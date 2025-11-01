Assine
PRATOS INÉDITOS

BH: confira hambúrgueres e porções de batata criados para o Burger Fest

Começa hoje evento de 14 anos que acontece durante todo o mês de novembro em seis capitais brasileiras, inclusive, Belo Horizonte

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
01/11/2025 07:00

Burger Fest instiga a criatividade dentro das hamburguerias, afinal, cada casa deve criar pratos inéditos
Burger Fest instiga a criatividade dentro das hamburguerias, afinal, cada casa deve criar pratos inéditos crédito: Victor Schwaner/Divulgação

Hambúrguer não só é uma paixão nacional, como mundial. Em Belo Horizonte, eles são a opção perfeita para diversas ocasiões e momentos do dia. A boa notícia para os apaixonados por hambúrguer é que, além da oferta normal que já existe na cidade, BH vai receber, durante todo o mês de novembro (de hoje, 1°,  até o dia 30), a 20ª edição do Burger Fest, festival que movimenta hamburguerias de outras cinco capitais brasileiras - São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (MS), Brasília (DF) e Curitiba (PR).

Em Belo Horizonte, o festival de 14 anos de história vai contar, nesta edição, com a participação de 18 hamburguerias (fora uma que fica em Contagem, na Região Metropolitana da capital mineira).

Hambúrguer
Hambúrguer "Dopamina" do American Bulls tem pão Artesanal, "blend" de 160g, queijo prato derretido, costelinha defumada na lenha de pêssego e desfiada na redução de ketchup e goiabada com toque picante de pimenta calabresa, picles de pepino, sour cream de limão siciliano, e cebola crispy Victor Schwaner/Divulgação
Hambúrguer
Hambúrguer "Do Oiapoque Ao Chuí" do Boca Além do Óbvio é feito com pão de tapioca; "blend" de 150g com a carne "barreada", cozida lentamente por horas em uma panela de barro, queijo colonial; maionese defumada; ketchup de banana-passa; e tuile (espécie de biscoito fino) de macaxeira Victor Schwaner/Divulgação
Hambúrguer
Hambúrguer "SSB (Sweet Smoked Burguer)", do Brookling Homemade Burger: pão brioche, "blend" de 150g defumado, queijo cheddar fatiado, geleia de bacon, cebola crispy, ketchup de bacon e cebola caramelizada; e molho da casa Victor Schwaner/Divulgação
Dom Burgueria apostou no hambúrguer
Dom Burgueria apostou no hambúrguer "Dom Supremo": pão brioche tostado na manteiga; "blend" suíno; alface americana; queijo prato derretido; abacaxi caramelizado; bacon crocante; queijo provolone empanado; e geleia de pimenta. Finalizado com ketchup de bacon e cebola caramelizada Victor Schwaner/Divulgação
"Red Burger", da Don Chopp and Burger tem pão artesanal pincelado com manteiga, cream cheese cremoso, bacon artesanal defumado, "blend" bovino, maionese e geleia de frutas vermelhas Victor Schwaner/Divulgação
Hambúrguer
Hambúrguer "Bacon n’ Bacon" do Eddie Fine Burgers: pão australiano, burger de Angus, queijo Canastra, maionese, geleia de bacon, bacon e crispy picles. Victor Schwaner/Divulgação
Fogariz criou o
Fogariz criou o "Hot Mush", feito com pão brioche, carne de 180g, blue cheese (queijo azul), molho de pimenta preta com ketchup e mix de cebola, pimentão e cogumelos grelhados no fogo com toque de cebolinha fresca Victor Schwaner/Divulgação
Hambúrguer
Hambúrguer "2015 - Dívida de Honra" do Foraster Burger: pão brioche, "blend" bovino de 160g, requeijão de corte, abobrinha e palmito pupunha marinados em limão e azeite de oliva; crispy de cebola, toque aromático de zaatar (tempero árabe), maionese de alho defumada e chimichurri com ketchup de bacon e cebola caramelizada Victor Schwaner/Divulgação
A Garagem Hamburgueria lançou o hambúrguer
A Garagem Hamburgueria lançou o hambúrguer "Parrilleiro": pão brioche, molho especial, burger 170g feito na parrilla, mussarela, duas fatias de bacon e chimichurri defumado Victor Schwaner/Divulgação
"Burguer Caprese Mineiro": pão brioche tostado na chapa com manteiga, blend de 100g, maionese, tomates confitados, pesto de manjericão e queijo minas meia cura. Essa é a criação da Hamburgueria Os Travessos Victor Schwaner/Divulgação
Inusitado
Inusitado "Relíquia das Gerais" é o sanduíche da Hamburgueria Velho John. Combina pão de brioche com gergelim, burger bovino 150g,maionese, carne suína desfiada no estilo pinga e frita com cerveja, requeijão de raspa e doce de leite Victor Schwaner/Divulgação
Juicy Burger apostou no
Juicy Burger apostou no "Serra Negra": pão brioche selado na manteiga, maionese de missô (pasta de soja fermentada), burger de 160g, "blend" de queijos mineiros da Serra da Mantiqueira e da Canastra, picles de cebola tostada, demi glace (molho reduzido de carnes e ossos) de cerveja preta com um toque de molho barbecue e folhas de agrião Victor Schwaner/Divulgação
Las Chicas Vegan criou o Hot Chilli Heinz Burger
Las Chicas Vegan criou o Hot Chilli Heinz Burger", com pão brioche selado, burger veg defumado, cebola caramelizada, pimenta jalapeño, rúcula, maionese da casa e ketchup picante Victor Schwaner/Divulgação
Hambúrguer
Hambúrguer "Eldorado" do Nimbos mescla um burger Angus de 180g, queijo Canastra, bacon, molho barbecue dourado, cebola frita e picles de batata palha Victor Schwaner/Divulgação
"Miltinho" do Sal 15: carne de 180g assada na lenha, queijo da canastra meia cura, carne de panela na mostarda e crispy de pimenta jalapeño Victor Schwaner/Divulgação
"All Blues", da Soul Jazz Burger: pão brioche tostado, burger de Angus de 180g, queijo Canastra meia cura, ragú cremoso de linguiça artesanal e cogumelos, cebolas baby glaceadas na mostarda e rúcula fresca Victor Schwaner/Divulgação
"Corleone", criação da Spoiler Burger é composta por pão brioche, "blend" de 170g, queijo gouda derretido, copa defumada, crocante de mandioca, cebola roxa e redução de vinho com ketchup de bacon e cebola caramelizada Victor Schwaner/Divulgação
Tchambows Burger desenvolveu o
Tchambows Burger desenvolveu o "Dona Oz": pão brioche selado,maionese, "blend" bovino de 180g, queijo chapeado, melado de cana, crispy de maçã de peito, cebola roxa laminada e rúcula Victor Schwaner/Divulgação
"Vereda" é o sanduíche da Camp Town para o festival. Pão brioche, "blend" de 180g da casa, queijo minas artesanal Inconfidentes, carne suína de lata desfiada, barbecue de goiabada e broto de agrião pimenta (levemente picante) são seus ingredientes Victor Schwaner/Divulgação

Cada uma delas, ficou responsável pela criação de um hambúrguer e de uma porção de batatas fritas especiais para o festival. Confira aqui cada um dos pratos das hamburguerias belo-horizontinas:

  • American Bulls

Hambúrguer “Dopamina”: pão Artesanal; blend 160g; queijo prato derretido; costelinha defumada na lenha de pêssego e desfiada na redução de ketchup e goiabada com toque picante de pimenta calabresa; picles de pepino; sour cream de limão siciliano; e cebola crispy.

Batata “Dopapitas”: batatas com costelinha defumada na lenha de pêssego e desfiada na redução de ketchup e goiabada com toque picante de pimenta calabresa, sour cream de siciliano, e cebola crispy.

  • BOCA Além Do Óbvio

Hambúrguer “Do Oiapoque Ao Chuí”: pão de tapioca; blend de 150g com a carne “barreada”, cozida lentamente por horas em uma panela de barro; queijo colonial; maionese defumada; ketchup de banana-passa; e tuile (espécie de biscoito fino) de macaxeira.

Batata “Douradinhas Barreadas”: batatas palito artesanais cobertas com creme de queijos mineiros; e “barreado”, carne bovina cozida lentamente. Acompanha maionese defumada, de bacon e de pequi.

  • Brooklin Homemade Burger

Hambúrguer “SSB (Sweet Smoked Burguer)”: Pão brioche; blend de 150g defumado; queijo cheddar fatiado; geleia de bacon; cebola crispy; ketchup de bacon e cebola caramelizada; e molho da casa.

Batata “Sunset”: batata frita artesanal, sal defumado, parmesão, e alho frito.

  • Camp Town Burger

Hambúrguer “Vereda”: pão brioche; blend 180g da casa; queijo minas artesanal Inconfidentes; carne suína de lata desfiada; barbecue de goiabada; e broto de agrião pimenta (levemente picante).

Batata “Vereda”: batata, catupiri, carne suína de lata desfiada e broto de agrião.

  • Dom Burgueria

Hambúrguer “Dom Supremo”: pão brioche tostado na manteiga; blend suíno; alface americana; queijo prato derretido; abacaxi caramelizado; bacon crocante; queijo provolone empanado; e geleia de pimenta. Finalizado com ketchup de bacon e cebola caramelizada.

Batata “Supremo”: batata rústica com molho sour cream, bacon e alho frito.

  • Don Chopp and Burger

Hambúrguer “Red Burger”: pão artesanal pincelado com manteiga, cream cheese cremoso, bacon artesanal defumado, blend bovino, maionese e geleia de frutas vermelhas.

Batata “Brisket Fries”: batata frita acompanhada de carne de boi marinada por 12 horas (brisket), desfiada e finalizada com molho da casa; sour cream; cebolinha.

  • Eddie Fine Burgers

Hambúrguer “Bacon n’ Bacon”: pão australiano, burger de Angus, queijo Canastra, maionese, geleia de bacon, bacon e crispy picles.

Batata “Chips Fiesta”: batata chips com chilli (molho mexicano com feijão, carne e pimenta), cheddar cremoso e guacamole.

  • Fogariz

Hambúrguer “Hot Mush”: pão brioche; carne de 180g, blue cheese (queijo azul), molho de pimenta preta com ketchup e mix de cebola, pimentão e cogumelos grelhados no fogo com toque de cebolinha fresca.

Batata “Smoke Roots”: batatas cobertas com mussarela derretida, pulled pork (carne suína cozida lentamente e desfiada) defumado, maionese de alho assado, molho barbecue mineiro, pimenta jalapeño e toque de cebolinha fresca.

  • Foraster Burguer

Hambúrguer “2015 - Dívida de Honra”: pão brioche, blend bovino de 160g, requeijão de corte, abobrinha e palmito pupunha marinados em limão e azeite de oliva; crispy de cebola, toque aromático de zaatar (tempero árabe), maionese de alho defumada e chimichurri com ketchup de bacon e cebola caramelizada.


Batata “Canoa Rústica Defumada”: batata canoa com linguiça defumada puxada na manteiga de garrafa, barbecue e cebola.

  • Garagem Hamburgueria Artesanal

Hambúrguer “Parrilleiro”: pão brioche, molho especial, burger 170g feito na parrilla, mussarela, duas fatias de bacon e chimichurri defumado.

Batata “Parrilla”: batata, chimichurri defumado, catupiri e costela desfiada.

  • Hamburgueria Os Travessos

Hambúrguer “Burguer Caprese Mineiro”: pão brioche tostado na chapa com manteiga, blend de 100g, maionese, tomates confitados, pesto de manjericão e queijo minas meia cura.

Batata “Batatinha da Vó”: batata com catupiri e costela desfiada com cebolinha.

  • Hamburgueria Velho John

Hambúrguer “Relíquia das Gerais”: pão de brioche com gergelim, burger bovino 150g, maionese, carne suína desfiada no estilo pinga e frita com cerveja, requeijão de raspa e doce de leite.

Batata “Joia das Gerais”: Batata crinkle (onduladinha), maionese, carne suína desfiada feita no estilo pinga e frita com cerveja, pedaços de requeijão de raspa e doce de leite.

  • Juicy Burger Shop

Hambúrguer “Serra Negra”: pão brioche selado na manteiga, maionese de missô (pasta de soja fermentada), burger 160g, blend de queijos mineiros da Serra da Mantiqueira e da Canastra, picles de cebola tostada, demi glace (molho reduzido de carnes e ossos) de cerveja preta com um toque de molho barbecue e folhas de agrião.

Batata “Serra Negra Fries”: batatas com tempero especial da casa, molho de queijos mineiros (igual ao do hambúrguer), demi glace de cerveja preta com um toque de molho barbecue.

  • Las Chicas Vegan

Hambúrguer “Hot Chilli Heinz Burger”: pão brioche selado, burger veg defumado, cebola caramelizada, pimenta jalapeño, rúcula, maionese da casa e ketchup picante.

Batata “Burger Fest Fries”: batatas crocantes carregadas de coleslaw (salada de repolho), picles, bacon vegetal e molho rosé feito com ketchup de picles.

Nimbos, hamburgueria que ficou em primeiro lugar na última edição do ranking do festival, participa novamente do Burger Fest
Nimbos, hamburgueria que ficou em primeiro lugar na última edição do ranking do festival, participa novamente do Burger Fest Victor Schwaner/Divulgação

  • Nimbos

Hambúrguer “Eldorado”: burger Angus 180g, queijo Canastra, bacon, molho barbecue dourado, cebola frita e picles de batata palha.

Batata “Pastramita”: batata, sour cream, pastrami de copa lombo e vinagrete de jalapeño.

  • SAL 15 Burger and Shop

Hambúrguer “Miltinho”: carne de 180g assada na lenha, queijo da canastra meia cura, carne de panela na mostarda e crispy de pimenta jalapeño.

Batata “Fritas do Miltinho”: batatas, requeijão de corte, cebola caramelada no Guarapan, carne de panela na mostarda e crispy de pimenta jalapeño.

  • Soul Jazz Burger

Hambúrguer “All Blues”: pão brioche tostado, burger de Angus 180g, queijo Canastra meia-cura, ragú cremoso de linguiça artesanal e cogumelos, cebolas baby glaceadas na mostarda e rúcula fresca.

Batata “Tokio Pop Fries”: batata, sour cream e molho oriental.

  • Spoiler Burger

Hambúrguer “Corleone”: pão brioche, blend 170g, queijo gouda derretido, copa defumada, crocante de mandioca, cebola roxa e redução de vinho com ketchup de bacon e cebola caramelizada.

Batata “Changreta”:batata, carne seca desfiada, sour cream e cebolinha fresca.

  • Tchambows Burger

Hambúrguer “Dona Oz”: pão brioche selado,maionese, blend bovino de 180g, queijo chapeado, melado de cana, crispy de maçã de peito, cebola roxa laminada e rúcula.

Batata “Oz”: batata crinke (onduladinha) com tempero especial, sour cream com cebolinha e crispy de maçã de peito.

Ranking

Pela segunda vez, o festival vai fazer o ranking Burger Fest dos 50 melhores hambúrgueres do Brasil. Essa votação é feita pela curadoria do evento e pelo público geral por meio do site.

Vale ressaltar que no último ano, o belo-horizontino Nimbos foi o restaurante que levou o título de melhor hambúrguer do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

American Bulls
Rua Ilacir Pereira Lima, 124, Bairro Silveira
Avenida Portugal, 2390, Loja 1, Santa Amélia

BOCA Além do Óbvio
Rua Cisplatina, 327, Alto Caiçaras

Brooklin Homemade Burger
Rua Intendente Câmara, 606, Liberdade

Camp Town Burger
Avenida Silviano Brandão, 1738, Horto

Don Chopp and Burger
Avenida Contagem, 190, Santa Inês

Eddie Fine Burgers
Rua da Bahia, 2652, Lourdes
Avenida do Contorno, 6061 (Pátio Savassi), São Pedro
BR-356, 3049 (BH Shopping), Belvedere
Avenida Olegário Maciel, 1600 (DiamondMall), Santo Agostinho
Alameda Oscar Niemeyer, 1033, Vila da Serra

Fogariz
Avenida Raul Mourão Guimarães, 70, Palmeiras

Foraster Burguer
Rua Doutor Júlio Otaviano Ferreira, 615, Cidade Nova

Garagem Hamburgueria Artesanal
Avenida Capim Branco, 354, Vista Alegre

Hamburgueria Os Travessos
Rua José Benevides da Silveira, 340, Letícia

Hamburgueria Velho John
Avenida Ivaí, 642, Dom Bosco

Juicy Burger Shop
Rua dos Guajajaras, 847, Lourdes

Las Chicas Vegan
Avenida Augusto de Lima, 233 (sobreloja 20), Centro

Nimbos
Rua Sergipe, 629, Savassi

SAL 15 Burger and Shop
Rua Pedra Bonita, 346, Prado

Soul Jazz Burger
Rua Noraldino Lima, 387, Aeroporto
Rua Conselheiro Rocha, 2809, Santa Tereza

Spoiler Burger
Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 904, Planalto

Tchambows Burger
Rua Firmino Costa, 23, Jardim Montanhês

Dom Burgueria (Região Metropolitana de BH)
Rua Dom Silvério, 150, Centro (Contagem)

 

