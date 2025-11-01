BH: confira hambúrgueres e porções de batata criados para o Burger Fest
Começa hoje evento de 14 anos que acontece durante todo o mês de novembro em seis capitais brasileiras, inclusive, Belo Horizonte
compartilheSIGA
Hambúrguer não só é uma paixão nacional, como mundial. Em Belo Horizonte, eles são a opção perfeita para diversas ocasiões e momentos do dia. A boa notícia para os apaixonados por hambúrguer é que, além da oferta normal que já existe na cidade, BH vai receber, durante todo o mês de novembro (de hoje, 1°, até o dia 30), a 20ª edição do Burger Fest, festival que movimenta hamburguerias de outras cinco capitais brasileiras - São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (MS), Brasília (DF) e Curitiba (PR).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em Belo Horizonte, o festival de 14 anos de história vai contar, nesta edição, com a participação de 18 hamburguerias (fora uma que fica em Contagem, na Região Metropolitana da capital mineira).
Cada uma delas, ficou responsável pela criação de um hambúrguer e de uma porção de batatas fritas especiais para o festival. Confira aqui cada um dos pratos das hamburguerias belo-horizontinas:
Leia Mais
-
American Bulls
Hambúrguer “Dopamina”: pão Artesanal; blend 160g; queijo prato derretido; costelinha defumada na lenha de pêssego e desfiada na redução de ketchup e goiabada com toque picante de pimenta calabresa; picles de pepino; sour cream de limão siciliano; e cebola crispy.
Batata “Dopapitas”: batatas com costelinha defumada na lenha de pêssego e desfiada na redução de ketchup e goiabada com toque picante de pimenta calabresa, sour cream de siciliano, e cebola crispy.
-
BOCA Além Do Óbvio
Hambúrguer “Do Oiapoque Ao Chuí”: pão de tapioca; blend de 150g com a carne “barreada”, cozida lentamente por horas em uma panela de barro; queijo colonial; maionese defumada; ketchup de banana-passa; e tuile (espécie de biscoito fino) de macaxeira.
Batata “Douradinhas Barreadas”: batatas palito artesanais cobertas com creme de queijos mineiros; e “barreado”, carne bovina cozida lentamente. Acompanha maionese defumada, de bacon e de pequi.
-
Brooklin Homemade Burger
Hambúrguer “SSB (Sweet Smoked Burguer)”: Pão brioche; blend de 150g defumado; queijo cheddar fatiado; geleia de bacon; cebola crispy; ketchup de bacon e cebola caramelizada; e molho da casa.
Batata “Sunset”: batata frita artesanal, sal defumado, parmesão, e alho frito.
-
Camp Town Burger
Hambúrguer “Vereda”: pão brioche; blend 180g da casa; queijo minas artesanal Inconfidentes; carne suína de lata desfiada; barbecue de goiabada; e broto de agrião pimenta (levemente picante).
Batata “Vereda”: batata, catupiri, carne suína de lata desfiada e broto de agrião.
-
Dom Burgueria
Hambúrguer “Dom Supremo”: pão brioche tostado na manteiga; blend suíno; alface americana; queijo prato derretido; abacaxi caramelizado; bacon crocante; queijo provolone empanado; e geleia de pimenta. Finalizado com ketchup de bacon e cebola caramelizada.
Batata “Supremo”: batata rústica com molho sour cream, bacon e alho frito.
-
Don Chopp and Burger
Hambúrguer “Red Burger”: pão artesanal pincelado com manteiga, cream cheese cremoso, bacon artesanal defumado, blend bovino, maionese e geleia de frutas vermelhas.
Batata “Brisket Fries”: batata frita acompanhada de carne de boi marinada por 12 horas (brisket), desfiada e finalizada com molho da casa; sour cream; cebolinha.
-
Eddie Fine Burgers
Hambúrguer “Bacon n’ Bacon”: pão australiano, burger de Angus, queijo Canastra, maionese, geleia de bacon, bacon e crispy picles.
Batata “Chips Fiesta”: batata chips com chilli (molho mexicano com feijão, carne e pimenta), cheddar cremoso e guacamole.
-
Fogariz
Hambúrguer “Hot Mush”: pão brioche; carne de 180g, blue cheese (queijo azul), molho de pimenta preta com ketchup e mix de cebola, pimentão e cogumelos grelhados no fogo com toque de cebolinha fresca.
Batata “Smoke Roots”: batatas cobertas com mussarela derretida, pulled pork (carne suína cozida lentamente e desfiada) defumado, maionese de alho assado, molho barbecue mineiro, pimenta jalapeño e toque de cebolinha fresca.
-
Foraster Burguer
Hambúrguer “2015 - Dívida de Honra”: pão brioche, blend bovino de 160g, requeijão de corte, abobrinha e palmito pupunha marinados em limão e azeite de oliva; crispy de cebola, toque aromático de zaatar (tempero árabe), maionese de alho defumada e chimichurri com ketchup de bacon e cebola caramelizada.
Batata “Canoa Rústica Defumada”: batata canoa com linguiça defumada puxada na manteiga de garrafa, barbecue e cebola.
-
Garagem Hamburgueria Artesanal
Hambúrguer “Parrilleiro”: pão brioche, molho especial, burger 170g feito na parrilla, mussarela, duas fatias de bacon e chimichurri defumado.
Batata “Parrilla”: batata, chimichurri defumado, catupiri e costela desfiada.
-
Hamburgueria Os Travessos
Hambúrguer “Burguer Caprese Mineiro”: pão brioche tostado na chapa com manteiga, blend de 100g, maionese, tomates confitados, pesto de manjericão e queijo minas meia cura.
