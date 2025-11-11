3 receitas fáceis e deliciosas para inovar no preparo da tilápia

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A tilápia se consolidou como um dos peixes preferidos na mesa dos brasileiros, principalmente por sua versatilidade e seu sabor suave. Porém, muitas vezes o preparo se limita à tradicional fritura. Para quem busca inovar na cozinha sem complicações, existem alternativas rápidas e criativas que transformam o jantar da semana.

Explorar novas combinações de temperos e métodos de cozimento pode revelar todo o potencial desse peixe. Desde pratos frescos e cítricos até receitas mais encorpadas, a tilápia se adapta bem a diferentes sabores. Confira mais abaixo três sugestões para sair da rotina e surpreender a família com refeições deliciosas e fáceis de fazer.

Ceviche de tilápia com manga

O prato é ideal para dias quentes e não exige fogão, com tempo de preparo de aproximadamente 30 minutos. A acidez do limão "cozinha" o peixe, resultando em uma refeição leve e refrescante. A manga adiciona um toque adocicado que equilibra os sabores.

Dica de segurança: Para o ceviche, é fundamental usar um peixe muito fresco e de boa procedência, pois ele é consumido cru. Certifique-se da qualidade do seu fornecedor.

Ingredientes:

500g de filé de tilápia em cubos

Suco de 5 limões taiti

1 cebola roxa pequena picada

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada

1 manga tommy madura, mas firme, em cubos

Coentro picado a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela de vidro, coloque os cubos de tilápia e regue com o suco de limão. Misture bem para que todo o peixe entre em contato com o suco. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 20 minutos. O peixe mudará de cor, ficando mais opaco. Retire da geladeira e escorra parte do suco de limão. Adicione a cebola roxa, a pimenta, a manga e o coentro. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture delicadamente e sirva em seguida, acompanhado de chips de batata-doce ou milho.

Moqueca rápida de tilápia

A moqueca pode parecer um prato elaborado, mas essa versão simplificada fica pronta em cerca de 30 minutos. É uma ótima opção para um jantar especial durante a semana, trazendo o sabor marcante da culinária brasileira de forma prática.

Ingredientes:

600g de filé de tilápia em pedaços grandes

1 cebola média em rodelas

1 tomate em rodelas

1/2 pimentão amarelo em rodelas

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, faça uma camada com metade da cebola, do tomate e do pimentão. Disponha os pedaços de peixe por cima e tempere com sal e pimenta. Cubra com o restante dos vegetais. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos, ou até o peixe estar cozido e macio. Finalize com cheiro-verde picado e sirva com arroz branco.

Dica: Se não encontrar ou preferir não usar o azeite de dendê, substitua-o por uma colher de sopa de azeite de oliva misturada a uma colher de café de colorau para dar cor ao prato.

Tilápia assada com limão e ervas

Assar o peixe no forno é uma das formas mais saudáveis e fáceis de prepará-lo. A receita suja pouca louça e garante um filé suculento e aromático, com tempo de preparo total em torno de 25 minutos. É perfeito para acompanhar arroz branco e uma salada simples.

Ingredientes:

4 filés de tilápia (aproximadamente 600g)

1 limão siciliano em rodelas

Ramos de alecrim e tomilho frescos

2 dentes de alho amassados

Azeite de oliva extra virgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 200?°C. Em uma assadeira, forre o fundo com papel-manteiga ou papel-alumínio. Disponha os filés de tilápia na assadeira. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o alho amassado. Regue generosamente com azeite de oliva. Coloque as rodelas de limão e os ramos de ervas sobre os filés. Leve ao forno por 15 a 20 minutos. O tempo pode variar conforme a espessura do filé. Sirva imediatamente.

