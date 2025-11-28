Black Friday: veja ofertas em bares e restaurantes de BH até domingo

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O fim de novembro já se consagrou como a época ideal para fazer compras, por conta da Black Friday, cada vez mais forte no Brasil. A data celebrada oficialmente nesta sexta-feira (28/11) também pode ser uma oportunidade para economizar na hora de comer e beber, afinal, restaurantes e bares belo-horizontinos vêm apostando em descontos neste período.

Nesta matéria, você descobre promoções da gastronomia nesta Black Friday em Belo Horizonte. Confira:

Mercado de Origem

O Mercado de Origem, localizado no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste, reúne diversas lojas, inclusive, que vendem itens gastronômicos. Até o domingo (30/11), alguns estabelecimentos vão oferecer condições especiais para os clientes.

A Happy Fudge, que serve fudges, doces em quadradinhos de origem britânica de diversos sabores, vai vender a unidade por R$ 5.

Já no Churrasco de Origem, nas compras acima de R$ 150 de qualquer produto da loja, o cliente leva de brinde um jogo de garra de urso (utensílio usado para cortar carnes sem se machucar). Pimentas, bala de doce de leite e outros produtos variados também entrarão em promoção em lojas do Mercado de Origem.

Dentre os restaurantes, o Paratacho vai oferecer 10% de desconto na balança no horário de almoço e O Pescador vai vender qualquer petisco com 15% de desconto.

Jângal

Hoje (28/11), os primeiros 50 clientes que chegarem ao Jângal, bar no Cruzeiro, Região Centro-Sul da capital, que abre às 18h, vão ter a chance de rodar uma roleta e conquistar algum brinde. Pode se chope, Xeque Mate (bebida à base de rum e mate) ou mesmo um balde recheado com garrafas de cerveja.

Porks

Porks vai servir chopes por menos da metade do preço original Edy Fernandes/Divulgação

Até sábado (29/11), as unidades da Savassi, Centro, Castelo e Praça Tiradentes do Porks vão oferecer um valor para lá de especial para o chope. O copo de 330 ml de chope Pilsen da Verace será vendido a R$ 2,99. A promoção é válida até os primeiros 100 litros vendidos ou até as 20h (nas unidades do Centro e Castelo) e 19h (nas unidades da Savassi).

Borelli

São boas as notícias para quem ama sorvetes e quer aproveitar para degustar essa sobremesa com valor promocional. Hoje (28/11), quem comprar um copinho ou cascão de "gelato antigianale" ganha 50% de desconto na compra do segundo item (é preciso que seja o mesmo produto).

Subway

Hoje o sanduíche de 30cm de frango empanado está sendo comercializado nas lojas do Subway por R$ 22,90, que seria um preço aproximado do valor do sanduíche menor, de 15 cm.

Burger King

Até domingo (30/11), os clientes que acessarem o aplicativo do Burger King vão poder comprar um combo com quatro itens, sendo um sanduíche, um acompanhamento, uma bebida refil e uma sobremesa por R$ 20.

Além disso, no mesmo período, dentro do aplicativo, é possível encontrar outras ofertas em produtos avulsos. O sundae, por exemplo, é vendido a R$ 5,90.

Domino’s

Até domingo (30/11), a Domino’s, rede de pizzarias com diversas unidades em BH, está dando 50% de desconto nas pizzas médias ou grandes de qualquer sabor salgado. Nas pizzas grandes, o cliente pode aproveitar a promoção em pizzas de massa tradicional, fina, superfina ou com borda recheada. Nas médias, além dessas, há a opção de massa pan (mais alta e fofinha).

Vale ressaltar que a promoção é válida para compras no site, WhatsApp, balcão, aplicativo ou telefone.

Pizza Hut

A Pizza Hut também vai vender pizzas médias ou grandes por metade do preço. A promoção vai até hoje (28/11) nas lojas físicas e até domingo (30/11) no site da marca.