Batata “Batatinha da Vó”: batata com catupiri e costela desfiada com cebolinha.
-
Hamburgueria Velho John
Hambúrguer “Relíquia das Gerais”: pão de brioche com gergelim, burger bovino 150g, maionese, carne suína desfiada no estilo pinga e frita com cerveja, requeijão de raspa e doce de leite.
Batata “Joia das Gerais”: Batata crinkle (onduladinha), maionese, carne suína desfiada feita no estilo pinga e frita com cerveja, pedaços de requeijão de raspa e doce de leite.
-
Juicy Burger Shop
Hambúrguer “Serra Negra”: pão brioche selado na manteiga, maionese de missô (pasta de soja fermentada), burger 160g, blend de queijos mineiros da Serra da Mantiqueira e da Canastra, picles de cebola tostada, demi glace (molho reduzido de carnes e ossos) de cerveja preta com um toque de molho barbecue e folhas de agrião.
Batata “Serra Negra Fries”: batatas com tempero especial da casa, molho de queijos mineiros (igual ao do hambúrguer), demi glace de cerveja preta com um toque de molho barbecue.
-
Las Chicas Vegan
Hambúrguer “Hot Chilli Heinz Burger”: pão brioche selado, burger veg defumado, cebola caramelizada, pimenta jalapeño, rúcula, maionese da casa e ketchup picante.
Batata “Burger Fest Fries”: batatas crocantes carregadas de coleslaw (salada de repolho), picles, bacon vegetal e molho rosé feito com ketchup de picles.
-
Nimbos
Hambúrguer “Eldorado”: burger Angus 180g, queijo Canastra, bacon, molho barbecue dourado, cebola frita e picles de batata palha.
Batata “Pastramita”: batata, sour cream, pastrami de copa lombo e vinagrete de jalapeño.
-
SAL 15 Burger and Shop
Hambúrguer “Miltinho”: carne de 180g assada na lenha, queijo da canastra meia cura, carne de panela na mostarda e crispy de pimenta jalapeño.
Batata “Fritas do Miltinho”: batatas, requeijão de corte, cebola caramelada no Guarapan, carne de panela na mostarda e crispy de pimenta jalapeño.
-
Soul Jazz Burger
Hambúrguer “All Blues”: pão brioche tostado, burger de Angus 180g, queijo Canastra meia-cura, ragú cremoso de linguiça artesanal e cogumelos, cebolas baby glaceadas na mostarda e rúcula fresca.
Batata “Tokio Pop Fries”: batata, sour cream e molho oriental.
-
Spoiler Burger
Hambúrguer “Corleone”: pão brioche, blend 170g, queijo gouda derretido, copa defumada, crocante de mandioca, cebola roxa e redução de vinho com ketchup de bacon e cebola caramelizada.
Batata “Changreta”:batata, carne seca desfiada, sour cream e cebolinha fresca.
-
Tchambows Burger
Hambúrguer “Dona Oz”: pão brioche selado,maionese, blend bovino de 180g, queijo chapeado, melado de cana, crispy de maçã de peito, cebola roxa laminada e rúcula.
Batata “Oz”: batata crinke (onduladinha) com tempero especial, sour cream com cebolinha e crispy de maçã de peito.
Ranking
Pela segunda vez, o festival vai fazer o ranking Burger Fest dos 50 melhores hambúrgueres do Brasil. Essa votação é feita pela curadoria do evento e pelo público geral por meio do site.
Vale ressaltar que no último ano, o belo-horizontino Nimbos foi o restaurante que levou o título de melhor hambúrguer do país.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Serviço
American Bulls
Rua Ilacir Pereira Lima, 124, Bairro Silveira
Avenida Portugal, 2390, Loja 1, Santa Amélia
BOCA Além do Óbvio
Rua Cisplatina, 327, Alto Caiçaras
Brooklin Homemade Burger
Rua Intendente Câmara, 606, Liberdade
Camp Town Burger
Avenida Silviano Brandão, 1738, Horto
Don Chopp and Burger
Avenida Contagem, 190, Santa Inês
Eddie Fine Burgers
Rua da Bahia, 2652, Lourdes
Avenida do Contorno, 6061 (Pátio Savassi), São Pedro
BR-356, 3049 (BH Shopping), Belvedere
Avenida Olegário Maciel, 1600 (DiamondMall), Santo Agostinho
Alameda Oscar Niemeyer, 1033, Vila da Serra
Fogariz
Avenida Raul Mourão Guimarães, 70, Palmeiras
Foraster Burguer
Rua Doutor Júlio Otaviano Ferreira, 615, Cidade Nova
Garagem Hamburgueria Artesanal
Avenida Capim Branco, 354, Vista Alegre
Hamburgueria Os Travessos
Rua José Benevides da Silveira, 340, Letícia
Hamburgueria Velho John
Avenida Ivaí, 642, Dom Bosco
Juicy Burger Shop
Rua dos Guajajaras, 847, Lourdes
Las Chicas Vegan
Avenida Augusto de Lima, 233 (sobreloja 20), Centro
Nimbos
Rua Sergipe, 629, Savassi
SAL 15 Burger and Shop
Rua Pedra Bonita, 346, Prado
Soul Jazz Burger
Rua Noraldino Lima, 387, Aeroporto
Rua Conselheiro Rocha, 2809, Santa Tereza
Spoiler Burger
Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 904, Planalto
Tchambows Burger
Rua Firmino Costa, 23, Jardim Montanhês
Dom Burgueria (Região Metropolitana de BH)
Rua Dom Silvério, 150, Centro (Contagem)