Guia da proteína de soja: como hidratar, temperar e usar em receitas
Uma das opções mais baratas e versáteis, a soja pode ser deliciosa se bem preparada na cozinha; aprenda os segredos para deixá-la saborosa
compartilheSIGA
Com a crescente busca por uma alimentação com mais vegetais e o preço da carne pesando no orçamento, a proteína de soja texturizada (PTS) se destaca como uma alternativa econômica e muito nutritiva na mesa dos brasileiros. Versátil e fácil de fazer, ela pode substituir a carne moída em diversas receitas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Porém, um preparo inadequado pode resultar em um prato com sabor residual e textura borrachuda, frustrando quem a experimenta pela primeira vez. O segredo para uma soja deliciosa está em duas etapas: a hidratação correta e um bom tempero. Ignorar esses passos é o erro mais comum.
-
Quer parar com a carne? Saiba substituir proteína animal de forma saudável
-
O segredo começa na hidratação
O objetivo principal do primeiro processo não é apenas amolecer os grãos, mas também retirar o gosto característico da soja, que pode ser semelhante ao da ração do seu cachorro.
Para garantir que sua proteína de soja fique macia e pronta para absorver qualquer sabor, o processo de hidratação é indispensável. Ele funciona como uma limpeza, preparando a base para seu prato. Siga os passos simples abaixo:
-
Coloque a quantidade de soja desejada em um recipiente e cubra com o dobro de água fervente.
-
Deixe de molho por cerca de 15 a 20 minutos. Você notará que ela vai inchar e amolecer.
-
Escorra toda a água usando uma peneira e enxágue os grãos em água fria corrente.
-
Aperte bem a soja com as mãos ou com a ajuda de um pano limpo para retirar todo o excesso de líquido. Este é o passo mais importante para garantir um resultado final saboroso e sem o gosto residual.
Como temperar?
Feita a hidratação correta, a proteína de soja está pronta para receber os mais variados temperos. Como ela fica com sabor mais neutro, é fundamental caprichar nesta etapa. Uma dica é deixá-la marinando por pelo menos 30 minutos nos temperos antes de cozinhar.
Você pode usar os mesmos condimentos que usaria para temperar carne. Algumas sugestões que funcionam muito bem são:
-
Base principal: alho e cebola bem picados ou em pó, sal, pimenta-do-reino e azeite.
-
Para dar cor e sabor: páprica doce ou defumada, açafrão-da-terra (cúrcuma) e colorau.
-
Para um toque extra: molho shoyu, fumaça em pó, cominho e suco de limão ou vinagre para adicionar acidez.
-
Ervas frescas: cheiro-verde, orégano e coentro dão um frescor especial ao final do preparo.
Ideias para usar a soja no dia a dia
Com a proteína de soja devidamente hidratada e temperada, há muitas possibilidades para preparar pratos clássicos do cotidiano, como:
-
Molho à bolonhesa para massas e lasanhas
-
Recheio de pastéis, tortas, panquecas e escondidinhos
-
Hambúrgueres e almôndegas vegetais
-
Refogada com legumes para acompanhar arroz e feijão
Leia Mais
-
-
A importância das leguminosas e como adicioná-las na alimentação
-
Como a carne virou 'vilã' em mudança climática e entrou na mira da COP26
Apesar da versatilidade, é importante ressaltar que a PTS é um alimento ultraprocessado, embora menos prejudicial à saúde por não conter corantes e aditivos químicos. O recomendado pelos profissionais especialistas em alimentação vegetal é não utilizá-la como única fonte de proteína na dieta, alternando o consumo com leguminosas como feijão, lentilha, grão-de-bico e a própria soja em grãos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata