes e construir o tempero bem forte?
Essa etapa é onde nasce o sabor. Dourar bem é importante para formar aquele fundo gostoso na panela. Depois, você escorre o excesso de gordura e entra com azeite, alho e cebola para perfumar, sem deixar o prato pesado.
A seguir, o passo a passo das carnes:
- Em panela grande, coloque linguiças, bacon e pernil com 1/2 copo de óleo e frite até dourar bem.
- Escorra o excesso de gordura.
- Acrescente azeite, alho, cebola, pimenta amassada, pimenta-do-reino e colorau.
- Refogue até a cebola murchar e o tempero se espalhar.
Se quiser um aroma ainda mais marcante, deixe o alho pegar uma cor leve, sem queimar, para não amargar.
Com mais de 3,4 milhões de visualizações, o vídeo do canal Receitas de Pai ensina todo o preparo dessa receita deliciosa:
Como misturar as farinhas e acertar a umidade do jeito mineiro?
O segredo é entrar primeiro com a farinha de milho e umedecer com caldo aos poucos. Depois vem a farinha de mandioca crua para dar corpo e textura. Assim você controla o ponto: mais caldo deixa mais molhadinho, menos caldo deixa mais farofado.
A seguir, a etapa do ponto final:
- Junte o feijão cozido e envolva no tempero
- Adicione a couve e finalize com salsinha e cebolinha
- Entre com a farinha de milho e vá pingando caldo do feijão
- Coloque a farinha de mandioca e ajuste com mais caldo, se precisar
- Pique os ovos cozidos e misture
- Prove e ajuste sal, pimenta e cor
Sirva na hora, com o tropeiro soltinho e bem perfumado. E se quiser seguir a finalização clássica, coloque torresmo por cima e sirva com ovo frito de gema mole ao lado, que vira refeição completa de verdade.