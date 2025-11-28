Confira a agenda gastronômica deste fim de semana (29 e 30/11)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Um dos espaços mais emblemáticos da cidade, que se tornou um verdadeiro ponto turístico, vai virar palco de um encontro para lá de especial. Neste sábado (29/11), a Cozinha Tupis vai celebrar seu aniversário de sete anos em grande estilo, com um menu de 12 passos assinado por seis chefs no evento denominado São Paulo em Beagá.

O chef da Tupis, Henrique Gilberto, convidou profissionais de São Paulo para o evento, que terá dois turnos (entre 12h e 17h e 18h e 00h). Mara Salles, do restaurante Tordesilhas; Marcelo Corrêa Bastos, do Jiquitaia, Sororoca e Lobozó; Rafa Bocaina, da Curiango Charcutaria Artesanal; Rodolfo Vilar e Caio Ikuno, do Projeto A.mar, pesquisadores da pesca artesanal; e Caio Alciati, do LosDos Cantina são os nomes que vão assinar o menu ao lado de Henrique.

Quem quiser garantir uma vaga no evento pode pagar R$ 33 para uma reserva antecipada. No dia, o valor de R$ 250 é pago e dá direito a uma unidade de cada um dos 12 passos do menu. Vale ressaltar que as bebidas são cobradas à parte, assim como a taxa de serviço de 13%.

Serviço

São Paulo em Beagá na Cozinha Tupis

Avenida Olegário Maciel, 742, loja 2161, Centro (Mercado Novo, na Cozinha Tupis)

Sábado (29/11)

Link para reserva antecipada

Valor: R$ 250, por pessoa

Burger Fest

Este é o último fim de semana da 20ª edição do Burger Fest, que engloba 18 hamburguerias em BH e uma em Contagem (Região Metropolitana), fora restaurantes de outras cinco capitais brasileiras.

Cada uma das casas criou um hambúrguer e uma batata especialmente para o evento que aconteceu durante todo o mês de novembro. Veja aqui a criação de cada hamburgueria mineira.

Bacon Folia

Risoto de camarão e bacon é um dos pratos do Bacon Folia Divulgação

No sábado (29/11), o Mercado de Origem, no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de BH, vai receber um festival que celebra o bacon, esse ingrediente tão amado entre os brasileiros.

Alguns dos pratos que vão ser servidos pelos restaurantes do mercado são: risoto de bacon e camarão com toque de limão (R$ 79); massa com molho de queijo cheddar e bacon (R$ 43); sanduíche de frango, bacon e requeijão (R$ 25,90); e medalhão de frango a parmegiana com arroz, feijão, batata frita e salada (R$ 40).

Serviço



Bacon Folia

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água (Mercado de Origem)

Sábado (29/11), a partir das 12h



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice