ALIMENTAÇÃO

Preço da carne deve subir em 2026? Entenda os fatores por trás da alta

Ciclo pecuário, exportações para a China e safra de grãos; especialistas projetam pressão nos preços dos açougues ao longo do ano

08/01/2026 10:56 - atualizado em 08/01/2026 10:56

Aumento no preço da carne bovina em 2026 impactará o orçamento dos consumidores, com cortes como picanha e filé mignon mais caros crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil

A expectativa de especialistas para o preço da carne bovina em 2026 aponta para um cenário consolidado de alta, frustrando a esperança de alívio no bolso do consumidor. A tendência é impulsionada por uma combinação de fatores, com destaque para a inversão do ciclo pecuário, que reduz a oferta de animais para abate.

Após um período de descarte elevado de fêmeas em 2024 e 2025, o setor entra agora em uma fase de retenção de matrizes para recompor o rebanho. Com menos animais disponíveis no mercado, a tendência natural é que o bife no prato fique mais caro ao longo do ano.

O ciclo pecuário e o impacto da safra de grãos

O custo de produção da carne está ligado ao preço do milho e da soja, usados na ração. Embora uma boa safra de grãos possa baratear os custos do pecuarista, este fator não deverá ser suficiente para reverter a tendência de alta. O elemento dominante em 2026 é a menor oferta de gado, ditada pelo ciclo pecuário.

A China como fator de pressão adicional

A China continua sendo o maior comprador da carne bovina brasileira, e a forte demanda externa mantém os preços internos pressionados. Um novo elemento de complexidade surgiu em 1º de janeiro de 2026, com a entrada em vigor de salvaguardas comerciais e cotas de importação pelo país asiático, o que impacta diretamente o volume exportado pelo Brasil e adiciona incerteza ao mercado.

O poder de compra do brasileiro

Nesse cenário de preços elevados, a economia doméstica atuará como um moderador. Se a renda da população estiver aquecida, a demanda interna pode ajudar a sustentar os valores altos. Contudo, se o poder de compra continuar pressionado, é provável que os consumidores migrem para proteínas mais baratas, como frango e ovos, forçando os frigoríficos e varejistas a ajustarem suas margens para garantir as vendas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

