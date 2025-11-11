Assine
VIVA OS BOTECOS

Descubra o grande vencedor do Botecar 2025

9ª edição do festival homenageou o artesanato mineiro e reuniu 40 bares

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
11/11/2025 16:55

Prato vencedor foi batizado de "Lombo Barroco" crédito: Pádua de Carvalho/ Divulgação

Mais uma edição do Botecar tomou conta de Belo Horizonte entre os dias 10/9 e 12/10. O evento reuniu 40 estabelecimentos na capital belo-horizontina com a proposta de celebrar o artesanato por meio do tema “Sabores Artesanais – Feito à Mão, Feito com o Coração”. O vencedor do concurso foi Bar do Kxote, que havia ficado em 3º lugar na última edição.

Localizado no Bairro Santa Helena, na Região do Barreiro, ele serviu durante esse período fatias de lombo recheado com banana-da-terra, cozido lentamente no molho da casa, acompanhadas de purê rústico de mandioca recheado com requeijão e mussarela e farofa crocante de torresmo.

A história da casa começa em 2002, quando Luiz Antônio Ferreira, pai de Fabrício, abriu uma barraquinha para vender espetinhos, caldos e joelho de porco. Doze anos depois, ele investiu em uma loja para abrir o Bar do Kxote. Desde o fim da pandemia, Fabrício comanda o bar ao lado de sua mulher, Aline Cristiny.

Além do sabor

Se não bastasse a combinação especial criada para o Botecar deste ano, o bar decidiu homenagear a Casa Atelier BH, galeria e ateliê de arte que fica perto do Kxote. Durante o período do Botecar, além de degustar o prato “Lombo Barroco”, os clientes puderam, portanto, apreciar obras da galeria que ficaram espalhadas pelo bar. Junto com o prato especial, aliás, chega à mesa um porquinho, escultura de argila esculpida por Sandra Santiago, artista e proprietária da Casa Atelier BH.

Outros destaques

  • 2º lugar: Duo de língua do Bola do The Bulltique Vino Bar

A língua foi a protagonista da criação do The Bulltique Vino Bar Pádua de Carvalho/ Divulgação

Carpaccio de língua de boi defumada com molho pesto + brochete de língua de boi marinada ao vinho (língua, pimentões, cebola e bacon) na brasa com molho agridoce especial da casa, acompanhada de farofa e finalizada com molho chimichurri.

  • 3º lugar: Jeitinho de Vó, do Bar Laminense

Bar Laminense serviu cupim marinado com batata, farofa de castanha e geleia Pádua de Carvalho/ Divulgação

Cupim marinado na cerveja preta e cozido lentamente, servido com farofa de castanha-do-pará e banana-da-terra, batatas rústicas e geleia artesanal de pimenta-biquinho, produzida no próprio bar.

  • 4º lugar: Segredos de Yara, do Bistrô Garagem do Gunda

Bistrô Garagem do Gunda apostou em prato com costelinha Pádua de Carvalho/ Divulgação

Costelinha suína suculenta servida com purê cremoso de abóbora cabotiá, goiabada cascão e queijo mussarela gratinado.

  • 5º lugar: Pastel de Rede, do Peixinho da Ju

Pastel recheado com moqueca no restaurante Peixinho da Ju Pádua de Carvalho/ Divulgação

Pastel crocante recheado com moqueca de tilápia, servido com pirão cremoso.

 

