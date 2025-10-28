Peixe na air fryer: o guia para um filé suculento e supercrocante

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

É totalmente possível preparar um peixe delicioso na air fryer. O aparelho, que já se tornou um aliado na cozinha moderna, entrega um filé crocante por fora e muito suculento por dentro, tudo isso com menos gordura e em poucos minutos. A chave para o sucesso está em escolher o tipo de peixe certo e seguir algumas dicas simples de preparo.

O resultado surpreende quem ainda duvida que a fritadeira elétrica consegue ir além de batatas fritas e pães de queijo. Com a técnica correta, o peixe não resseca e mantém o sabor, transformando uma refeição do dia a dia em algo prático, saudável e saboroso sem sujar a cozinha.

Os melhores peixes para a air fryer

Para garantir que o filé não desmanche, prefira peixes com carne mais firme. Opções como tilápia, salmão, merluza e pescada são excelentes escolhas. Eles suportam bem o calor intenso e rápido do aparelho, mantendo a textura ideal. Peixes muito delicados ou com alto teor de umidade podem não ter o mesmo resultado.

Uma dica útil é forrar o cesto da air fryer com papel-manteiga ou papel-alumínio, fazendo alguns furinhos para o ar circular. Isso evita que o peixe grude e facilita muito a limpeza depois. Apenas certifique-se de não cobrir toda a superfície para não bloquear a circulação de ar quente.

Tempero ideal para não ressecar

O segredo para um peixe saboroso e úmido é uma marinada simples, mas eficaz. Misture azeite, suco de limão, alho picado, sal, pimenta-do-reino e ervas frescas a gosto, como salsinha ou alecrim.

Deixe os filés descansarem nesse tempero por 15 a 30 minutos antes de levar à air fryer. O azeite protege a carne do ressecamento, enquanto o limão realça o sabor.

Receita de tilápia crocante

Ingredientes

2 filés de tilápia (ou outro peixe branco de sua preferência)

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Farinha de rosca ou panko (opcional, para empanar)

Modo de preparo

Tempere o peixe: em uma tigela, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta. Deixe os filés marinarem por cerca de 10 minutos. Pré-aqueça a air fryer: ligue o aparelho a 200°C e aqueça por 3 minutos. Monte o preparo: coloque os filés no cesto da air fryer, sem sobrepor. Borrife um pouco de azeite por cima para garantir a crocância. Asse: cozinhe por 10 a 15 minutos, virando os filés na metade do tempo. Versão empanada (opcional): passe os filés já temperados na farinha de rosca ou panko antes de levá-los à air fryer. O tempo de cozimento pode variar conforme a espessura do peixe.

Dica: sirva com purê de mandioquinha ou uma salada de folhas verdes para uma refeição leve e saborosa.

