3 receitas fáceis e deliciosas para inovar no preparo da tilápia
Cansado do peixe frito? Surpreenda sua família com pratos criativos: ceviche de tilápia, moqueca rápida e filé assado com ervas especiais
compartilheSIGA
A tilápia se consolidou como um dos peixes preferidos na mesa dos brasileiros, principalmente por sua versatilidade e seu sabor suave. Porém, muitas vezes o preparo se limita à tradicional fritura. Para quem busca inovar na cozinha sem complicações, existem alternativas rápidas e criativas que transformam o jantar da semana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Explorar novas combinações de temperos e métodos de cozimento pode revelar todo o potencial desse peixe. Desde pratos frescos e cítricos até receitas mais encorpadas, a tilápia se adapta bem a diferentes sabores. Confira mais abaixo três sugestões para sair da rotina e surpreender a família com refeições deliciosas e fáceis de fazer.
Leia mais
-
Peixe na air fryer: o guia para um filé suculento e supercrocante
-
Bares da madrugada são refúgio e respiro para trabalhadores da gastronomia
-
Chef português instiga: 'Vocês têm que gostar mais de vocês'
Ceviche de tilápia com manga
O prato é ideal para dias quentes e não exige fogão, com tempo de preparo de aproximadamente 30 minutos. A acidez do limão "cozinha" o peixe, resultando em uma refeição leve e refrescante. A manga adiciona um toque adocicado que equilibra os sabores.
Dica de segurança: Para o ceviche, é fundamental usar um peixe muito fresco e de boa procedência, pois ele é consumido cru. Certifique-se da qualidade do seu fornecedor.
Ingredientes:
-
500g de filé de tilápia em cubos
-
Suco de 5 limões taiti
-
1 cebola roxa pequena picada
-
1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada
-
1 manga tommy madura, mas firme, em cubos
-
Coentro picado a gosto
-
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
-
Em uma tigela de vidro, coloque os cubos de tilápia e regue com o suco de limão. Misture bem para que todo o peixe entre em contato com o suco.
-
Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 20 minutos. O peixe mudará de cor, ficando mais opaco.
-
Retire da geladeira e escorra parte do suco de limão. Adicione a cebola roxa, a pimenta, a manga e o coentro.
-
Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture delicadamente e sirva em seguida, acompanhado de chips de batata-doce ou milho.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Moqueca rápida de tilápia
A moqueca pode parecer um prato elaborado, mas essa versão simplificada fica pronta em cerca de 30 minutos. É uma ótima opção para um jantar especial durante a semana, trazendo o sabor marcante da culinária brasileira de forma prática.
Ingredientes:
-
600g de filé de tilápia em pedaços grandes
-
1 cebola média em rodelas
-
1 tomate em rodelas
-
1/2 pimentão amarelo em rodelas
-
200 ml de leite de coco
-
1 colher de sopa de azeite de dendê
-
Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto
Modo de preparo:
-
Em uma panela, faça uma camada com metade da cebola, do tomate e do pimentão. Disponha os pedaços de peixe por cima e tempere com sal e pimenta.
-
Cubra com o restante dos vegetais. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê.
-
Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos, ou até o peixe estar cozido e macio.
-
Finalize com cheiro-verde picado e sirva com arroz branco.
Dica: Se não encontrar ou preferir não usar o azeite de dendê, substitua-o por uma colher de sopa de azeite de oliva misturada a uma colher de café de colorau para dar cor ao prato.
Tilápia assada com limão e ervas
Assar o peixe no forno é uma das formas mais saudáveis e fáceis de prepará-lo. A receita suja pouca louça e garante um filé suculento e aromático, com tempo de preparo total em torno de 25 minutos. É perfeito para acompanhar arroz branco e uma salada simples.
Ingredientes:
-
4 filés de tilápia (aproximadamente 600g)
-
1 limão siciliano em rodelas
-
Ramos de alecrim e tomilho frescos
-
2 dentes de alho amassados
-
Azeite de oliva extra virgem
-
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
-
Preaqueça o forno a 200?°C. Em uma assadeira, forre o fundo com papel-manteiga ou papel-alumínio.
-
Disponha os filés de tilápia na assadeira. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o alho amassado.
-
Regue generosamente com azeite de oliva. Coloque as rodelas de limão e os ramos de ervas sobre os filés.
-
Leve ao forno por 15 a 20 minutos. O tempo pode variar conforme a espessura do filé. Sirva imediatamente.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.