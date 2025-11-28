Assine
Black Friday: veja ofertas em bares e restaurantes de BH até domingo

Descontos de 50%, chope a R$ 2,99, combo por R$ 20 e mais: descubra aqui promoções saborosas desta Black Friday

Joana El Khouri*
28/11/2025 13:52

A pizzaria Domino's, com diversas unidades espalhadas pela cidade, vai ter ofertas até domingo (30/11)
A pizzaria Domino's, com diversas unidades espalhadas pela cidade, vai ter ofertas até domingo (30/11) crédito: Domino's Pizza/ Divulgação

O fim de novembro já se consagrou como a época ideal para fazer compras, por conta da Black Friday, cada vez mais forte no Brasil. A data celebrada oficialmente nesta sexta-feira (28/11) também pode ser uma oportunidade para economizar na hora de comer e beber, afinal, restaurantes e bares belo-horizontinos vêm apostando em descontos neste período.

Nesta matéria, você descobre promoções da gastronomia nesta Black Friday em Belo Horizonte. Confira:

Mercado de Origem

O Mercado de Origem, localizado no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste, reúne diversas lojas, inclusive, que vendem itens gastronômicos. Até o domingo (30/11), alguns estabelecimentos vão oferecer condições especiais para os clientes.

A Happy Fudge, que serve fudges, doces em quadradinhos de origem britânica de diversos sabores, vai vender a unidade por R$ 5.

Já no Churrasco de Origem, nas compras acima de R$ 150 de qualquer produto da loja, o cliente leva de brinde um jogo de garra de urso (utensílio usado para cortar carnes sem se machucar). Pimentas, bala de doce de leite e outros produtos variados também entrarão em promoção em lojas do Mercado de Origem.

Dentre os restaurantes, o Paratacho vai oferecer 10% de desconto na balança no horário de almoço e O Pescador vai vender qualquer petisco com 15% de desconto.

Jângal

Hoje (28/11), os primeiros 50 clientes que chegarem ao Jângal, bar no Cruzeiro, Região Centro-Sul da capital, que abre às 18h, vão ter a chance de rodar uma roleta e conquistar algum brinde. Pode se chope, Xeque Mate (bebida à base de rum e mate) ou mesmo um balde recheado com garrafas de cerveja.

Porks

Porks vai servir chopes por menos da metade do preço original
Porks vai servir chopes por menos da metade do preço original Edy Fernandes/Divulgação

Até sábado (29/11), as unidades da Savassi, Centro, Castelo e Praça Tiradentes do Porks vão oferecer um valor para lá de especial para o chope. O copo de 330 ml de chope Pilsen da Verace será vendido a R$ 2,99. A promoção é válida até os primeiros 100 litros vendidos ou até as 20h (nas unidades do Centro e Castelo) e 19h (nas unidades da Savassi).

Borelli

São boas as notícias para quem ama sorvetes e quer aproveitar para degustar essa sobremesa com valor promocional. Hoje (28/11), quem comprar um copinho ou cascão de "gelato antigianale" ganha 50% de desconto na compra do segundo item (é preciso que seja o mesmo produto).

Subway

Hoje o sanduíche de 30cm de frango empanado está sendo comercializado nas lojas do Subway por R$ 22,90, que seria um preço aproximado do valor do sanduíche menor, de 15 cm.

Burger King

Até domingo (30/11), os clientes que acessarem o aplicativo do Burger King vão poder comprar um combo com quatro itens, sendo um sanduíche, um acompanhamento, uma bebida refil e uma sobremesa por R$ 20.

Além disso, no mesmo período, dentro do aplicativo, é possível encontrar outras ofertas em produtos avulsos. O sundae, por exemplo, é vendido a R$ 5,90.

Domino’s

Até domingo (30/11), a Domino’s, rede de pizzarias com diversas unidades em BH, está dando 50% de desconto nas pizzas médias ou grandes de qualquer sabor salgado. Nas pizzas grandes, o cliente pode aproveitar a promoção em pizzas de massa tradicional, fina, superfina ou com borda recheada. Nas médias, além dessas, há a opção de massa pan (mais alta e fofinha).

Vale ressaltar que a promoção é válida para compras no site, WhatsApp, balcão, aplicativo ou telefone.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pizza Hut

A Pizza Hut também vai vender pizzas médias ou grandes por metade do preço. A promoção vai até hoje (28/11) nas lojas físicas e até domingo (30/11) no site da marca.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

