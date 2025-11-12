Aprenda a sobremesa com vieiras do campeão do MasterChef 2025, Leo Salles

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Leo Salles se consagrou o grande campeão da temporada de “MasterChef Confeitaria” nesta terça-feira (11). O título foi conquistado com um menu autoral com três sobremesas complexas.

A performance impressionou os jurados Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, além do renomado chef confeiteiro convidado Antonio Bachour.

O menu que garantiu o prêmio

Leo, que acumulou sete vitórias e cinco pins ao longo da competição, desbancou 13 concorrentes para levar o prêmio de R$ 300 mil e o cobiçado troféu.

O chef apresentou um menu em três atos que combinou técnica, estética e ingredientes brasileiros com influências internacionais. A proposta valorizava contrastes de textura e temperatura, em uma sequência que vai da releitura de sobremesas clássicas ao frescor do mar e à intensidade dos sabores amazônicos.

No primeiro passo, Leo revisitou a tradição do arroz doce em uma versão com raspas de laranja, brioche ao rum e sorbet de especiarias.

O segundo passo trouxe um tartar de vieiras com sorbet de pera, acompanhado de crocante de gengibre e bolo de gergelim preto, em equilíbrio entre doçura, acidez e leveza.

Para encerrar, o terceiro passo é um entremet à base de cumaru e cupuaçu, montado sobre um biscoito génoise de cacau, que valoriza ingredientes da Amazônia com técnica francesa.

Aprenda a fazer o tartar de vieiras

Ingredientes

Vieiras no yuzu

6 vieiras

60 ml de suco de yuzu (limão japonês)

Sal e açúcar a gosto

Bolo de gergelim preto

90 g de manteiga

30 g de farinha de trigo

50 g de amêndoas

90 g de açúcar

3 claras

25 g de pasta de gergelim (tahine)

Esferas de lichia

200 g de lichia

100 ml de água

50 g de açúcar

4 g de ágar-ágar

500 ml de óleo gelado

Espuma de gengibre

300 ml de creme de leite fresco

150 ml de xarope de gengibre

100 g de açúcar

Sorbet de pera

300 g de peras

200 ml de água (dividida em duas porções de 100 ml)

100 g de glucose

100 g de açúcar

Suco de 2 limões

Domo de isomalte

100 g de isomalte

50 g de glucose

50 g de água

Toffee de missô

175 g de açúcar

50 ml de leite morno

175 g de creme de leite fresco

20 g de missô

Modo de preparo

Vieiras no yuzu: cure as vieiras com sal e açúcar, depois marine no suco de yuzu. Embale a vácuo e cozinhe em sous vide a 52°C por 15 minutos. Bolo de gergelim preto: derreta a manteiga e misture todos os ingredientes. Coloque em um sifão com duas cargas e agite. Pressione a espuma em uma tigela de vidro e asse no micro-ondas por 1 minuto. Esferas de lichia: bata a lichia com a água e peneire. Misture todos os ingredientes, exceto o óleo, e leve ao fogo até ferver. Coloque em uma bisnaga e goteje sobre o óleo gelado para formar as pérolas. Coe, lave e reserve. Espuma de gengibre: leve todos os ingredientes ao fogo até levantar fervura. Deixe esfriar, coloque em um sifão e injete uma carga de gás. Forme a espuma sobre nitrogênio líquido para obter a textura congelada. Sorbet de pera: bata as peras com 100 ml de água e o suco de limão, coe e reserve. Faça uma calda com a água restante, o açúcar e a glucose até ferver, resfrie e misture à calda de pera. Bata na sorveteira até atingir o ponto. Domo de isomalte: aqueça os ingredientes até 145°C, resfrie até 120°C e despeje sobre uma tigela coberta com filme plástico. Modele o domo com o auxílio de um aro e deixe esfriar. Toffee de missô: derreta o açúcar até caramelizar, adicione o leite e misture. Acrescente o creme de leite e o missô, mexendo até incorporar. Reserve coberto com filme em contato.

Montagem

No fundo do prato, distribua pequenas gotas do toffee de missô. Disponha pedaços do bolo de gergelim preto e cubos das vieiras. Acrescente as esferas de lichia ao redor e finalize com a espuma de gengibre congelada. No topo, adicione uma quenelle de sorbet de pera e cubra com o domo de isomalte para um toque artístico e crocante.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.