Aprenda a fazer sorvete caseiro de chocolate com apenas 4 ingredientes
Depois de pronto, o sorvete caseiro de chocolate pode ser servido puro ou com complementos que valorizam a sobremesa
compartilheSIGA
Um sorvete caseiro de chocolate preparado em casa costuma unir praticidade, sabor marcante e um clima de reunião em família. Com poucos ingredientes e o apoio do liquidificador, é possível criar uma sobremesa cremosa, econômica e adequada para dias de calor, encontros simples ou ocasiões especiais, ajustando facilmente o nível de doçura e a intensidade do cacau ao gosto da família.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Como fazer sorvete caseiro de chocolate cremoso no liquidificador
Para preparar o sorvete caseiro de chocolate, você vai partir de uma base simples: leite condensado, leite, creme de leite e chocolate em pó. Esses elementos, combinados no liquidificador, formam um creme homogêneo que, depois de congelado, transforma-se em um sorvete denso e macio, sem necessidade de máquina específica.
Para organizar melhor os ingredientes e facilitar o preparo, veja a tabela a seguir com as quantidades recomendadas para uma receita básica de sorvete caseiro de chocolate.
- 1 lata de leite condensado (base principal de doçura)
- 1 medida da lata de leite (usar a lata de leite condensado como referência
- 2 caixinhas de creme de leite (contribui para a cremosidade)
- 1 xícara de chá de chocolate em pó 50% ou achocolatado (define a intensidade do sabor de chocolate)
O modo de preparo segue uma sequência direta, adequada ao dia a dia:
- Colocar no liquidificador o leite condensado, o leite, o creme de leite e o chocolate em pó.
- Bater por cerca de 4 a 5 minutos, até que a mistura fique lisa, uniforme e levemente aerada.
- Transferir o creme para um recipiente com tampa que possa ir ao congelador.
- Levar ao freezer por pelo menos 3 horas, ou até ganhar consistência de sorvete.
- Retirar alguns minutos antes de servir, para facilitar na hora de fazer as bolas.
Como deixar o sorvete caseiro de chocolate mais cremoso
Uma dúvida comum em relação ao sorvete caseiro de chocolate está ligada à textura, já que algumas pessoas relatam cristais de gelo ou um resultado muito duro. Um recurso clássico de receitas de família é o "rebatimento", em que a mistura é parcialmente congelada, quebrada e batida novamente para incorporar mais ar.
Um passo a passo possível para melhorar a cremosidade é o seguinte:
- Após cerca de 2 horas no congelador, quando o creme estiver parcialmente firme, retirar o recipiente.
- Misturar bem com uma colher grande ou bater novamente rapidamente, incorporando mais ar.
- Levar de volta ao freezer por mais 1 ou 2 horas, até atingir a consistência desejada.
Quais acompanhamentos combinam com o sorvete caseiro de chocolate
Depois de pronto, o sorvete caseiro de chocolate pode ser servido puro ou com complementos que valorizam a sobremesa, variando conforme o contexto. Com pequenos detalhes, a mesma receita ganha cara de sobremesa de confeitaria, seja em um almoço de família, seja em uma festa infantil.
Entre as opções de finalização, costumam ser usadas:
- Raspas de chocolate, feitas com barra ao leite ou meio amargo;
- Granulado, tradicional em preparações de aniversário;
- Calda de chocolate ou de caramelo, aplicada por cima das bolas de sorvete;
- Cerejas em calda para dar contraste de cor;
- Castanhas, nozes ou amendoim triturado para adicionar crocância.
Leia Mais
O sorvete também pode acompanhar bolos simples, brownies, tortas quentes ou frutas, como banana e morango. Em taças individuais, é possível montar camadas alternando sorvete, calda e pedaços de bolo ou biscoito, criando versões caseiras de sobremesas mais elaboradas sem aumentar muito o trabalho na cozinha.
@receitascomerbem
SORVETE CASEIRO DE CHOCOLATE receitinha da minha mãe ????? No liquidificador coloque • 1 lata de leite condensado • 1 lata de leite (usar como medida lata de leite condensado) • 2 caixinhas de creme de leite • 1 xícara (chá) de chocolate 50% ou nescau se quiser que fique mais doce) Bata tudo por 5 minutos e coloque em refratário que possa ir ao congelador. Deixe no congelador por no mínimo 3 horas e está pronto. Decore com raspas de chocolate, granulado, cereja, o que preferir. Já salva a receitinha ??? som original – Mayara Carinhato
Como conservar o sorvete caseiro de chocolate por mais tempo
Para manter o sorvete caseiro de chocolate saboroso por mais tempo, é importante armazená-lo em recipiente bem fechado, reduzindo o contato com o ar e evitando a formação de cristais grandes. Deixar o pote sempre tampado e devolvê-lo rapidamente ao freezer depois de servir ajuda a preservar a textura original por vários dias.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em geral, essa sobremesa caseira pode ser consumida em até duas semanas quando bem armazenada em congelador doméstico. Antes de servir, basta deixar o pote em temperatura ambiente por alguns minutos, até que as bordas comecem a amolecer, o que facilita formar as bolas e mantém a cremosidade que caracteriza essa receita prática e tradicional.