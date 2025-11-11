BH: mulheres assumem a cozinha do Pacato em noite de aniversário

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

O restaurante Pacato, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, comemorou seu aniversário de quatro anos, na noite dessa segunda-feira (10/11), com um jantar diferente. Saiu da cozinha o chef e sócio Caio Soter, entraram em cena três convidadas escolhidas a dedo para comandar a noite: Janaína Torres, de São Paulo; Marsia Taha, da Bolívia; e Ana Gabi Costa, única conterrânea, de Belo Horizonte.

"A cozinha brasileira, sobretudo a mineira, é construída pelas mulheres. Quem criou os pratos que amamos são nossas mães, tias, avós. Então, achei que seria justo, nesse momento, fazer uma homenagem a elas e entregar a cozinha na mão dessas mulheres que admiro muito", explica Caio, que, de fato, não criou nem um prato. Nessa noite, ele ficou na cozinha como coadjuvante. As protagonistas eram elas no jantar "Maestras da Cozinha".

Eleita a melhor chef mulher do mundo em 2024, Janaína Torres comanda o grupo formado por Bar da Dona Onça, A Casa do Porco, Hot Pork e Sorveteria do Centro, em São Paulo. Para Caio, foi uma "escolha natural" por ela ter sido a primeira convidada a cozinhar no Pacato, em 2022.

Janaína assinou o snack bife à cavalo; o capelete de galinha caipira e milho verde com consomé de banana, servido de entrada; e o segundo prato, que combinava canjiquinha de milho crioulo, porco, glace de tucupi e camarão.

Com Marsia Taha, que ganhou o prêmio de melhor chef mulher da América Latina em 2024, o chef do Pacato diz que teve uma "conexão muito legal" desde que se conheceram em um evento. Detalhe: a chef do Arami, restaurante em La Paz inspirado na biodiversidade amazônica, é casada com um mineiro.

A boliviana trouxe para o menu degustação o snack com cordeiro e mamão verde e o primeiro prato, composto por pirarucu, chimichurri, ajis (espécie de pimentões) amazônicos e purê de inhame.

Representantes de Minas

Para representar Belo Horizonte, a convidada foi Ana Gabi Costa, que, para Caio, "é a melhor chef aqui da nossa cidade". Ela vem se destacando à frente do restaurante Trintaeum, que, assim como o Pacato, tem um olhar mais contemporâneo para a cozinha mineira. Também assina o cardápio do café Broa e do bar Coreto, todos parte da operação do recém-inaugurado hotel Tribe, no Bairro Lourdes.

Ana Gabi serviu o snack de abóbora, amendoim e presunto cru; o terceiro prato, com peixinho (corte dianteiro do boi) angus, mandioca frita e molho de nata; e a segunda sobremesa, que combinava gelado de queijo de cabra, doce de leite de ovelha, compota de jabuticaba e crocante de castanha de pequi.

Além das três convidadas, o Pacato deu protagonismo para outras mulheres da equipe. As subchefs Helena Fonseca e Thamiris Torres também criaram snacks para o jantar: a primeira, o corneto com requeijão, milho e ora-pro-nóbis, e a segunda, o sanduíche de pequi, porco e maxixe. Elas ainda assinaram a primeira sobremesa, uma mistura de abóbora, coco e tamarindo.

As maîtresses Del Oliveira e Polyana Oliveira ficaram responsáveis pelo serviço no salão. Dois vinhos bolivianos se juntaram a rótulos brasileiros na harmonização.

"Quando a gente começou o Pacato, tinham só uma mulher na cozinha e uma no salão. E aí a gente conseguiu mudar isso ao longo dos anos. Hoje elas são maioria e temos mulheres em posição de liderança", destaca Caio Soter.

Passos ousados



Ousadia é uma palavra que acompanha a história do Pacato, inaugurado em setembro de 2021. Primeiramente, por apresentar um conceito inovador para a época, que colocava a cozinha de quintal (leia-se porco, frango, milho e verduras) em evidência em um menu degustação.

Recentemente, o chef decidiu tirar o balcão que dividida a cozinha do salão e hoje a equipe trabalha em um espaço totalmente aberto.

O Pacato aparece no ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil da revista Casual EXAME e faz parte da lista internacional do 50 Best Discovery, que destaca casas ao redor do mundo que merecem uma visita.

“A gente chega aos quatro anos muito feliz, muito animado para os próximos desafios e muito grato por tudo que a gente conquistou, por todas as pessoas que acreditaram, todos os clientes que apoiam diariamente a gente. Quando abri o Pacato, não imaginava tudo que viria pela frente e a gente teve muita surpresa positiva", comemora o chef.

Ao longo desse tempo, Caio diz que também passou por um processo importante de amadurecimento.

Serviço



Pacato

Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes

(31) 98324-8736

@pacatobh