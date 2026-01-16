Guia da proteína de soja: como hidratar, temperar e usar em receitas

Com a crescente busca por uma alimentação com mais vegetais e o preço da carne pesando no orçamento, a proteína de soja texturizada (PTS) se destaca como uma alternativa econômica e muito nutritiva na mesa dos brasileiros. Versátil e fácil de fazer, ela pode substituir a carne moída em diversas receitas.

Porém, um preparo inadequado pode resultar em um prato com sabor residual e textura borrachuda, frustrando quem a experimenta pela primeira vez. O segredo para uma soja deliciosa está em duas etapas: a hidratação correta e um bom tempero. Ignorar esses passos é o erro mais comum.

O segredo começa na hidratação

O objetivo principal do primeiro processo não é apenas amolecer os grãos, mas também retirar o gosto característico da soja, que pode ser semelhante ao da ração do seu cachorro.

Para garantir que sua proteína de soja fique macia e pronta para absorver qualquer sabor, o processo de hidratação é indispensável. Ele funciona como uma limpeza, preparando a base para seu prato. Siga os passos simples abaixo:

Coloque a quantidade de soja desejada em um recipiente e cubra com o dobro de água fervente.

Deixe de molho por cerca de 15 a 20 minutos. Você notará que ela vai inchar e amolecer.

Escorra toda a água usando uma peneira e enxágue os grãos em água fria corrente.

Aperte bem a soja com as mãos ou com a ajuda de um pano limpo para retirar todo o excesso de líquido. Este é o passo mais importante para garantir um resultado final saboroso e sem o gosto residual.

Como temperar?

Feita a hidratação correta, a proteína de soja está pronta para receber os mais variados temperos. Como ela fica com sabor mais neutro, é fundamental caprichar nesta etapa. Uma dica é deixá-la marinando por pelo menos 30 minutos nos temperos antes de cozinhar.

Você pode usar os mesmos condimentos que usaria para temperar carne. Algumas sugestões que funcionam muito bem são:

Base principal: alho e cebola bem picados ou em pó, sal, pimenta-do-reino e azeite.

Para dar cor e sabor: páprica doce ou defumada, açafrão-da-terra (cúrcuma) e colorau.

Para um toque extra: molho shoyu, fumaça em pó, cominho e suco de limão ou vinagre para adicionar acidez.

Ervas frescas: cheiro-verde, orégano e coentro dão um frescor especial ao final do preparo.

Ideias para usar a soja no dia a dia

Com a proteína de soja devidamente hidratada e temperada, há muitas possibilidades para preparar pratos clássicos do cotidiano, como:

Molho à bolonhesa para massas e lasanhas

Recheio de pastéis, tortas, panquecas e escondidinhos

Hambúrgueres e almôndegas vegetais

Refogada com legumes para acompanhar arroz e feijão

Apesar da versatilidade, é importante ressaltar que a PTS é um alimento ultraprocessado, embora menos prejudicial à saúde por não conter corantes e aditivos químicos. O recomendado pelos profissionais especialistas em alimentação vegetal é não utilizá-la como única fonte de proteína na dieta, alternando o consumo com leguminosas como feijão, lentilha, grão-de-bico e a própria soja em grãos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata