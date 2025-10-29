Assine
overlay
Início Degusta
NOVIDADE

O Degusta agora tem Instagram! Siga e acompanhe nossas dicas

Conteúdos do caderno impresso e destaques do site e do podcast agora estão também no Instagram

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/10/2025 17:23 - atualizado em 29/10/2025 17:24

compartilhe

SIGA
x
O Podcast Degusta foi lançado este ano, e também vai ser destaque no perfil @degusta.em no Instagram
O Podcast Degusta foi lançado este ano, e também vai ser destaque no perfil @degusta.em no Instagram crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Se você gosta de acompanhar tudo sobre gastronomia, temos uma boa notícia! Agora, o conteúdo do Degusta também está no Instagram. Lá você encontra todas as matérias que saírem no caderno impresso, destaques do que é publicado no site e trechos do podcast Degusta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Convidados especiais, reportagens, curiosidades, programação da cidade e receitas são alguns dos conteúdos que o leitor poderá encontrar por lá. Vamos juntos? Para nos acompanhar, basta seguir o @degusta.em no Instagram.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por @degusta.em

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

culinaria degusta gastronomia instagram

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay