Onde os chefs comem? Descubra os restaurantes favoritos de Renata Rocha

Caso você ainda não saiba, o Degusta agora tem um podcast para chamar de seu. E a cada episódio, o convidado do bate-papo compartilha os lugares a que mais gosta de ir em Belo Horizonte durante o tempo livre. Renata Rocha, fundadora da Albertina Pães Especiais, que fica no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, participou do podcast e deu dicas de restaurantes que admira. Confira:

Casa Riuga

Não foi a primeira vez que a Casa Riuga, bistrô intimista na Região da Savassi, foi indicado por um convidado do podcast Degusta. “É muito sofisticado e ao mesmo tempo muito simples, acho que está lindo o trabalho deles”, destaca Renata, em relação à casa inaugurada em 2024.

O restaurante possui menu enxuto e perfeito para compartilhar. A sugestão é mesmo dividir tudo. Um dos itens no cardápio da casa que merece destaque é o magret de pato (R$ 130) com purê de cenoura, cebolas tostadas e molho demi glace (molho francês à feito com a redução de caldo à base de carne e ossos).

A sobremesa mais requisitada por lá é a torta basca acompanhada de calda de caramelo salgado (R$ 35).

Cozinha Tupis

Outra dica da padeira foi a Cozinha Tupis, conhecida pelo preparo de receitas criativas que valorizam ingredientes e preparos regionais. “Sempre que eu posso eu vou lá”, afirma Renata.

Dentre os petiscos da casa, um dos mais queridos é o frango à paçoquinha (R$ 49), que é composto por tulipinhas de frango com molho oriental agridoce com pimenta gochujang (pasta de pimenta fermentada coreana) servidas com farelo de paçoquinha.

Outro destaque é a dupla de torrada de barriga (R$ 56), feita com broa grelhada e barriga de porco caramelizada.

Pacato

Por falar em valorização da comida mineira, um restaurante belo-horizontino que é referência nesse departamento é o Pacato. A fundadora da Albertina Pães também chamou a atenção para essa casa, que fica bem perto da padaria.

Além das dicas, Renata também destacou toda a cena gastronômica efervescente de Belo Horizonte atualmente. “Acho que tem uma juventude legal e com um novo olhar sobre a cozinha, os processos. Eu estou muito orgulhosa”.

Na casa, um prato surpreendente é uma releitura do bife wellington britânico. A versão mineira é feita com massa folhada, galinha, e farce (espécie de patê feito com proteína animal) de taioba e urucum servido com purê de abóbora e molho de frango com quiabo (R$ 131,60).

Serviço

Casa Riuga (casa.riuga)

Rua Cláudio Manoel, 1124, Savassi

De terça a sexta, das 19h às 23h

Sábado, das 12h30 às 16h e das 19h às 23h

Cozinha Tupis (cozinhatupis)

Avenida Olegário Maciel, 742 (LJ 2161), Centro (Mercado Novo)

De terça a sexta, das 11h30 às 22h30

Sábado, das 11h30 às 22h

Domingo, das 11h30 às 16h

Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes

(31) 98324-8736

De quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Domingo, das 12h às 16h